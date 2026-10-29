Para el PJ, las explicaciones de Berisso y Azzalini por la contratación de Teknofood dejaron varias dudas

El bloque de diputados y diputadas justicialistas consideró que la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso -fue el miércoles pasado en la Cámara de Diputados- “no despejó las dudas ni respondió satisfactoriamente” a las objeciones que la bancada planteó respecto de la modificación del sistema de compras de alimentos para los desayunos y meriendas en los comedores escolares a partir de la contratación de la empresa Teknofood.

Durante la sesión especial convocada al solo efecto de interrogar a la ministra, Berisso estuvo acompañada por el director de Comedores, Lautaro Azzalini, entre otros funcionarios del Ministerio a su cargo. “Desde la bancada opositora se agradeció su presencia, que se produjo más de dos meses después de haberse aprobado el Proyecto de Resolución del bloque justicialista que la convocó; también se destacó que aún sigue sin respuesta un Pedido de Informes sobre el mismo tema presentado hace meses”, se indicó en un comunicado de prensa.

La presidenta del bloque, Laura Stratta, señaló: “Nos quedamos con muchas dudas, sobre todo acerca de las razones que motivaron un cambio de un sistema de semejante envergadura”. La legisladora destacó, en un tramo de la interpelación, que el mecanismo adoptado por el gobierno de Rogelio Frigerio no da certezas acerca de la calidad del alimento ni de la razonabilidad de la inversión de un monto que supera los 101.000 millones de pesos. “Queremos que se garantice un desayuno y una merienda de calidad a nuestros gurises. Creemos que tenemos los profesionales para poder acompañar estos procesos; también creemos que los comercios de cercanía son importantes en la trama productiva de nuestra provincia”, destacó en referencia a la tercerización del sistema en una empresa radicada en la ciudad de Buenos Aires.

También Stratta preguntó si “en vez de hacer esta centralización con todos estos productos, no hubo un cálculo de cuánto costaría un desayuno o merienda saludable. Si en vez de gastar el 30% del monto en pagar la logística de esta empresa, no se evaluó usar ese dinero para reforzar la calidad nutricional de los gurises”.

Quien formuló la mayoría de las preguntas fue la diputada Silvina Deccó, dado que el reglamento de la Cámara establece que un legislador lleve adelante el cuestionario, mientras que el resto de los integrantes de la bancada pueden intervenir una sola vez. Terminada la sesión especial, Deccó sostuvo que varios aspectos quedaron sin respuesta y señaló, por ejemplo, que “no hubo explicaciones en concreto de qué manera se van a distribuir los alimentos, ni de qué manera se va a resolver la cuestión de Teknofood. Hay una adjudicación de una determinada cantidad de alimentos y no supieron responder qué va a pasar con eso”.

Asimismo, planteó dudas acerca de la explicación de los funcionarios sobre la actual paralización del sistema de provisión licitado por el gobierno: “Indican que está paralizado por una cuestión judicial, pero la cuestión judicial ya fue agotada. Yo entiendo que es más bien por la falta de productos que reúnan los requisitos que establece la Justicia hoy”, señaló refiriéndose a la prohibición de brindar alimentos ultraprocesados.

Otro punto en debate estuvo relacionado con la decisión gubernamental de sacar de la economía provincial la masa de recursos que percibirá Teknofood y que antes se volcaba al comercio local. “Desde nuestro bloque planteamos en reiteradas oportunidades el impacto que produce en nuestros comercios locales y la falta de posibilidad de adquirir los productos en esos lugares”, indicó, y luego rechazó las explicaciones oficiales sobre la cantidad de establecimientos comerciales que participaban del sistema anterior: “Lo que nos dijeron es que eran dos, tres o cuatro comercios por ciudad. Pero acá estamos hablando de una sola empresa que se adjudica lo de toda la provincia”.

La diputada también remarcó las inconsistencias presupuestarias que surgieron durante el análisis de la adjudicación: “Hay un 240 por ciento de diferencia entre lo que fue presupuestado y lo que fue adjudicado”, indicó.

Durante el desarrollo de la interpelación también formularon preguntas los legisladores Andrea Zoff, Silvia Moreno, Lorena Arrozogaray, Juan José Bahillo y Enrique Cresto, quienes plantearon objeciones a la calidad nutricional de los alimentos; al impacto que la decisión tiene sobre la economía entrerriana por dejar de lado a los comercios locales; al hecho de que los funcionarios no pudieran justificar semejante decisión —tomada sin consultar a los protagonistas del sistema educativo—; y a las dudas sobre la implementación del nuevo mecanismo.