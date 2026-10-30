Renuncia de otorrinolaringólogos en el Hospital San Roque: el conflicto continúa abierto

Este jueves se supo que renunciaron los cuatro profesionales que componen el equipo de otorrinolaringología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar que se resienta el servicio, este viernes hubo una reunión.

Según supo ANÁLISIS, estuvieron las autoridades del hospital, el ministro Daniel Blanzaco, la Secretaria Jurídica de Salud, y 3 de los 4 otorrinos (uno estaba operando). Escucharon el reclamo. Se habló, incluso como alternativa, de reforzar la atención. Los profesionales quedaron en reunirse y dar una respuesta. Salud espera que no pase de este viernes por la tarde.

El origen del reclamo médico

La medida de fuerza se efectivizó con el ingreso formal de las renuncias por mesa de entradas el pasado martes 27 de octubre, completando la dimisión de los cuatro integrantes del área, incluido el jefe del servicio. El malestar de los especialistas surgió a partir de la implementación de un nuevo sistema de control horario de ingreso y salida impulsado por el nosocomio.

Los médicos cuestionan lo que consideran una “persecución administrativa”, argumentando que un registro estricto no refleja la carga real de trabajo de una especialidad que requiere disponibilidad permanente.

Entre sus funciones habituales, el equipo realiza interconsultas, atiende consultorios externos, cubre guardias los 365 días del año y responde a urgencias quirúrgicas en horarios nocturnos o fines de semana.

Frente a este escenario, una fuente del área de Salud admitió que la aplicación de los controles horarios generó incomodidad en el personal, pero remarcó que la prioridad absoluta es garantizar el funcionamiento del nosocomio. Según se señaló, la postura oficial busca que el conflicto se encauce mediante el diálogo interno entre la dirección del hospital y los especialistas, teniendo como premisa central "priorizar la atención sanitaria" de los pacientes de toda la provincia.

Finalmente, se remarcó que "de alguna u otra manera una solución va a haber" para no perjudicar las prestaciones a la comunidad.