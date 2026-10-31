Entre Ríos: la leptospirosis concentra la principal señal de alerta epidemiológica según la cartera de Salud

Uno de los datos concluyentes del último Boletín Epidemiológico Nacional -elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación-, indica que Entr Ríos tiene la mayor tasa de incidencia de leptospirosis del país.

El último Boletín Epidemiológico Nacional, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, presenta información relevante sobre la situación sanitaria de Entre Ríos. Entre los datos correspondientes a la provincia se destacan la incidencia de leptospirosis humana, la circulación de esta enfermedad en animales y los registros vinculados con influenza. En paralelo, el inicio de la temporada 2026/2027 de dengue muestra notificaciones bajo estudio, pero sin casos confirmados en territorio entrerriano.

La leptospirosis exige una atención sanitaria sostenida porque no es un riesgo abstracto: es una enfermedad zoonótica que puede afectar gravemente la salud de las personas y cuya circulación está vinculada a condiciones ambientales, presencia de animales infectados y exposición a aguas o suelos contaminados.

Uno de los aspectos más significativos del informe -al que accedió ANÁLISIS- es la situación de la leptospirosis. Según los datos relevados hasta la semana epidemiológica 33 de 2026, Entre Ríos presentó una tasa de incidencia de 1,3 casos cada 100.000 habitantes. Este indicador ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mayor incidencia del país, solamente por debajo de Santa Fe, que registró una tasa de 1,98 casos cada 100.000 habitantes.

El documento señala que la tasa entrerriana se mantuvo estable respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, su magnitud adquiere relevancia al considerar que se encuentra por encima de la tasa nacional, estimada en 0,39 casos cada 100.000 habitantes.

Su vigilancia epidemiológica, la detección temprana y la consulta médica ante síntomas compatibles son fundamentales para evitar complicaciones y reducir su impacto. La incidencia registrada en Entre Ríos refuerza la necesidad de no subestimar esta enfermedad y de sostener políticas de prevención, información y control.

La distribución territorial de la enfermedad muestra una concentración de registros en Departamentos de las regiones Centro y NEA. Entre Ríos aparece expresamente entre las jurisdicciones con mayor presencia de casos, junto con Santa Fe, Misiones, Buenos Aires y Córdoba.

La situación también merece atención desde la perspectiva de la salud animal. Hasta la semana epidemiológica 33 se confirmaron 16 casos de leptospirosis canina en Entre Ríos. La provincia quedó así entre las jurisdicciones de la región Centro con mayor cantidad de registros, detrás de Buenos Aires, con 84 casos, y Córdoba, con 28.

En el conjunto del país se notificaron 164 casos confirmados de leptospirosis canina durante 2026, un incremento del 76% respecto del mismo período del año anterior. La región Centro concentró el 80% de esos registros. La presencia de la enfermedad en animales constituye un dato epidemiológico relevante para fortalecer las estrategias de vigilancia y prevención, especialmente por la posibilidad de exposición humana a ambientes contaminados.

Dengue

En cuanto al dengue, el panorama provincial presenta características diferentes. Desde el inicio de la temporada 2026/2027 y hasta la semana epidemiológica 41, Entre Ríos acumuló 30 notificaciones. De ese total, 22 fueron descartadas y ocho permanecían bajo estudio. El boletín no registró casos confirmados, ni entre aquellos sin antecedente de viaje ni entre los asociados a antecedentes de viaje.

Estos registros se inscriben en un escenario nacional en el que, hasta la misma semana epidemiológica, se habían confirmado seis casos de dengue, todos con antecedentes de viaje. La ausencia de confirmaciones en Entre Ríos representa un dato favorable para el comienzo de la temporada, aunque no elimina la necesidad de sostener las medidas de prevención y vigilancia del mosquito Aedes aegypti.

Influenza

Por otra parte, el informe -al que accedió ANÁLIS- incorpora información sobre influenza a partir del trabajo del Laboratorio Nacional de Referencia. Entre las muestras provenientes de Entre Ríos se identificaron 22 secuenciaciones de influenza A(H3N2) correspondientes a 2026. Al considerar también las dos muestras secuenciadas durante 2025, la provincia acumuló 24 registros de este subtipo en el período analizado. Las secuenciaciones entrerrianas de 2026 correspondieron al “subclado J.2.4.1/K”, que también predominó en el conjunto de las muestras nacionales estudiadas.

El laboratorio recibió, además, 97

boletín no presenta en este apartado una tasa provincial de incidencia de infecciones respiratorias ni un detalle específico de internaciones o fallecimientos para Entre Ríos.

Conclusiones

En conjunto, la información del Boletín Epidemiológico Nacional N° 831 permite identificar una agenda sanitaria concreta para la provincia. La leptospirosis, tanto humana como canina, requiere especial atención por sus indicadores de incidencia y distribución territorial. El dengue, por su parte, comienza la nueva temporada sin confirmaciones locales, mientras que la vigilancia de influenza aporta elementos para conocer las características de los virus identificados.

Los datos corresponden a distintos períodos de corte -semana epidemiológica 33 para leptospirosis, 39 para las muestras de influenza y 41 para dengue- y deben interpretarse considerando esas diferencias. Constituyen una referencia para orientar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control sanitario en el territorio entrerriano.

Boletín Epidemiológico Nacional Nº 831, Semana Epidemiológica 41 de 2026