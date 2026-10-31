Inundaciones: se facilita la gestión de movimientos para evacuar hacienda por el fenómeno El Niño

Según registros del SENASA, desde agosto se han trasladado 147.500 bovinos y bubalinos desde las regiones afectadas. Se espera que los egresos continúen.

Ante el avance de las crecidas de ríos vinculadas al fenómeno de El Niño, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) facilitó las gestiones para el traslado de animales desde las zonas afectadas por las contingencias hídricas y reitera a los productores la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger la sanidad y el bienestar del rodeo.

De acuerdo a los registros del organismo sanitario nacional, desde agosto se evacuaron 147.500 bovinos y bubalinos de las regiones anegadas en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las zonas de islas de Buenos Aires.

La cantidad de cabezas movilizadas aumentó un 102% respecto al mismo período en 2025 y demandaron 7.448 traslados, formalizados con la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Estas cifras corresponden a un balance parcial a la fecha, aunque se espera que los movimientos continúen aumentando a medida que evolucione la situación en cada región, consignó el portal oficial del SENASA.

A fin de agilizar la evacuación y los trámites asociados al traslado de animales, el SENASA facilitó a los productores, entre otras gestiones administrativas, la emisión del DT-e y la inscripción de productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), para que puedan responder a las urgencias operativas y logísticas del momento.

Además, se prevén medidas excepcionales para el cumplimiento de requisitos sanitarios de movimiento, los cuales deben completarse cuando la hacienda llegue al establecimiento de destino.

Claves para el movimiento de tropas

Ante esta coyuntura, el SENASA recordó algunas pautas para facilitar la evacuación y el manejo de los animales durante la emergencia:

-Prever dónde resguardar a los animales. Identificar potreros altos o zonas seguras y acopiar alimento y agua potable.

-Iniciar el traslado entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua. Se recomienda efectuar los arreos en grupos reducidos para disminuir el estrés.

-Marcar los animales con pintura en aerosol de uso veterinario sobre el lomo, para reconocerlos a distancia durante la emergencia.

-Si la evacuación no es posible, abrir tranqueras y alambrados internos. Los animales podrán desplazarse por sí mismos hacia los sectores más elevados.

Cuando el agua descienda, se recomienda suministrar agua segura, controlar el estado de las pezuñas y mantener actualizado el plan sanitario. Así se previenen enfermedades como leptospirosis y pietín, y las asociadas al aumento de garrapatas, como anaplasmosis y babesiosis.

Atención a plantas tóxicas en potreros de destino

Los animales trasladados desde las islas pueden no conocer las especies vegetales de los campos de destino. Por eso, el SENASA recomienda vigilar que no consuman plantas tóxicas, entre ellas el mío-mío (Baccharis coridifolia), muy peligrosa para los bovinos que no están habituados a ella.

Se aconseja revisar los potreros antes de soltar la hacienda, evitar los lotes con presencia de estas plantas, ofrecer forraje y agua al llegar, y observar a los animales durante los primeros días. Ante cualquier signo anormal, como temblores, babeo o decaimiento, se sugiere comunicarse de inmediato con un veterinario o con las oficinas del SENASA en la jurisdicción.