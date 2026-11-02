Frigerio busca ratificar por ley los convenios con YPF y Prefectura para la explotación y el control de arenas

El gobierno de Rogelio Frigerio envió a la Legislatura un proyecto para ratificar dos convenios firmados el 28 de septiembre pasado: uno con YPF, destinado a promover inversiones y potenciar la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta, y otro con el Ministerio de Seguridad, que establece mecanismos de cooperación con Prefectura Naval Argentina para controlar la extracción y el transporte de arenas en los ríos de la provincia.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados bajo el expediente 29.834, consta de dos artículos. El primero propone aprobar ambos acuerdos, cuyas copias forman parte del proyecto, mientras que el segundo es de forma.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la ratificación legislativa permitirá encuadrar los convenios dentro de una decisión institucional común y reforzar los mecanismos destinados a asegurar la legalidad de las actividades productivas, la protección de los bienes naturales y la fiscalización de las operaciones.

Los acuerdos fueron suscriptos en Buenos Aires por Frigerio. El convenio con YPF lleva también las firmas de Mauricio Martín y Horacio Marín, en representación de la petrolera, mientras que el segundo fue firmado por la ministra de Seguridad , Alejandra Monteoliva.

El acuerdo con YPF

El convenio marco de colaboración con YPF tiene como objetivo establecer las condiciones generales para desarrollar proyectos de interés mutuo dentro del territorio entrerriano, con especial atención a las arenas silíceas que se utilizan en la explotación de hidrocarburos no convencionales.

El acuerdo apunta a integrar a Entre Ríos a la cadena productiva de Vaca Muerta, mediante el aprovechamiento de sus recursos minerales, su ubicación estratégica y sus capacidades logísticas.

Entre las posibilidades contempladas figuran el desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y de transporte, la promoción de inversiones privadas, la participación de proveedores entrerrianos y la generación de mecanismos de colaboración comercial y energética.

También se prevé analizar proyectos de almacenamiento de productos agroindustriales en instalaciones de YPF, incorporar sistemas de telemetría para mejorar la administración de las flotas oficiales y desarrollar infraestructura para la movilidad eléctrica.

El convenio incluye, además, la posibilidad de trabajar con municipios para evaluar incentivos fiscales y herramientas que favorezcan nuevas inversiones.

Su vigencia será de tres años, con la posibilidad de que cualquiera de las partes lo dé por terminado anticipadamente mediante una notificación fehaciente con 60 días de anticipación.

Controles sobre la extracción de arena

El segundo convenio, celebrado con el Ministerio de Seguridad, tiene un alcance diferente y apunta a fortalecer la fiscalización de la actividad arenera en los cursos de agua.

El acuerdo establece mecanismos de cooperación entre la Dirección General de Desarrollo Minero de Entre Ríos y la Prefectura Naval Argentina para controlar las embarcaciones que extraen arena y otras sustancias minerales no metalíferas en jurisdicción nacional, cuando su explotación se encuentra bajo autorización provincial.

El objetivo es verificar que las operaciones se realicen en los lugares y cantidades permitidos, evitar extracciones no autorizadas y contar con información precisa sobre los movimientos de los buques areneros.

Para ello, Prefectura facilitará a la provincia el acceso al Sistema de Identificación Automática (AIS), que permite conocer datos sobre la ubicación, los desplazamientos y los tiempos de navegación y detención de las embarcaciones.

También se prevén controles e inspecciones conjuntas, programadas o extraordinarias, para verificar que los buques cuenten con las habilitaciones correspondientes y operen en los sectores autorizados.

El convenio establece que los inspectores provinciales podrán participar de esos procedimientos, mientras que Prefectura aportará sus medios operativos y personal especializado.

La ratificación legislativa

En el mensaje remitido a la Legislatura, el Ejecutivo argumenta que los dos convenios responden a una estrategia que busca combinar el desarrollo productivo con la preservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades estatales de control.

En particular, sostiene que el acuerdo con YPF permitirá identificar y evaluar proyectos vinculados con infraestructura, logística y desarrollo energético, mientras que la cooperación con Seguridad Nacional facilitará el monitoreo de las embarcaciones y la verificación del cumplimiento de los permisos de explotación minera.

El gobierno considera que ambas herramientas pueden contribuir a generar nuevas oportunidades económicas y, al mismo tiempo, mejorar la fiscalización de una actividad que tiene creciente importancia para la provincia por la demanda de arenas silíceas destinada a Vaca Muerta.

Con el proyecto presentado en Diputados, el Ejecutivo busca ahora que la Legislatura otorgue respaldo legal a los acuerdos suscriptos en septiembre, que involucran tanto el desarrollo de nuevos negocios vinculados con los recursos minerales entrerrianos como el fortalecimiento de los controles sobre su extracción y transporte.