Ética en la función pública: Cosso dijo que “está todo consensuado” para la media sanción en la próxima sesión

El senador provincial por el peronismo de Villaguay, Juan Pablo Cosso, dijo que la media sanción al proyecto de Transparencia y Ética en la función pública ocurrirá en la próxima sesión ordinaria del Senado, es decir en 15 días.

“Está todo consensuado entre los senadores del oficialismo y los de nuestro bloque que integran ambas comisiones, y también los bloques unipersonales que integran las senadoras Gladys Domínguez (Peronismo Federal) y Nancy Miranda (Frente Cimarrón). No así Patricia Díaz”, aseguró el legislador.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a principios de 2024 y obtuvo media sanción en Diputados en agosto de ese año. Desde entonces, quedó frenado en el senado provincial que recién en los últimos meses reactivó su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y de Legislación General.

“Desde hace un tiempo a esta parte que tenemos un acuerdo entre los distintos bloques que el tratamiento sobre tablas se dé sólo para cuestiones excepcionales o cuestiones sencillas como declaraciones de interés. El resto va al orden del día. Por eso la semana pasada salió el dictamen de comisión, esta semana ingresó y en la próxima sesión se va a tratar. Es el tratamiento normal que tienen los proyectos. Sí debo decir que, en la última comisión propuse si estaba la alternativa el tratamiento sobre tablas, si había apuro de parte del Poder Ejecutivo. El resto de los bloques dijeron que no. Por eso no se acordó tratarlo sobre tablas pero en la próxima sesión el dictamen va a salir y tener su aprobación”, narró.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), contó que la senadora por el departamento La Paz, Patricia Díaz, “hizo varios aportes” al proyecto (NdlaR: Díaz es esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, quien tiene intereses sobre el alcance del proyecto debido a las condenas judiciales. Díaz es, a la vez, asesorada por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, histórico defensor de su esposo y empleado municipal). “Varios de sus aportes fueron tenidos en cuenta. Creo que la diferencia estaba en que ella pidió que mientras se traten los recursos extraordinarios, la ficha limpia y doble conforme no tenga operatividad”, acotó. “El resto coincidimos en la mayoría de las cuestiones”, agregó sobre el proyecto. “No sé qué postura tomará ella al momento de la votación, si acompañará en forma general y no votará en particular ese artículo. Sería interesante que salga por unanimidad pero bueno, se verá en la próxima sesión”.

De acá a fin de año

Cosso dijo que queda pendiente el proyecto de Presupuesto 2027, que actualmente se debate en comisiones de Diputados. “Depende como venga de Diputados. Después, lo que es más trascendente dependerá de la agenda de comisiones. Hasta el momento no quedan pendientes. Hablo en particular de mi comisión, no es un tema urgente pero cuando aparece es urgente, es la reglamentación del Juicio Político que tiene media sanción de Diputados y tenemos que trabajar en el Senado”.

En relación a la falta de acompañamiento del bloque peronista para la creación de la Comisión de Seguimiento de la Deuda Pública, afirmó que fue una postura de bloque. “No tengo en profundidad ese proyecto, lo trabajaba Víctor Sanzberro, pero la decisión fue no acompañar por la distribución de integración de la comisión, porque tiene amplia mayoría del Poder Ejecutivo en la parte legislativa. Además, la operatividad de esta comisión no tiene gran utilidad a la hora de investigar. La realidad es que es información sensible y ya existe la Contaduría y el mismo poder al que hay que investigar tiene la auto-mayoría para votarse. La conformación de la comisión no es equilibrada, es algo innecesario, que no tiene operatividad. Es para dar una noticia rimbombante que tenemos una comisión que tratará la evolución de la deuda. No es más que eso. Pero el proyecto se aprobó, se creará la comisión, tuvo el apoyo del oficialismo más Domínguez y Miranda”.

2027, año electoral

“No conozco el motivo real acerca de por qué se frena la actividad legislativa en año electoral. Serán cuestiones políticas, esperaremos a la agenda. No sé si me tocará presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales, mi idea es seguir con el mismo ritmo. Este año se sacaron muchos dictámenes. La idea es que, a pesar de coyuntura, dependerá si hay o no adelantamiento de elecciones, quizás gran parte de las definiciones se den en el marco del receso”, manifestó.

Por último, señaló que está “a disposición de aquellos compañeros que decidan competir”. Lo dijo por el lanzamiento de Juan José Bahillo como candidato a gobernador. “En Villaguay también hay una convicción clara de nuestro partido, que es la del intendente Adrián Fuertes. Él definirá esa cuestión. Estaremos encolumnados para apoyar. Una de las definiciones más importantes fue la de Juan. Cuantos más compañeros se sumen a competir, es buena noticia. Ahí estaremos para acompañar”.