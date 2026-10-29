Daniel Blanzaco, ministro de Salud: “Hemos puesto en valor todos los hospitales de cabecera”

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, defendió las intervenciones realizadas en los principales hospitales de la provincia, reconoció dificultades en la distribución de especialistas y admitió que persisten problemas de atención y provisión de insumos. En una entrevista con Daniel Enz, en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el funcionario también analizó la deuda de PAMI con establecimientos públicos, la reorganización de la compra de medicamentos y las políticas de salud mental. Ante la posibilidad de inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, aseguró que la cartera sanitaria trabaja en la preparación de los efectores y en la disponibilidad de insumos esenciales.

Blanzaco explicó que el Ministerio de Salud conformó un Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES) para anticiparse a las consecuencias de una eventual creciente. Aunque reconoció que no tenía experiencia directa en operativos sanitarios durante inundaciones, destacó el conocimiento del equipo ministerial en atención primaria. Sobre las vacunas y los sueros antiofídicos, afirmó que existían reservas suficientes y que pueden reforzarse si la situación así lo amerita.

En materia de gestión, el ministro señaló que la compra centralizada de medicamentos ya había producido ahorros significativos, aunque consideró prematuro medir su impacto general. Advirtió que todavía debían consolidarse algunos aspectos de la logística y del abastecimiento de los depósitos. “Creo que nadie nace caminando”, sostuvo al describir las dificultades propias de una implementación reciente, aunque aseguró que el proceso avanzaba pese a los inconvenientes iniciales.

La demanda sobre los hospitales de mayor complejidad fue otro de los asuntos centrales que se le planteó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Blanzaco indicó que las guardias del San Martín y el San Roque -en Paraná- se caracterizan por trabajar a plena capacidad durante los meses más críticos del invierno. Atribuyó parte del incremento de las consultas a la calidad de la atención pública y a la llegada de personas que cuentan con cobertura de obras sociales. Sin embargo, no presentó una cifra consolidada que permitiera establecer cuánto ha aumentado la demanda.

Explicó que uno de los desafíos consiste en integrar los sistemas informáticos de los principales hospitales para construir estadísticas comunes. El Sistema de Salud Digital de Entre Ríos ya tiene una amplia presencia en centros de salud y establecimientos de menor complejidad, pero hospitales como el San Martín, La Baxada y el Masvernat utilizan plataformas propias. La unificación -señaló el ministro-, permitirá mejorar la información disponible para planificar recursos y responder a las necesidades de la población.

Respecto de los salarios, admitió que Entre Ríos mantiene una brecha con Santa Fe. Como referencia, mencionó remuneraciones de entre 1,6 y 1,8 millones de pesos para determinados médicos de guardia y de entre 1,1 y 1,2 millones para una enfermera que recién ingresa al sistema. También reconoció dificultades para cubrir especialidades como anestesiología, pediatría, psiquiatría y ginecología, con problemas de distribución más marcados en algunas localidades de la costa del Paraná. Como alternativas, mencionó las rondas sanitarias, el fortalecimiento de la atención primaria y el desarrollo gradual de la telemedicina.

La situación de los hospitales del interior mostró avances y tareas pendientes. Blanzaco le afirmó a Daniel Enz que se realizaron intervenciones en establecimientos de Victoria, La Paz y Villaguay, mientras continuaban las mejoras en otros centros de referencia. Sobre el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú -cuya obra aún debe concluirse-, evitó anticipar una fecha definitiva: “Hasta que no tengamos llave en mano no digo nada”, indicó. También anunció que está prevista la compra de un nuevo tomógrafo para el Hospital San Roque, cuyo equipo actual consideró obsoleto.

En relación con la deuda de PAMI, el ministro precisó que los hospitales de mayor complejidad cuentan con convenios capitados que, según indicó, están al día. En cambio, la deuda generada por nuevos convenios prestacionales con otros establecimientos todavía no ha sido saldada. Señaló que el Gobierno provincial realiza gestiones ante las autoridades nacionales. Como avance, mencionó el pago de unos 1.600 millones de pesos correspondientes al programa Sumar, por prestaciones acumuladas entre enero de 2025 y abril de 2026.

La salud mental ocupó un espacio relevante en la entrevista con Daniel Enz. En el intercambio, Blanzaco reconoció que la provincia cuenta con 150 psiquiatras, de los cuales apenas 40 trabajan en el sector público. Entre las medidas en marcha, enumeró la incorporación y regularización de cargos, el refuerzo de guardias, la apertura prevista de un Hospital de Día en Diamante y el proyecto de una Casa de Medio Camino en Paraná. Además, destacó una capacitación impulsada junto con la Organización Panamericana de la Salud, que -según afirmó- ya ha alcanzado a 300 profesionales no especializados en salud mental.

Al evaluar los principales desafíos del sistema, el ministro apuntó a la fragmentación entre la atención primaria y los hospitales. La provincia dispone -según detalló- de 208 centros de salud provinciales y 131 municipales: una red que consideró estratégica para resolver consultas cerca de los hogares y evitar traslados innecesarios. “En salud tenemos necesidades infinitas y los recursos son limitados”, describió. Para Blanzaco, el objetivo consiste en administrar esos recursos sin perder de vista al paciente y garantizar la continuidad de la atención, desde el primer contacto con el sistema hasta una eventual derivación hospitalaria.

-Usted es de Paraná, ha pasado buena parte de su vida adentro de un hospital, adentro de una terapia intensiva y uno piensa que nunca le tocó trabajar en una inundación. ¿Es así o nos equivocamos?

-No, en una inundación, no. No tuve que trabajar, siempre trabajé en el Hospital San Martín de Paraná. Un hospital de alta complejidad. Pero, gracias a Dios tenemos un equipo fuerte en el Ministerio de Salud, con gente referente de lo que es atención primaria de la salud que ha trabajado. Así que en esos sentidos estamos preparados.

¿Cómo están los hospitales de la zona que se verán más afectados por el Fenómeno de El Niño?

-Nosotros trabajamos en el COES, armamos un COES del Ministerio de Salud. Es un comité de críticos para estar preparados para esto. Como dice siempre el gobernador, no podemos controlar la naturaleza, pero sí estar lo mejor preparados posible para poder afrontarla.

-Y está el tema de la provisión de vacunas, sueros antiofídicos, insumos… eso está…

-Con un par de vacunas estamos bien y si hay que reforzar también tenemos un buen stock de eso.

- ¿Ya hay información disponible sobre el impacto que tuvo la compra centralizada de medicamentos? ¿Hubo escollos en la implementación o viene siendo un proceso aceitado?

-No, creo que nadie nace caminando. Y en ese sentido, eso empezó hace poco meses. En cuanto a los precios, sí vemos que hay un ahorro significativo. Pero, creo que para ver un impacto real necesitamos más tiempo de ejecución. Pero, por supuesto, con algunas cuestiones en cuanto a la provisión del depósito de logística debemos tenerlo a pleno y en eso estamos trabajando. Pero, hasta ahora con las dificultades de todo inicio nuevo venimos bien.

- ¿Cuánto creció la demanda diaria de la gente en el Hospital San Martín o el San Roque en función de la dura realidad de la provincia? ¿Hay una estadística, es decir, hasta hace 3 meses tanto, hasta 6 meses?

-No… a ver… siempre sabemos que los meses de junio-julio-agosto-septiembre son los meses más críticos. En general, las guardias de los principales hospitales trabajan a pleno, esa es la verdad. Hay una mayor demanda del sector de las obras sociales… realmente creo que ponen en valor el hospital público. Muchos se han dado cuenta la calidad de atención que se da. Y muchos directamente acuden ahí. Después de la pandemia, por ejemplo, en el San Martín, se inauguró la posta respiratoria, que después quedó un área de demanda espontánea. Y la verdad que creo que hasta en la zona centro de la ciudad (por Paraná) resulta práctico y hay mucha gente que acude ahí.

-Pero, no hay un dato estadístico para saber si creció esto en un 20-30%... porque además se nota-. Nuestros periodistas acuden a los hospitales, ellos mismos van indicando que no dan abasto por la cantidad de gente… siempre hay más cantidad de gente esperando por atención.

-Si bien la capacidad está prevista y, obviamente, hay un trabajo más intensivo; los problemas se resuelven. Las estadísticas por ahí, nosotros estamos trabajando mucho en el SADE, en el Sistema de Salud Digital de Entre Ríos. Está muy expandido en todos los centros de salud y hospitales de baja complejidad. De ahí podemos sacar estadísticas más fácilmente. Pero, la mayor demanda está en los hospitales grandes que en general tienen su propio sistema. Entonces, si la buscamos en los sistemas propios de los hospitales de la guardia, seguro la tenemos. Pero, de cada hospital individual. Por ahí el desafío que tenemos con el tema de salud digital es poder hermanar los sistemas. Porque ya estos sistemas, por ejemplo, en el Hospital San Martín, en La Baxada, en el Masvernat son sistemas que ya están instituidos, la gente está culturizada. Y tenemos que tratar de hermanar los sistemas para tener una estadística única.

¿Por qué nuestros médicos y otros profesionales se quejan de que Entre Ríos no se le paga bien a quienes están en la estructura de Salud? O sea, ¿han mejorado los sueldos? ¿Sigue habiendo tanta distancia con Santa Fe, por ejemplo?

-Hay distancia… Hay distancia con otras provincias. Nosotros tratamos en muchos casos de acompañar con módulos para poder mejorar esos resultados. Eso también varía un poco según la demanda y las especialidades. Pero, sí estamos un poco retrasados respecto a Santa Fe.

- ¿Cuánto más o menos?

-Un sueldo promedio de médico asistente que puede estar aproximadamente 1.200.000 en Santa Fe puede estar en 1.600.000-1.800.000. Varía mucho. A veces, depende de la carrera, de la antigüedad; esos son factores que pueden influenciar también.

- ¿Es el salario de bolsillo de un médico de guardia?

-No. El médico de guardia está un poco más. Un médico de guardia puede estar alrededor de 1.600.000-1.800.000. El médico interno de guardia.

- ¿Y una enfermera que recién ingresa?

-En un 1.100.000-1.200.000.

- ¿Qué hospitales están con obras paradas o equipamiento fuera de servicio? ¿Hay tomógrafos, resonadores o quirófanos sin funcionar hoy?

-No. Está a salir el tomógrafo del San Roque. Eso es muy importante para nosotros, para la salud. Desde el hospital, el que ya está … ya está viejo y tenemos que recambiarlo así que ya está por salir la compra. Ya tenemos la partida para eso. Y después en general los hospitales grandes no tenemos inconvenientes.

- ¿Hay hospitales en el interior que hayan reducido servicios o derivados más pacientes a Paraná, Concordia o Gualeguaychú por falta de recursos o eso no está pasando?

-No. Eso normalmente ocurre a veces por la complejidad de la patología. Hay muchas cosas que se resuelven acá en Paraná, lo que es San Martín o San Roque para los niños. Pero, no, en eso, no. No ha variado. Es algo que se mantiene. Creo que ha aumentado la capacidad resolutiva. Por ejemplo, en el Masvernat estamos mejorando mucho también en Concepción del Uruguay. Ahora en breve se va a terminar la terapia nueva y ahí también hay una demanda de la terapia infantil que estamos proyectando a ver si la podemos preparar para el año que viene. Así que en eso van creciendo en complejidad.

- ¿Cuál es el número de la estructura de salud en la provincia? O sea, ¿cuánta gente tiene hoy salud de la provincia?

-Salud total en este momento está en unas 17.800 personas más o menos. Varía un poquito a veces en la época del año con las suplencias, pero ahora el último número está en 17.800.

- ¿Y cuánto se jubila más o menos por año?

-El otro día justo estuvimos en el San Martín, por ejemplo, que estuvimos en una jornada interdisciplinaria y ahí le entregamos un reconocimiento: eran 50, por ejemplo, del Hospital San Martín que se jubilaron. Es un número que tengo.

-Y a su entender, eso es más de 17.000, determina que se trabaje como debe ser o a su entender, lo ideal sería un número mayor…

-A veces, no sé si depende tanto del número, sino que estamos evaluando mucho son las plantas óptimas de los diferentes efectores, porque como siempre, a veces por ahí hay algunos efectores que pueden estar, sobre todo, a veces los más pequeños, que tienen menos ocupación de cama y tal vez tengan mayor disponibilidad de empleados Y a veces en los hospitales grandes nos quedan un poquito cortos. Creo que no se trata de números, se trata de distribuir bien la carga del personal y, sobre todo, en cuanto a especialistas, profesionales especialistas, incluso enfermeros también en algunos lugares hacen falta y en eso estamos trabajando en regularizar las plantas óptimas.

-A fines de julio publicamos en ANÁLISIS que PAMI le debía 1.704 millones de pesos…

-1.800 millones…

-Bueno… 1.800 millones a 57 sectores públicos de salud. El principal acreedor es Saludo Entre Ríos con 237 millones. La deuda alcanza desde el Fidanza hasta el Hospital de Maciá, los psiquiátricos y los geriátricos públicos. ¿Cuánto se achicó esa deuda desde el 30 de julio a la fecha?

-hay que hacer una aclaración. En los hospitales grandes, como por ejemplo el San Martín, Masvernat, el Hospital de Concepción del Uruguay, el de Gualeguaychú, ya venían con un convenio funcionando que se llama Capitado. Con eso no tenemos deudas. Eso viene al día. Después, se firmaron convenios nuevos con el resto de los hospitales que mencionás, que son convenios prestacionales y la deuda se generó ahí. Esa deuda todavía no fue saldada. Nosotros estamos haciendo las intervenciones que corresponden desde el Ministerio de Salud e incluso desde el propio gobernador a través del Gobierno Nacional, así que bueno, esperamos que eso pronto se pueda resolver. La que sí pudimos achicar también estaba la del programa Sumar y ahí se saldó una deuda que era de enero del 2025 a abril del 2026, que era un valor similar, alrededor de 1.600 millones. Eso sí, nos enviaron hace poquito la partida. Como le decía gracias también en parte a la intervención de directamente del gobernador a nivel nacional.

-Pero, si la provincia atiende a los afiliados del PAMI y el PAMI no paga, en los hechos el Estado entrerriano está financiando una obra social nacional. ¿Cuánto le cuesta a la provincia?

-El mayor volumen es por estos hospitales, por eso aclaraba. El mayor volumen viene por estos otros hospitales que se llevan el 70% de las prestaciones. Este valor -si bien es significativo- son de prestaciones menores y de efectores más chicos.

- ¿Cuántos hospitales hay en la provincia?

- Hay 66.

-De esos 66 hospitales, cual reconoce que se debe mejorar porque no está bien que esté así. ¿A cuál haría referencia?

-Lo que pasa es que creo que estamos haciendo intervenciones y puestas en valor de muchos edificios, de hospitales, algunos mejor que otros. El Hospital de Chajarí, por ejemplo, que venía muy bien. El Hospital de Federación. La estructura venía bastante bien, se mejoró, se hicieron intervenciones. Pero, estaban bastante bien. Y en otros que estaban un poco… en Victoria estamos interviniendo bastante, el edificio es un edificio con casco viejo, Y hay una obra pendiente de terminar en lo que es la Sala de Pediatría y Quirófano y tenemos un proyecto para una terapia intensiva. El Hospital de La Paz también estamos interviniendo, pero requiere una puesta en valor y ahí también hay una obra para una terapia intensiva. El de Villaguay también se está llevando muchas obras de refacción y queremos mejorar un poco también el tema de la fachada, un hospital grande. Pero, en líneas generales, todos los hospitales de cabecera los hemos puesto en valor. Gualeguaychú se hicieron muchas intervenciones. en el Centenario. Tuvo muchos problemas. Estaba mal, era un edificio muy viejo.

- ¿Debe ser el más viejo de la provincia?

-El de Victoria también es viejo. Por eso, es importante que se haya puesto en marcha la culminación de obra en el Bicentenario, porque la verdad que es un hospital grande.

-Van a terminar el Bicentenario…

-Como dijo el gobernador, llave en mano. Hasta que no tengamos llave en mano no digo nada. Pero, el otro día -hace poquito-. estuvimos visitándolo, está la gente trabajando. Y ojalá se pueda terminar, des una obra grande. Por eso creo que va a permitir unificarlo y usar solamente el Bicentenario. Tal vez ese es uno de los que más intervenciones ha tenido también.

- ¿Hubo este año faltantes en Entre Ríos de vacunas del calendario nacional?

-No, faltante, no. Lo que hubo fue un poco de inconvenientes en la logística de entrega en abril. Pero se subsanaron rápido. En la logística del calendario de vacunación es enorme en la provincia, los traslados, las cadenas de frío. Y el valor real está en eso. Y a veces estas demoras hacen que se tenga que incrementar por ahí la logística y la distribución que es lo que encarece un poco la cosa. Pero, no hubo faltantes. Hubo un problema más bien de coordinación logística en la entrega.

- ¿Qué especialidades tienen hoy problemas serios para cubrir guardias en el interior? Anestesistas, pediatría, neonatología, terapia intensiva.

-Anestesistas siempre, en algunos efectos más chicos hay dificultad a veces para cubrirlo. Pero, bueno, tenemos buena relación con la Asociación y eso en general tratamos de subsanarlo y hablando y gestionando. En pediatría, en psiquiatras, hay faltantes y a veces mala distribución. No están muy distribuidos en la costa del Paraná, no tanto en la costa del Uruguay. Es algo que estamos corrigiendo gradualmente. Ginecología también hay dificultades en algunos lugares. En los centros de salud particularmente, por ahí es con las rondas sanitarias podemos subsanar bastante ese inconveniente y apostamos a que el desarrollo de la telemedicina pueda acortar esa brecha. Creo que saber usar la tecnología en poder acortar esa brecha, que la gente no se tenga que trasladar tanto a veces para conseguir un turno, especialistas o una atención.

-Sigue habiendo tanta demora en el tema de los turnos, porque a veces recibimos quejas casi todos los días.

-Si, depende un poco de la especialidad y de la región. Algunas especialidades son más demandadas como puede ser -por ejemplo- endocrinología acá, neurología, son especialidades demandadas. Y en la Región 3, en la zona de Concepción del Uruguay, también a veces hay alguna demora y de traslado, sobre todo. Por eso, decía el hecho de fortalecer la atención primaria… cuando uno empieza a analizar a veces las consultas, el motivo de las consultas, muchas veces se pueden resolver en los centros de atención primaria y con una herramienta de telemedicina por ahí no sobrecargar a los hospitales principales. Por supuesto, estamos iniciándolo con una prueba piloto. Es un desarrollo que hemos hecho con la gente del Banco Mundial y el Ministerio de Salud de Chile. La verdad que estamos muy entusiasmados con eso. Pero, eso será gradual y progresivo. O sea, queremos ir consolidando etapas para poder ir creciendo con eso. Creo que eso a largo plazo será una buena solución para esto.

- ¿Cuánto se sienta a hablar usted con la conducción de OSER? En la conducción de Oser está el abogado Mariano Gallego, está Ricardo García que es odontólogo, que puede tener otra mirada.

-Tenemos muy buena relación y nos comunicamos con mucha frecuencia. No sé si sentarnos a hablar, pero sí por cuestiones a veces asistenciales nos comunicamos frecuentemente y tenemos buena relación.

-Se lo preguntamos en función de la alta demanda que están teniendo por estos tiempos. Está visto que están fallando en muchas cosas en función de la alta demanda.

-La alta demanda y el nuevo ordenamiento y de controles.

-Por ejemplo, en las últimas dos semanas recibimos 10 mensajes diarios sobre situaciones de diabetes, porque no les llega lo que están esperando. Y piden ayuda…

-A mí también por ahí a veces me llegan. Pero, enseguida nos comunicamos con Ricardo (García) o Mariano (Gallego) y tratamos de subsanarlo. En la costa del Uruguay tuvieron también algunas demoras con la entrega de insulina, pero creo que eso lo están subsanando. Por ahí a veces uno escucha el reclamo, pero capaz que de 10 reclamos se resolvieron 100. ¿Me explico?

-Sí. Uno sabe la voluntad de solucionar. Pero, nos parece que es como que hay momentos donde los superan la situación.

-No… negar que hay inconveniente y nosotros también en salud pública no lo vamos a negar y los hay. Lo que sí es que estamos trabajando en pos de solucionarlo y como siempre digo: en salud tenemos necesidades infinitas y los recursos son limitados y siempre va a ser así. Hay que ver cómo uno lo gestiona y lo pone para que la gente… o sea, no nos olvidemos del beneficiario o del paciente que va al sistema de salud como primera instancia. Siempre les digo: el objetivo sanitario es prioritario.

- ¿Cómo estamos ministros en materia de salud mental? Las estadísticas actualizadas sobre suicidio dan cuenta de que se van dando resultados algunas políticas que se están aplicando…

-Es un problema desde el primer día que nos preocupa. De hecho, pusimos en valor desde el nivel central a la Dirección General de Salud Mental y hace poquito se lanzó el decreto de la Urgencia en Salud Mental que, fundamentalmente, los tres pilares es reforzar el recurso humano. Sabemos que hace falta psiquiatras, psicólogos y distribuirlos bien y en eso estamos creciendo. Se dieron cuatro cargos que eran de la Legislatura, pasaron a la ciudad de Colón, que es uno de los lugares donde tienen una tasa más alta de suicidio y pudimos normalizar cuatro profesionales que estaban en la Línea 135 y que la mudamos al Hospital San Martín. Le dimos un lugar más adecuado, están trabajando en coordinación con el Servicio de Urgencia y le dimos 14 cargos que no tenían. Regularizamos la situación, porque estaban cobrando antes por guardia en el inicio y bueno… pudimos normalizar esa situación y se ha reforzado mucho en módulos de trabajo para los centros de salud, en guardias de 12 horas y 24 horas. Todo eso en cuanto a recursos humanos. Ahora estamos por abrir el Hospital de Día, en el Hospital Colonia de Diamante. Si podemos la semana que viene ya poder inaugurarlo. La Casa de Medio Camino en Paraná, hicimos un convenio con el Consejo General de Educación (CGE) que tiene una casa que nos cedió para poder llevar la Casa de Medio Camino. Ahí queremos hacer una en (Rosario) del Tala también y fortalecer todas las capacitaciones que se vienen dando. Este año, con la Organización Panamericana de Salud (OPS) hicimos un convenio para capacitar a profesionales no especialistas en salud mental. Llevamos 300 capacitados en toda la provincia y eso es una línea de primera escucha a través de los centros de atención primaria y creo que eso es muy importante y se va a seguir multiplicando.

- ¿Por qué no hay psicólogos en una provincia que tiene una carrera en la UADER, tiene la carrera en la Universidad de Rosario que está cerca?

-Psicólogos hay.

-No quieren trabajar en el Estado.

-No. Hay muchos que trabajan en el Estado. Pero, hay que ver -como les decía al principio-, en la zona de la costa del Uruguay, la distribución. En eso está trabajando el director General. Se ha ido a varias localidades para establecer cuáles son las plantas óptimas y hacer el refuerzo correspondiente. Lo que hay menos son psiquiatras. Hay 150 en toda la provincia y de esos solo 40 están en el sector público. Entonces, es una realidad que queremos tratar de revertir. No es fácil porque, cada profesional por ahí a veces elige en esto estar y bueno… con este mejoramiento que estamos teniendo en la parte de los sueldos, a raíz de la Urgencia en Salud Mental que estamos llevando adelante, creo que vamos a conseguir más cantidad de psiquiatras también.

- ¿Cuál es el punto más débil del sistema de salud de la provincia?

-Yo creo que siempre hablamos de lo que decía de atención primaria de salud y es la puerta de entrada al sistema de salud. Siempre digo, tenemos una buena red en todo el territorio: son 208 centros de salud provinciales y 131 municipales. Eso hay que aprovecharlo porque -como decía- es la puerta de entrada al paciente que viene o nosotros e ir hacia el territorio. Generalmente todos los centros de salud tienen población nominalizada a cargo y eso está en el sistema SADER. Entonces, nosotros tenemos la capacidad: hay casi un millón cien mil personas nominalizadas en el sistema SADER. Entonces, tenemos la capacidad de conocer de primera mano a través de cada uno de los centros de salud, los barrios a los cuales les brinda soporte. Tal vez lo que nos falta es que está muy fragmentado lo que es atención primaria con los hospitales. Entonces, poder unir que el paciente que entra a través de un centro de atención primaria tenga una continuidad de traslado y si se tiene que ir a un hospital y volver a su lugar de referencia. Esa fragmentación, esa brecha creo que es un desafío que tenemos que lograr mejorar y achicar.

-Hay sumarios administrativos hoy por hoy en el sistema de Salud por diferentes motivos. ¿Tiene un número?

-No lo tengo presente ahora. Pero, el último listado que tuvimos -que se achicó bastante- de salud, tenía alrededor de 60-70 que me llegaron ya con resolución, ¿no? Puede haber muchos en trámites.

- ¿Hay gente que ya quedó fuera del sistema por esas deficiencias?

-Sí, sí. Y muchos que venían de tiempo atrás que se pusieron activos.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 28 de octubre de 2026