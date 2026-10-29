Juan José Bahillo: “Me siento con capacidad y con ganas de encarar una candidatura a gobernador”

En una entrevista con Daniel Enz, en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el actual diputado provincial Juan José Bahillo manifestó su intención de disputar la candidatura a gobernador por el peronismo entrerriano y planteó que la reconstrucción de esa fuerza política exige recuperar el vínculo con la sociedad, construir consensos y asumir una posición firme frente a la corrupción.

También se refirió a las causas judiciales que alcanzaron a exfuncionarios, cuestionó la forma del Gobierno provincial para modificar el sistema de comedores escolares y advirtió sobre las facultades que el proyecto de Presupuesto otorga al Poder Ejecutivo.

Respecto de cómo va madurando su vocación por la gobernación, Bahillo le explicó a Enz que comenzó a conversar con dirigentes peronistas durante febrero y marzo, con la intención de asumir una responsabilidad de alcance provincial. Tras atravesar un problema de salud que requirió una cirugía hace poco, aseguró que retomó las conversaciones luego de recibir el alta médica. Sin embargo, procuró diferenciar sus aspiraciones personales de una construcción política más amplia. “Me siento hoy en este momento de mi vida con capacidad y con ganas para encarnar una responsabilidad importante como es una candidatura”, confesó.

El legislador sostuvo que el desafío del peronismo no se limita a resolver las diferencias internas. A su juicio, también resulta indispensable recuperar la confianza de una sociedad afectada por las dificultades económicas. Cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y el acompañamiento de la administración de Rogelio Frigerio, y describió un escenario de incertidumbre laboral, dificultades para llegar a fin de mes y jóvenes que postergan sus estudios por falta de oportunidades. Frente a ese cuadro, planteó que el peronismo debe volver a ofrecer expectativas de futuro. Se declaró optimista, aunque reconoció la complejidad del momento político.

Consultado por su paso por la gestión de Sergio Massa y Alberto Fernández, Bahillo defendió el contexto en el que asumió como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en julio de 2022. Afirmó que Massa tomó la conducción económica en un momento de fuertes tensiones internas y sostuvo que la sequía provocó una pérdida de 19.120 millones de dólares, según los cálculos realizados por su equipo en la cartera de Agricultura. También destacó la reducción de la inflación mensual del 8% al 4% entre julio y diciembre de 2022, aunque reconoció que la fragilidad macroeconómica condicionó el período posterior.

Las causas judiciales que involucraron a exfuncionarios del Ministerio de Producción y el expediente por los contratos legislativos también ocuparon parte de la entrevista que realizó Daniel Enz. Sobre la causa conocida como Jóvenes Emprendedores, en la que fueron condenados cuatro exfuncionarios, Bahillo afirmó: “Me dolió más que me preocupó”. Sostuvo que la investigación judicial concluyó y que respetaba el trabajo de la Justicia. Aclaró que no había sido convocado a declarar en ese expediente.

En relación con la causa por los contratos legislativos truchos, explicó que designó un abogado defensor cuando la Justicia lo requirió, aunque afirmó que nunca fue convocado a prestar testimonio. Consultado por los contratos que figuraban a su nombre, admitió que conocía a las personas contratadas. Sin considerarse involucrado en los hechos investigados, reconoció que los episodios de corrupción dañaban a la política en su conjunto. En ese sentido, planteó una definición que atravesó buena parte de su análisis: la transparencia y la honestidad no deberían presentarse como promesas electorales, sino como condiciones básicas para ejercer una función pública.

Bahillo también expresó en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) su pesar personal por la situación judicial del exgobernador Sergio Urribarri, con quien mantuvo un vínculo institucional durante sus ocho años como intendente de Gualeguaychú. No obstante, evitó cuestionar las decisiones judiciales y sostuvo que el respeto por la división de Poderes constituye una condición central de la vida democrática.

En el debate sobre los comedores escolares, consideró que la judicialización de una decisión administrativa representó “un fracaso de la política”. Sin cuestionar la legitimidad de la intervención judicial, criticó que el Gobierno provincial modificara el sistema sin convocar previamente a todos los sectores involucrados. Señaló que las irregularidades detectadas debían corregirse, pero sostuvo que era posible hacerlo mediante una mesa de diálogo con profesionales, trabajadores, docentes y las instituciones universitarias especializadas en alimentos y nutrición. A su entender, una solución consensuada habría permitido evitar mayores costos para el Estado y perjuicios para pequeños comerciantes.

El diputado confirmó su respaldo a la Ley de Ética Pública y Ficha Limpia y anticipó que su bloque aceptaría las modificaciones introducidas por el Senado. También cuestionó tres artículos del proyecto de Presupuesto que, según explicó, habilitarían anticipos financieros y amplias facultades para modificar o reasignar partidas. Consideró que esas atribuciones excedían la finalidad invocada por el Ejecutivo y propuso una redacción más específica que limitara la discrecionalidad.

Sobre el calendario electoral, afirmó que quien aspira a una responsabilidad política debe aceptar las reglas vigentes y no condicionar su participación a una fecha determinada. Para Bahillo, el deterioro social podría favorecer una recuperación electoral del peronismo, aunque reconoció que todavía restaba construir una propuesta capaz de reunir a sus distintos sectores y recuperar la confianza ciudadana. Su candidatura -dejó en claro-, formaba parte de esa discusión colectiva.

¿Usted está decidido, sí o sí, a ser candidato a gobernador del peronismo entrerriano?

-Rompimos el hielo de a poquito. Había empezado a charlar con dirigentes del peronismo allá en febrero o marzo, a recorrer un poco la provincia, planteando la posibilidad de asumir una responsabilidad importante en el marco de que el peronismo vuelva a ser una alternativa en las próximas elecciones. Construido desde un espacio colectivo, no con un proyecto personal. Pero, dentro de un espacio colectivo, como entiendo yo la política. Pero sí por la posibilidad de asumir responsabilidades importantes. Después pasé por un proceso de salud que lo podemos comentar ligeramente porque lo hice público a través de mis redes (sociales), me inmovilizó, terminé en una cirugía en septiembre. Y hasta que no se diagnosticó bien eso, realmente estuve inmovilizado. Una vez superada esa instancia, ya dado de alta hace unos diez días y por suerte superada de manera positiva, retomo esta iniciativa que tuve ya en febrero o marzo. Y volví a charlar con otros dirigentes. Veo el acompañamiento, algunas voces de aliento. Pero, más allá de esta propuesta o en esta idea… pero más allá de eso … creo que es mi obligación, si quiero asumir una responsabilidad de estas características dentro de un proyecto -como decía- que sea colectivo, salir fuertemente a protagonizar esto: charlar con los dirigentes, pero a lo largo y a lo ancho de la provincia. Con todos los dirigentes. Pero, a su vez tan importante como eso o más importante es revincular al peronismo con la sociedad entrerriana. Una sociedad que la está pasando mal producto de un brutal ajuste que ha hecho el gobierno nacional, acompañado por el gobierno provincial de Rogelio Frigerio. Ese ajuste… los hogares entrerrianos la están pasando realmente de una manera lastimosa, tienen una angustia en sus hogares por problemas económicos que no llegan a fin de mes, porque tienen temor e incertidumbre a perder el trabajo, Porque los jóvenes se deprimen a través de una pantalla porque no pueden encontrar trabajo o han tenido que suspender sus carreras educativas. Porque se está normalizando -lamentablemente- trabajar 14-16 horas por día para sostener una economía familiar. Creo que esto, el peronismo tiene una obligación de devolverle la esperanza a la gente y la tranquilidad mínimamente. ¿Cómo se construye eso? Hablando fuertemente con los sectores.

- ¿Usted es consciente que es uno de los momentos más complejos para el peronismo de Entre Ríos en los últimos 30 años?

-Posiblemente. Nunca estos desafíos son fáciles. Siempre tienen sus complejidades. Pero, yo me permito ser optimista más allá de esta cuestión, de esta complejidad y de este contexto que vos entendés adverso y yo respeto. Yo me permito ser optimista, honestamente, porque veo que -lamentablemente-, porque uno no quiere ser alternativa electoral o de un proyecto político sobre la base de la destrucción de la economía de la familia. A uno le gustaría que a la gente le vaya bien, y en todo caso nosotros tengamos una propuesta que sea superadora de eso.

- ¿Usted considera que está hoy en condiciones de ser un hombre de consenso en el peronismo que puede libar asperezas en diferentes sectores, lograr una unidad que no se ve hoy por hoy?

-Entiendo que la podemos, sí… esto lo tenemos que trabajar entre varios dirigentes, ¿no? Y el peronismo tiene dirigentes con capacidad, trayectoria y experiencia para construir este espacio. Y no me gusta mucho hablar de mí, no me gusta la autorreferencia, pero me siento hoy en este momento de mi vida con capacidad y con ganas para encarnar una responsabilidad importante como es una candidatura.

- ¿Y cuánto le pesa haber sido funcionario de Sergio Massa y de Alberto Fernández? Que es un punto crítico y lo van a atacar mucho por ese lado.

-Hay que entender en qué contexto le tocó a Sergio Massa ser ministro de Economía y en qué y cómo transitamos ese contexto y cómo nos fuimos del gobierno. Cuando Sergio Massa llegó al gobierno y me convocó en julio de 2022, era un contexto en el cual el gobierno nacional -seamos francos, creo que siempre lo fuimos- y no subestimemos a la gente. Si no asumía Sergio Massa como ministro de Economía, el gobierno de Alberto Fernández no sé si llegaba a diciembre, no llegaba diciembre. Sergio Massa asumió, asumió una conducción, empezó a liderar un proceso que nadie lideraba adentro del gobierno de Alberto Fernández. Lamentablemente, las diferencias que no resolvían, pero inmovilizaban la gestión entre el presidente y la vicepresidenta, hacían que se deteriore aún más la gestión. La gente estaba muy enojada porque no estaba bien y veía, miraba a las autoridades y decía, yo la estoy pasando mal y ustedes se pelean por una baldosa de poder en vez de trabajar por solucionar los problemas nuestros. Bueno, Sergio Massa empezó de a poco a solucionar los problemas. y asumimos con serios inconvenientes casi sin reservas, con una inflación del 8% en julio y en diciembre estábamos con una inflación del 4% y con una economía y una macro un poco más ordenada. Después nos pega fuertemente la sequía: nos faltan 19.120 millones de dólares. Esa cuenta la hicimos nosotros en la Secretaria de Agricultura y después entramos en un año que es un proceso electoral con una debilidad macroeconómica por esto de los dólares que faltaron, que ya veníamos con ciertas fragilidad. En ese contexto, administrar todas las tensiones que genera un año electoral, Sergio Massa es candidato… bueno… fue muy competitivo, estuvo un poquito más de tres puntos de ganar en primera vuelta y entregó una economía y un país en funcionamiento mucho mejor de como lo recibió.

-Lo traigo de nuevo para acá. A ver. En junio fueron condenados cuatro ex funcionarios del Ministerio de Producción en la causa que se conoce como Jóvenes Emprendedores. Los hechos de corrupción ocurrieron de 2018 a 2022. Buena parte de ese tiempo usted fue ministro de esa cartera. ¿Cómo se sintió cuando salió a la luz esta situación? ¿Y cuánto le preocupó?

-Me dolió más que me preocupó.

- ¿Le dolió?

-Sí, sí. Todos los hechos de corrupción, lo hemos hablado, frustran y alejan a la política de la gente, ¿no? Este caso es un caso que ya está cerrado en la Justicia. La Justicia investigó durante bastante tiempo, lo hizo con mucho profesionalismo, y bueno, los funcionarios asumieron su responsabilidad. Yo no estuve convocado ni a testificar, por lo cual, este que para mí está cerrado.

-Usted fue diputado provincial en los dos primeros años de Gustavo Bordet y luego se fue al Congreso de la Nación. En ese tiempo funcionaba -venía de antes- del 2008, funcionaba de manera aceitado todo el sistema de contratos truchos en la provincia e incluso tuvo que dar respuestas ante la Justicia tanto usted como otros exlegisladores. ¿Cuánto era efecto de esta historia?

-Un poco actualizar ese tema: tuve que nombrar abogado defensor, me llamó la Justicia, que no pasó en esta otra causa que nombraron anteriormente. Pero, después nunca me llamó la Justicia. Simplemente nombré abogado defensor, me puse a disposición de la Justicia, pero nunca me pidieron testimonio. Ni nunca nadie me convocó en su momento de Fiscalía a la instrucción de la causa. Y después ninguno de los involucrados, por lo cual es un hecho doloroso. Yo no pienso esto en términos individuales. Es un hecho doloroso también de la política. En particular e individualmente no me veo involucrado en este hecho.

-Usted tenía doce contratos, ¿puede ser?

-Sí, sí, puede ser, no recuerdo.

-Con nombre, apellido, cada uno tenía asignado un trabajo. O sea, usted los conocía perfectamente a cada uno de ellos, no era que hizo los contratos por orden de arriba.

-No, no. Los contratos que yo tenía a mi nombre, sí y es así como lo describís.

- ¿Llegó a hablar con sus colegas diputados de esta situación? ¿Por qué algunos se enteraron y otros no? ¿Por qué hubo tanta irregularidad?

-Lo que pasa que yo cuando… Esta causa se inicia en septiembre de 2018 y yo estaba de diputado nacional. Hacía 8 meses que no estaba acá, cuando este hecho, aunque todos sabemos cómo se inició. Hubo charlas, sí, no voy a negar que no hablamos entre colegas de este tema. Pero, bueno, cada uno sabrá si tiene que dar explicaciones, qué responsabilidad tendrán que asumir. En lo personal estoy tranquilo. En ambos casos. Ahora, esto como digo: pienso en la política en términos colectivos para construir y para proponer y también me hago cargo en términos colectivos de estas cuestiones que yo sé que son dolorosas para la sociedad y también tienen que ser para nosotros a futuro una cuestión… mirá, no me quiero del tema, pero, hablaba ayer con Rosario Romero de este tema… “de dar” el peronismo, sobre actuaciones de transparencia y honestidad. Pero, le dice, mirá qué paradoja, porque eso debería ser una condición necesaria para un funcionario público. No debería ser una cuestión, una ventaja competitiva. Es una cosa más que necesaria. Lo intercambiamos y coincidíamos cómo, lamentablemente, la política está degradada que ser transparente, ser contundente con la corrupción, si a uno le toca una responsabilidad importante. tiene que ser una promesa de campaña. Eso debería ser una obligación de funcionario público, no una promesa de campaña. Pero bueno, es la demanda que tiene la gente.

-Sí, incluso antes de ser funcionario público como persona…

-Como persona, claro como persona.

-Durante los dos gobiernos de Sergio Uribarri, usted fue intendente de Gualeguaychú. Entiendo que tuvo una buena relación en esos dos años. ¿Qué siente hoy ante la situación de Urribarri? ¿Qué mensaje cree que tiene el peronismo en este momento respecto de esto?

-Te lo voy a contestar con dos cuestiones: una personal de empatía. Digamos ocho años de intendente con él ocho años gobernador, obviamente, que tuve un vínculo frecuente por obras, por gestiones, por los armados políticos, por distintas razones que se comparten y se conviven en ámbitos de la política. Entonces con alguien que yo me relacioné bajo esas características, verlo en esa situación, me duele en lo personal, ¿no? Pero, bueno, hubo todo un proceso judicial que yo respeto. Si hay algo que nunca me va a escuchar a mí, es opinar sobre la Justicia. Y en todo caso, más allá que no tengo nada que opinar, sí puedo comentar que esta provincia se puede valorar por el respeto a la división de Poderes. Y en ese marco yo soy aún más respetuoso, ¿no? Bueno, esto pasó por un proceso judicial que yo no tengo nada que comentar. Pero, sí desde lo personal, indudablemente, desde el punto de vista de la empatía, me duele verlo en esa situación. Pero, bueno, hay que ser respetuoso de lo que dictaminó la Justicia.

-Hoy estuve viendo el debate en torno a la a las explicaciones de la ministra de Desarrollo Social respecto del desembarco de la empresa Teknofood en los comedores escolares. Escuché su participación. Usted aplicó todo su conocimiento respecto de la leche, su padre era un hombre que trabajaba mucho en el campo. ¿Entiende que hay aún instancias para lograr un consenso entre todos los sectores que participan a ver cómo se llega mejor con este tema?

-Creo que sí, debería haber… yo lo dije en el discurso de la Cámara, en la locución de la Cámara, que una decisión administrativa de estas característica se haya judicializado, es un fracaso de la política. Porque es una, con todo el respeto hacia la Justicia. Entiendo que tiene la legitimidad de tomar estas decisiones para mejorar un sistema que es perfectible, yo no voy a decir que ese sistema -que es complejo-, que tiene más de mil escuelas, 950 trabajadores, de personal de comedores y docentes que trabajan, no es un tema sencillo. Pero, cuando primero… cuando dice que había irregularidades que habían detectado, eran 69 sumarios… 69 sumarios sobre 2.900 trabajadores, creo que eran o sobre 1.000 establecimientos educativos. Si me traen 62 sumarios por problemas en 1.000 estaciones educativos, sí tenemos que corregir esto, atendamos esto, pongamos en urgencia, pero no demos vuelta el sistema de esta manera, Me parece que se podría haber corregido sin haber tomado esta decisión que es mucho más onerosa, no pongo en duda la legalidad del acto, pero si es mucho más onerosa para el Estado entrerriano, el perjuicio para los pequeños comerciantes. Pero, además, nuestra provincia tiene una Facultad de ingeniería de alimentos en Concordia, tiene una Facultad de bromatología y nutrición en Gualeguaychú. Están los docentes involucrados, el personal de comedores. ¿Por qué no haber convocado? Ellos cuando dijeron, teníamos problemas, porque veíamos estos sumarios, vemos que así, porque así lo dijo la ministra, vimos que hacían las otras provincias y copiamos lo que hacían las otras provincias. Pero, por qué no miramos hacia adentro, si nosotros tenemos capacidades instaladas e insumos en recursos humanos que pueden aportar para una solución más integral, más consensuada, más dialogada. Y no de manera unilateral, de manera bastante obstinada y obstinada al fin, porque tuvieron que salir… nosotros salimos más tarde como oposición, la primera oposición la tuvieron desde los Colegios de profesionales de la nutrición y de la salud y se mantuvieron a esa posición y de la Fundación Cauce que terminaron judicializando. A mí me parece que ahí estuvo un falto de reflejo del gobierno de Frigerio, tendría que haber interrumpido esa decisión, haber llamado al diálogo y esa mesa que ya la constituyó casi por obligación de la Justicia, haberla constituido antes y no llegar a esa instancia.

-Posición sobre Ficha Limpia y Ética Pública.

-La votamos. Creo que el mejor testimonio es que hicimos cuando se sometió a votación.

-Con las modificaciones del Senado debe retornar a Diputados…

-Tiene que volver y vamos a aceptar las modificaciones. Entiendo que estoy adelantando… arrogando una postura de bloque, pero si lo votamos antes… Si algo hemos mantenido en el bloque es la coherencia. En aquel momento recuerdo el artículo 23. Lo hablé mucho. En su redacción decía que a todos los empleados públicos le iban a pedir… a todos, los de planta permanente, a las cocineras, a las escuelas, a todos un certificado de antecedentes penales, bajo pena que si no lo traían lo iban a cesantear. Algo totalmente ilegal y que no correspondía de ninguna manera. Y eso estaba en el artículo 23. Peleé para que sacaran ese párrafo porque yo no quería votar eso, porque veía el Cuerpo de Taquígrafo que estaba ahí y yo decía que para mí son los compañeros de trabajo, el Cuerpo de Taquígrafo… yo tengo otra responsabilidad, pero ¡les vamos a pedir los antecedentes penales! ¿Por qué digo esto? Porque ahí en el artículo 23 -que era el artículo en aquel momento, no sé cómo habrá quedado ahora con la corrección-, era el artículo principal que detallaba las inhabilidades que después se daban en lo que es Ficha Limpia. Si un ciudadano no cumple con este requisito, no puede ser, o si tiene esta condena, o si tiene este proceso, todo lo que fuera, por la negativa o por la positiva, no me acuerdo cómo estaba redactado, no puede ser funcionario. Y había un último párrafo, este de los antecedentes penales. Y no quería votar lo de los antecedentes penales, pero tampoco quería no votar el artículo de Ficha Limpia. Entonces trabajé bastante. Con el bloque trabajamos bastante, y el oficialismo aceptó sacar ese párrafo de pedir el certificado de antecedentes penales a todos los empleados públicos y pudimos votar por suerte el artículo 23.

-Siempre les cuestionamos a los legisladores que no hacen seguimiento de temas. Por ejemplo, el OSER u otro tema.

-Se siguen… se siguen los temas. A veces se esperan los informes de los auditores puestos por la oposición. Uno tiene una percepción que debe estar muy ajustada a la realidad, que el tema de OSER en particular no fue una decisión política que haya mejorado la prestación de la obra social de la provincia, de ninguna manera. La cantidad de amparos que se reciben y que tiene el gobierno y lo que nos dicen los enfermos lamentablemente, pacientes oncológicos, diabéticos, que está dando menos respuesta que antes. Pero, bueno, uno es funcionario público y a esto lo tiene que consolidar con los datos y estábamos esperando el informe.

-Peor, ahora tienen acceso a datos que quizás en otros períodos no tenían.

-Estábamos esperando. Estuvimos hace 15 días, una semana en el bloque y estamos esperando el informe del auditor de la oposición, para después hacer una evaluación de cómo venía el desempeño de la obra social. Pero, se hacen seguimientos, se hacen pedidos de informe con esto de Teknofood, por ejemplo, Enrique Cresto hizo un proyecto de ley que puede ser una alternativa.

-Hoy lo contó…

-Lo contó y se lo acercó. Y puede ser una alternativa superadora.

-Me sorprendió porque Enrique Cresto en el debate le pregunta al director de Comedores Escolares: le llevó el proyecto que yo le entregué a Manuel Troncoso, al ministro, para que se los acerque a ustedes. Y la ministra dijo: “No, a mí no me llegó nada” y el director de Comedores dijo: “No, a mí tampoco me llegó nada”. O sea, tirón de orejas para Troncoso.

-De la comunicación, de mínima.

- ¿Y el tema de las deudas?

-Soy franco, sí lo tengo. Tengo el insumo para estudiarlo para el Presupuesto. Es más, cuando fue el ministro (Fabián) Boleas, en la filmina que mostró de la evolución de la deuda, le hice un par de preguntas.

- ¿Qué se sabe del proyecto de Presupuesto o qué les preocupa?

-A mí me preocupan tres artículos que llegaron en el Presupuesto que no estaban en ningún presupuesto desde 1983 a la fecha. Son la facultad para disponer en determinadas contrataciones anticipo financiero para la compra o la contratación de distintas cuestiones. Además de eso, facultades discrecionales de modificación de partidas y de reasignación de partidas, que puede -la verdad- el presupuesto que votemos -porque seguramente en general siempre lo votamos, en particular después de algún proyecto no-, pero le damos facultades para transformar lo que el Ejecutivo quiera. Se lo planteamos al ministro Boleas. Él dijo que lo fundamentó que está pensado para hacer compras a organismos internacionales, puso como ejemplo Unicef -que uno no va a poner en duda la transparencia de Unicef- en equipamiento. No fue específico de qué tipo. Pero, que esos organismos solicitan por lo general un adelanto financiero, no sé de qué porcentaje, me imagino un 10… pero no sé… de un anticipo financiero para poder participar de la compra o del concurso de compra y que las leyes de contabilidad… modifican la Ley de Contabilidad de la provincia, que es la más importante que es la de Contratación. Y la Ley de Contabilidad de la provincia no permite los anticipos financieros. Entonces, nosotros les decimos, bueno, si es para un fin de estas características -se lo dijimos en la reunión-, de estas características, hagamos un articulado mucho más estrecho y específico para atender ese objeto o esa cuestión que puede ser una cuestión noble. El artículo, así como está redactado, de ninguna manera lo podemos aceptar porque le da facultades discrecionales. Antes la oposición se quejaba y no votaba las facultades discrecionales que tenía el Poder Ejecutivo en los incrementos de recaudación. Es decir, el presupuesto decía que se iban a recaudar o que se iba a gastar por cien millones de pesos para poner un número. Y había siempre dos artículos que por lo general eran entre el 10 y el 15, que decía los incrementos de recaudación por encima de lo presupuestado, el Ejecutivo tiene la facultad de asignarlo a donde entienda prioritario, por decirlo de manera sencilla. Bueno, ese incremento que puede ser del 10 o el 15% de discrecionalidad, la oposición entonces no lo votaba nunca y lo criticaba mucho. Bueno, ahora con estos 3 artículos la discrecionalidad no es para el incremento, ¡es para todo el presupuesto! Ojalá el Ejecutivo tome nota de lo que nosotros planteamos y redactemos en conjunto, no tenemos problema, un artículo mucho más estrecho en las facultades que permita atender esta cuestión y no dejarle esa discrecionalidad tan amplia.

-La posibilidad de adelantar las elecciones en la provincia, ¿lo favorece o no?

-Cuando uno asume o está dispuesto a asumir -porque hay que trabajarlo y si hay algo a lo que no quiero caer nunca es tener una actitud soberbia-. Pero, cuando está dispuesto a asumir este tipo de responsabilidades, no es bajo condicionamiento, bueno, si los procesos electorales son en determinadas fechas, sí… y si no, no… si no está dispuesto a asumir responsabilidades importantes, tiene que estar sujeto a que las reglas de juegos pueden cambiar dentro de la legalidad de la facultad que hoy tiene el gobernador; que antes la teníamos nosotros cuando éramos gobierno y hoy la tiene Frigerio de adelantar o no. ¿Qué estará pensando Frigerio? No lo sé, no lo sé. Me permito ser optimista, muy optimista a nivel nacional, con un triunfo del peronismo. A mí me parece que este grado de deterioro que está teniendo la sociedad entrerriana, los trabajadores, los jubilados, las pymes, el comercio minorista, los prestadores turísticos, se va a ir profundizando. El gobierno nacional ha ratificado el rumbo que lo va a profundizar, por lo cual nada va a cambiar si vos seguís haciendo lo mismo. El gobierno provincial acompaña estas políticas, claramente. Con lo cual yo me permito ser muy optimista a nivel nacional, optimista a nivel provincial… y auguro un buen resultado electoral.

- ¿Y detrás de quién van a ir a nivel nacional?

-Para el peronismo nacional creo que va… por mi experiencia, por ahí me equivoco, falta mucho, va a resolver… primero tendrá que ver si hay PASO o no hay PASO y esa sería una buena manera de resolver las candidaturas a nivel nacional. No tengo duda que se va a resolver estas diferencias que tienen los distintos sectores del peronismo nacional van a llegar a un lugar de consenso y de acuerdo. No tengo duda.

- ¿Cuánto le preocupó todo lo que pasó en estos días con Javier Milei en España, con Flávio Bolsonaro? Hoy sacó un comunicado el propio Bolsonaro agradeciéndole a Milei que le haya permitido ingresar al país y la ayuda para irse…

-Casi una apología del delito.

-Exactamente.

-No soy abogado, pero quizás sea una apología del delito. Había una falta de respeto a la institucionalidad, a las leyes, la violencia del presidente contra los periodistas luego del caso $Libra. Eso a mí me preocupa muchísimo porque cuando uno es presidente, gobernador, intendente, lo que fuera, referente, de alguna manera cuando toma decisiones y fija una impronta de funcionamiento, eso después irradia en la sociedad. Y esa crueldad, ese autoritarismo y esa violencia que hoy ejerce el presidente, más temprano, más tarde va a bajar a la sociedad. La violencia de arriba termina en violencia abajo, lamentable e indefectiblemente. Es lo que no comprende la personalidad del presidente y la responsabilidad que tiene, ¿no?

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 28 de octubre de 2026