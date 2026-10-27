Presupuesto Provincial 2027: Gustavo Vergara instó a mirar el crecimiento de la deuda en “términos relativos”

El senador provincial Gustavo Vergara (JxER-Diamante), se refirió al proyecto de Presupuesto Provincial 2027, que la semana pasada presentó el ministro de Economía Fabián Boleas, y ya ingresó para su tratamiento a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Vergara es contador público y sostuvo que el Presupuesto es “la ley más compleja”. En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), recordó que la norma “fija pautas y objetivos” para el año que viene. “Siempre tiene diversas miradas, y como solemos hacer los contadores con a una cifra, con una planilla, la miramos desde distintos puntos”. Y consideró que el proyecto pensado para el año que viene en la provincia, “acompaña la política y confirma la dirección de la gestión”. “Este deja de ser un Presupuesto que sólo mira la administración pública, y pasa a ser un Presupuesto con impronta en infraestructura y obra pública”, destacó.

La ley de leyes para 2027 prevé 8,67 billones en Recursos y Gastos; y 77,3% en Inversión de Capital. Además, registra un crecimiento de la deuda. Si se observa, en 2019 fue de 1.062 millones de dólares; en 2025 de 826 millones de dólares; para este 2026 se proyectaron 665 millones de dólares; y para 2027 se prevén 720 millones de dólares.

“El tema de la deuda siempre hay que mirarlo en términos relativos, en función del Presupuesto General y el tipo de cambio del momento. En términos reales, la deuda tiene una tendencia decreciente. Si uno convierte al tipo de cambio hoy, la última planilla publicada de la deuda está en el orden de los 700 millones de dólares. No se incrementó en términos reales sino nominales por el proceso inflacionario. Pero lo importante es la impronta que le está dando el gobernador Rogelio Frigerio para infraestructura y obras públicas y no financiar gastos corrientes, no es deuda que se está tomando y da tranquilidad”, manifestó.

Por otro lado, el senador por el departamento Diamante reconoció que la coparticipación que recibió la provincia este año tuvo “una pequeña caída en términos reales”. “Si bien hubo mejor recaudación provincial producto de no incrementar la presión tributaria, sino de mejorar forma de rendición. Aun teniendo en cuenta que la provincia implementó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que genera exenciones a 15 años a empresas que vayan adhiriendo. Aún con ese beneficio fiscal, se recuperó en términos reales la recaudación propia”.

En relación a los parámetros nacionales, Vergara señaló que la provincia debe guiarse por las definiciones del Ministerio de Economía de la Nación. “La inflación está estimada en 18% para el año que viene, con un tipo de cambio en el orden de los 1850 pesos por dólar. Esas son pautas que define Nación, son obligatorias para la proyección de los presupuestos provinciales. De todas maneras tuvimos una fuerte política de contracción del gasto y como lo manifestamos muchas veces, hay que mejorar la recaudación sin aumentar presión tributaria. Hay que trabajar mucho sobre gasto para que sea lo más eficiente posible y no tener inconvenientes con sector privado que, como dice el gobernador, es el que genera la riqueza real, la inversión y generación de empleo”.

¿Sale Ficha Limpia en el Senado?

Por último el legislador se refirió a la convocatoria a sesión del Senado provincial esta semana, cuando se prevé que se otorgue media sanción al proyecto de Transparencia y Ficha Limpia, postergado desde 2024. Vergara estimó que la votación se prevé para el jueves por la mañana en la Cámara Alta. “Ya hay dictamen aprobado con modificaciones que propuso el Bloque del PJ. También se tomaron puntos de senadora por el departamento La Paz (Patricia Díaz, esposa de Domingo Daniel Rossi). En principio está acordado el dictamen para que se pueda tratar el jueves próximo”, cerró.