IA y Estado: Troncoso pidió que “el algoritmo no sea el que impere” en el Congreso de Derecho Administrativo

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la gestión pública. Reconoció que permite “eficientizar, modernizar, digitalizar, despapelizar y agilizar” los procesos, pero alertó que “esas herramientas se nos pueden ir de las manos”.

“El desafío es pensar un derecho administrativo que cree procedimientos más dinámicos y más eficientes, pero sin doblegar las garantías de la ciudadanía”, planteó el funcionario. Se preguntó, además, cómo lograr “que el algoritmo no sea el que impere y pueda ser permeable a una visión humana de la realidad”.

Troncoso habló en el acto inaugural de las 52° Jornadas Nacionales y 21° Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se realizaron el 29 y 30 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, según informó el Gobierno de Entre Ríos.

Cincuenta años de la AADA

El encuentro coincidió con el 50° aniversario de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA) y reunió a especialistas nacionales y extranjeros del Derecho Público bajo el lema “Desafíos del Derecho Público a 50 años de la creación de la AADA. Función estatal y derechos fundamentales en la era de la revolución 4.0”.

La actividad fue organizada por la AADA, la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER) y la Fiscalía de Estado de la provincia. Troncoso, que asistió en representación del gobernador Rogelio Frigerio, reconoció el trabajo de Eduardo Asueta, presidente de la AABIPER, y de Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, y felicitó a la presidenta de la AADA por el cincuentenario de la institución.

“Detrás de un expediente hay personas”

Al plantear la pregunta “¿para qué un Derecho Administrativo hoy?”, el ministro sostuvo que “tiene que haber una profunda mirada humana, no solamente del Derecho Administrativo, sino de toda esfera del derecho”.

“Detrás de un expediente, detrás de un procedimiento, hay derechos, hay necesidades, hay intereses, hay personas que están esperando algo”, afirmó.

Sobre la función pública, agregó: “Los funcionarios, por suerte, somos aves de paso: entramos y en un momento salimos. Eso es muy sano”.

Tecnología y poder: la lectura de Spengler

Para reflexionar sobre el vínculo entre tecnología y poder, Troncoso recomendó El hombre y la técnica, del filósofo alemán Oswald Spengler, y advirtió que “es muy difícil dominar la técnica si se la desarrolla con una ambición desmedida por seguir ejerciendo poder”.

Al cerrar su exposición, invitó a los presentes a preguntarse “qué puedo hacer desde mi pequeño granito de arena para que esto no se vaya de las manos”.

Retomó entonces la metáfora de Spengler sobre Pompeya y pidió actuar “como los soldados romanos que miraban la erupción del Vesubio, pero seguían tirando una mano, ayudando a la gente a escapar”.

“No sé si es muy grande la esperanza que da Spengler, pero al menos deja, en un camino que a veces parece oscuro, una pequeña luz al final”, concluyó.