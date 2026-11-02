La FEMER suspendió la atención médica en internación a afiliados de OSER

El Círculo Médico Paraná informó que, ante la falta de respuestas de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a los reclamos por débitos injustificados sobre honorarios médicos, la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la obra social, a partir del 2 de noviembre, supo ANALISISDIGITAL.

La medida fue comunicada formalmente a luego de reiterados reclamos por los descuentos aplicados sobre los honorarios médicos correspondientes a prestaciones en internación facturadas durante junio y julio de 2026.

Desde Femer se realizaron numerosas reuniones para aclarar normas, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos. Sin embargo, las gestiones no permitieron alcanzar una solución y persisten los incumplimientos, sin plazos definidos para regularizar la situación.

"Esta situación genera un perjuicio económico directo a los profesionales que brindaron efectivamente las prestaciones, agravado por el atraso de los aranceles médicos establecidos por la obra social", señalaron desde el Círculo Médico de Paraná.

Ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, Femer comunicó este lunes 2 de noviembre la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER, hasta tanto se avance en una solución al conflicto.

Desde el Círculo Médico Paraná "acompañamos el reclamo de Femer y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de condiciones justas para el ejercicio profesional y el derecho de los pacientes a recibir una atención médica adecuada".

"Consideramos indispensable que OSER brinde respuestas concretas y urgentes que permitan regularizar los pagos pendientes, resolver las diferencias existentes y restablecer la normal prestación de los servicios".

"La salud requiere responsabilidad, diálogo y compromisos que se cumplan", remarcaron.