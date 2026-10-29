Se conoció el cronograma de pagos de sueldos de octubre para estatales de Entre Ríos

Se confirmó el cronograma de pago de salarios de octubre para trabajadores activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.
De acuerdo con el calendario fijado por el Ministerio de Economía, las fechas de cobro según el monto de los respectivos haberes es el siguiente:
Lunes 2 de noviembre (con acreditación el sábado 31 de octubre): haberes de hasta $1.520.000
Martes 3: haberes desde $1.520.001 hasta $1.830.000
Miércoles 4: haberes desde $1.830.001 a $2.430.000
Jueves 5: haberes de $2.430.001 en adelante