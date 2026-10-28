El oficialismo en Diputados respaldó la exposición de la ministra Berisso y la política alimentaria escolar

El bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara baja respaldó la exposición de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, vinculada con la política alimentaria escolar.

El bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara baja emitió un comunicado en el que destacó “la presentación de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, ante la Cámara de Diputados, donde expuso de manera detallada sobre la política alimentaria escolar implementada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio”.

La funcionaria concurrió acompañada por los integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos el director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini. “Durante la jornada, la ministra respondió las preguntas formuladas por los legisladores en un marco de estricto respeto democrático”, señaló el bloque.

“Nuestro acompañamiento a esta convocatoria se fundó en el compromiso con la transparencia de la gestión pública y el respeto por las instituciones. En ese sentido, la presencia de la funcionaria se encuadró institucionalmente en el artículo 116 de la Constitución de Entre Ríos y el artículo 155 del Reglamento de la Cámara, herramientas que forman parte de los mecanismos de control y rendición de cuentas de nuestro sistema democrático”, se indicó en el comunicado de prensa.

“Consideramos fundamental abordar de manera transparente una problemática que, durante un tiempo demasiado prolongado, no tuvo la atención necesaria. Por este motivo, valoramos la decisión del gobernador Frigerio de avanzar hacia un sistema que garantice mejores condiciones de alimentación para los estudiantes entrerrianos”, se señaló.

“Actualmente, la gestión se encuentra transformando un sistema anterior que no garantizaba un piso de calidad nutricional para los alumnos. Aquel esquema carecía de la trazabilidad y transparencia necesarias en sus procesos, lo que obligaba recurrentemente a los propios directivos y docentes a hacerse cargo de las compras y de la logística, restándoles tiempo valioso para su tarea educativa. Ante este diagnóstico, la decisión de modificar el esquema responde a la necesidad de establecer reglas claras, fortalecer los controles sobre los recursos públicos y asegurar estándares adecuados en todas las instituciones”, explicó el bloque oficialista en Diputados.

“Durante su exposición, la ministra Berisso respondió consultas sobre el esquema de licitación pública implementado por la Provincia para la prestación del servicio alimentario escolar. Al respecto, confirmamos que, de acuerdo con los argumentos técnicos expuestos, la magnitud del sistema, que supera el millar de instituciones educativas en todo el territorio provincial, plantea complejidades que dificultan realizar auditorías individuales en el corto plazo. Además, las irregularidades y disparidades de precios detectadas en la gestión anterior refuerzan la urgencia de consolidar estos cambios estructurales”, consignó el comunicado de prensa.

“La centralización del sistema mediante una licitación pública, abierta y transparente busca ordenar la gestión de manera integral, mejorar la trazabilidad de las compras y establecer mecanismos de control efectivos. El objetivo central es conocer con precisión el destino de cada recurso público, garantizando al mismo tiempo criterios comunes de calidad nutricional en todos los comedores escolares de la provincia”, resaltaron los legisladores oficialistas.

“Finalmente, ratificamos nuestro respaldo a la política alimentaria del Gobierno provincial y celebramos que la alimentación escolar ocupe hoy un lugar central en la agenda y el debate público. Consideramos altamente positivo que exista una mayor preocupación por este tema, y reafirmamos que lo verdaderamente importante es que tal interés se traduzca, como está ocurriendo, en mejores controles, mayor transparencia y una prestación de máxima calidad para todos los niños, niñas y adolescentes entrerrianos”, resaltó el bloque de Juntos por Entre Ríos.