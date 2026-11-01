Fiebre aftosa: este lunes se inicia el operativo de vacunación voluntaria

Este lunes se inicia la campaña de vacunación contra la aftosa y brucelosis, ambas serán voluntarias.

La Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) informó que desde este lunes 2 de noviembre se pone a disposición toda su estructura de vacunadores para quienes quieran avanzar en la campaña de inoculación voluntaria.

Desde la entidad de los productores entrerrianos subrayaron la importancia de vacunar contra aftosa los terneros que todavía no hayan recibido ninguna dosis. Además, indicaron que “esta vacunación permite incorporar esos terneros al stock vacunado, facilitando su venta antes de marzo, sin necesidad de solicitar una vacunación de egreso, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios correspondientes”.

También plantearon la necesidad de vacunar contra brucelosis las terneras que tengan la edad correspondiente, tanto las que quiera vender como las que deje para reposición de su rodeo, publicó el portal Campo en Acción.

“Dado que los cambios de fecha en el esquema de vacunación oficial, sin tener en cuenta el esquema productivo, traen aparejados un conjunto de inconvenientes, entre ellos, que los productores que decidan vender terneros nacidos a partir de julio no los tendrían dentro del stock hasta marzo del 2027, siendo, la única posibilidad de salida una vacunación de egreso, contrayendo un mayor costo y carga burocracia al productor”, explicaron.

Gran parte de las terneras nacidas este año en Entre Ríos quedarán sin cobertura vacunal contra la brucelosis. Esta situación obliga a los productores a implementar medidas alternativas o enfrentar sanciones, ya que para marzo de 2027 las terneras no alcanzarán la edad mínima requerida para lograr una respuesta inmunológica adecuada a la vacuna. A este problema se suma la ausencia, entre julio y marzo, de la logística que durante años garantizó la Fundación, y que permitió alcanzar uno de los niveles de prevalencia más bajos del país, destacó el portal Campo en Acción.

Es por ello que este operativo tiene como objetivo:

-Inocular a los terneros y terneras sin ninguna dosis contra la fiebre aftosa.

-Vacunar a todas las terneras en condiciones contra la brucelosis.

-La vacunación será optativa para los productores.

Hasta el inicio del operativo, previsto para el 2 de noviembre, Fucofa organizará un esquema que garantice:

-La disponibilidad de vacunadores.

-La cobertura vacunal en cada departamento.

-El instrumental, planillas de servicios y materiales necesarios para una vacunación ordenada y eficiente.

Tal como se definió en la Asamblea de Productores del 19 de febrero de 2026, la Fundación asignará fondos de reserva para este operativo. Por lo tanto, el valor de las dosis será el mismo que en la primera y segunda campaña del año: 3.100 pesos para fiebre aftosa y 1.300 pesos para brucelosis. Con un plazo de 15 días para el pago.