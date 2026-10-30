Presupuesto 2027: se presentó en la Legislatura el plan de obras por más de 900 mil millones

Funcionarios del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura presentaron ante la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para la obra pública, con 905.394 millones de pesos destinados a infraestructura educativa, sanitaria, vial, hídrica y habitacional. La planificación prevé destinar el 55 por ciento a nuevas obras y el 45 por ciento a proyectos en ejecución.

Durante la exposición, el ministro Hernán Jacob detalló los principales lineamientos de la propuesta, que establece una distribución de los recursos con un 55 por ciento destinado a nuevas obras y un 45 por ciento a aquellas que se encuentran en ejecución. El esquema busca avanzar en nuevos proyectos y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los trabajos en marcha, según se informó a través de un parte de prensa oficial.

Jacob puso el acento en que "la planificación responde a una política de obra pública basada en el equilibrio, la transparencia y el uso eficiente de los recursos provinciales". En ese sentido, señaló que el presupuesto también permitirá sostener trabajos de mantenimiento edilicio y obras de emergencia en escuelas, hospitales y otros edificios públicos.

Las principales líneas de inversión abarcan infraestructura educativa, hospitalaria, vial, sanitaria e hídrica, además de proyectos habitacionales y la finalización de obras estratégicas en los distintos departamentos del territorio provincial. Al respecto, Jacob afirmó que "este presupuesto busca consolidar una obra pública planificada, transparente y eficiente, que dé respuesta a las necesidades de los entrerrianos, garantice la continuidad de los proyectos prioritarios y sume al desarrollo de toda la provincia".

Acompañaron al ministro el jefe administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, quienes brindaron detalles sobre las áreas a su cargo; y el secretario de la Coordinación General de la cartera, Gonzalo Atencio. También participó el senador provincial Gustavo Vergara (JxER - Diamante).