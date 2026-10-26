Presupuesto 2027 y Código Procesal Laboral: la agenda de comisiones de Diputados de Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos tendrá el miércoles 28 de octubre una jornada de comisiones centrada en dos temas de peso: la reforma del Código Procesal Laboral y el Presupuesto 2027 de la Administración Pública Provincial.

La agenda arrancará a las 9, con la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento en el Salón de los Pasos Perdidos. Seguirá a las 16.30 con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que se reunirá en el Recinto.

Así lo informó la Cámara baja en su convocatoria semanal. El temario combina un debate que ya generó fuertes posiciones en el mundo del trabajo con el análisis de la llamada ley de leyes, la herramienta que define cómo gastará e invertirá la provincia el próximo año.

El fuero laboral, otra vez en discusión

En la reunión de la mañana, Asuntos Constitucionales tratará el expediente 29.702, que propone modificar artículos del Código Procesal Laboral de la provincia.

El tema remite a la reforma del fuero laboral que el gobernador Rogelio Frigerio anunció en septiembre, durante la Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Entre sus ejes figuraban la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas antes de reclamar judicialmente en casos de riesgos del trabajo y la creación de un cuerpo de peritos independiente, dependiente del Poder Judicial. También se planteaba que los honorarios periciales dejaran de estar atados al resultado económico del juicio.

La propuesta dividió aguas. El sector empresario la promovió como una señal para reducir la litigiosidad. Abogados laboralistas, peritos y profesionales de las ciencias económicas, en cambio, cuestionaron que el foco esté puesto en los reclamos contra las ART y advirtieron sobre el impacto en los honorarios y en el acceso a la Justicia de los trabajadores.

El Presupuesto 2027 llega a Hacienda

Por la tarde, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas tendrá como tema central el debate y análisis del Presupuesto para la Administración Pública Provincial del Ejercicio 2027.

El proyecto fue presentado a mediados de octubre por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, en Casa de Gobierno. Según los números que dio a conocer el Ejecutivo, el gasto total crecerá un 23,8% y el gasto corriente un 19,6%. La inversión de capital, en cambio, aumentará un 77,3%, con más de la mitad destinada a rutas y caminos.

El gobierno también proyecta cuentas equilibradas. “2027 será el cuarto año consecutivo de presupuesto equilibrado en la provincia”, sostuvo Boleas en la presentación.

En materia de deuda, el ministro afirmó que su peso pasará del 65% del presupuesto a cerrar 2027 en torno al 23%, y que los servicios equivalen al 5,7%, por debajo del tope del 15% que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal. El proyecto, de todos modos, incluye en su artículo 6 una autorización para tomar financiamiento por hasta 300 millones de dólares o su equivalente en pesos, un punto que suele concentrar la discusión con la oposición.

Con un año electoral por delante, el tratamiento en comisión servirá para medir los apoyos con los que cuenta el oficialismo para aprobar la ley de leyes antes del cierre del período de sesiones.