Gustavo Bastian expresó que si fuera gobernador mejoraría las leyes de la Oser y de la Caja de Jubilaciones

El intendente de San José, Gustavo Bastian -precandidato a gobernador por el Justicialismo-, dijo que aunque las leyes de creación de la OSER y la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, fueron un guadañazo sobre los derechos adquiridos y conquistados por los trabajadores; de llegar a la gobernación no iría por la anulación de esas leyes, sino que “hay que mejorarlas”. Y agregó: “No sirve de nada volver para atrás. Lo que está hay que mejorarlo para bien de la entrerrianía, y hacerlos parte a los sectores que están involucrados en esto, ya que los cambios estructurales, que van a quedar para siempre, se tiene que discutir con todos los actores, y una mirada con sensibilidad social”. Esas declaraciones fueron formuladas en Radio Integración 905 y publicadas en el portal de Federal al Día.

En otro tramo de la entrevista, Bastián sostuvo respecto de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio que “cuando pase el tiempo va a quedar en la historia sin pena y sin gloria”. Y aunque reconoció que al final del gobierno peronista -en 2023- había problemas, “esos problemas a partir del 10 de diciembre en adelante se multiplicaron por mil, y todas las situaciones y los inconvenientes que teníamos los entrerrianos se profundizaron. Hoy tenemos una provincia que no solo no les da respuesta a los municipios, sino que hay un gobierno que, al igual que el nacional, se ha retirado de sus responsabilidades en el territorio, y eso es muy triste y preocupante”.

También sostuvo que “me toca ser precandidato a gobernador, por la decisión de otros intendentes, dirigentes y militantes de toda la provincia; estamos caminando y charlando con otros compañeros que también tienen esa intención, y tendremos que resolver esto antes de fin de año”, expresó en Radio Integración 905 y que reflejó el portal de Federal al Día.

En respuesta a las consultas del conductor del programa #RadioSábado, de #radiointegración905, Bastian expresó que estarán trabajando mucho para que haya unidad, “y si eso no se da tendremos que dirimirlo con la herramienta electoral que tengamos”.

“Tendremos que resolverlo con madurez política, entendiendo que es lo que hoy la sociedad está demandando de la política”, agregó.

“Tenemos la gran posibilidad de que el peronismo vuelva a ser gobierno, todos los que tenemos responsabilidades tenemos que actuar con responsabilidad, y ver más allá del ombligo de cada uno de nosotros, entendiendo que hay que ganarle al gobierno de Rogelio Frigerio”, expresó.

“Lo que viene por delante tiene que tener la capacidad de volver a convocar a todos los entrerrianos, generando una alternativa superadora a lo que estamos viviendo, y entendiendo que solo con el peronismo no alcanza, necesitamos hacer un gran frente, donde todos los entrerrianos formen parte de esa construcción colectiva”, manifestó el presidente municipal de San José.

Oser y Caja de Jubilaciones y Pensiones

Bastián reconoció que, en ambas situaciones, en la ex IOSPER y en la Caja de Jubilaciones, había problemas por resolver, “pero este gobierno con las leyes que determinó las perjudicó”.

Reconoció que son muy buenos comunicacionalmente, refiriéndose al gobierno provincial, “porque la terrible reforma previsional que perjudica a activos y pasivos pareció que fue la culpa de dos legisladoras que traicionaron con el voto a su espacio y levantaron la mano, y no fue así, a la reforma la hizo Rogelio Frigerio y la impulsaron sus senadores y diputados, inmolándose por eso, y es a esa gente a la que hay que pedirle explicaciones”.

“Es obvio que las compañeras que levantaron la mano cometieron un error, y fueron sancionadas por el espacio político por el que llegaron a ocupar una banca, pero el realmente responsable de esa política terrible y atroz es el gobierno provincial, y es eso lo que hay que remarcar”, expresó.

El conductor del programa radial le consultó:

-¿Debo entender entonces que si fueras gobernador volverías para atrás con estas leyes?

La respuesta fue: “No. Creo que hay que mejorarlas. No sirve de nada volver para atrás; lo que está hay que mejorarlo para bien de la entrerrianía, y hacerlos parte a los sectores que están involucrados en esto, ya que los cambios estructurales, que van a quedar para siempre, se tiene que discutir con todos los actores, y una mirada con sensibilidad social”.