Lena: “Me preocupa que no haya salido todavía el proyecto de Ficha Limpia”

La diputada provincial Gabriela Lena (JxC-Chajarí) hizo un repaso de los temas que se trabajan en la Legislatura como el Presupuesto 2027 y habló de la dilación para la aprobación del proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia. También dejó definiciones sobre las elecciones del año próximo y las PASO.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Lena confirmó que la Cámara de Diputados continuará mañana con el tratamiento del presupuesto provincial, a la mañana, y a la tarde con el proyecto que modifica algunos artículos del Código Procesal Laboral; el miércoles hay sesión; el miércoles a la tarde también hay otra comisión creo que la de Obras Públicas. Estamos sobre todo con el Presupuesto y la reforma al Código Procesal Laboral, y ahora una reforma que también entró a Obras Públicas”.

En ese marco, admitió que “me viene preocupando hace bastante que no haya salido” el proyecto de Ficha Limpia, que todavía no se sancionó en el Senado. “Hace dos años que lo habíamos aprobado así que, en cuanto vuelva, seguramente vamos a tratarlo rápidamente para que la pueda aprobar el Senado. No sé cuáles son las modificaciones que hicieron”, aseveró.

Estimó que el Senado “sesionará la semana próxima” y tras la aprobación con modificaciones podría reingresar a Diputados “a fines de noviembre”. “No creo que eso nos lleve demasiado tiempo, no sé exactamente qué puntos se modificaron. Yo, la verdad, es que no leí las modificaciones del Senado, pero espero que estas modificaciones no vayan sobre lo medular de lo que significa la Ficha Limpia. Tengo entendido que no, por declaraciones que hizo el Secretario de Justicia, (Julián) Maneiro, pero sobre todo que tengan que ver con el doble conforme, porque en un momento se hablaba de que se iba a pedir sentencia firme y la verdad que si se pide sentencia firme no tiene sentido hacer una ley de Ficha Limpia. Si lo que manda el Senado es para mejorar, para sumar, para hacer la ley más fuerte, más interesante, bienvenido sea, y lo vamos a tratar con prioridad y con respeto, y trataremos de que salga lo antes posible. Y si sale con consenso desde el Senado, obviamente que para nosotros es mucho más fácil en Diputados. En cuanto ingrese, seguramente lo vamos a tratar”, planteó la legisladora.

En cuanto al tratamiento del Presupuesto, indicó: “Ya tuvimos dos reuniones de Presupuesto, en la primera vino todo el Ministerio de Economía, con el ministro (Fabián) Boleas a la cabeza, y en la segunda que tuvimos la semana pasada vino el Ministerio de Planeamiento, porque la verdad es que este Presupuesto tiene una mayor afectación a la obra pública, así que estuvo el ministro de Planeamiento (Daniel Jacob); (Exequiel) Donda de Vialidad, y (Manuel) Schonhals, de IAPV, y todos sus colaboradores. Y en la tercera reunión estuvo el ministro (Daniel) Blanzaco con todo el Ministerio de Salud. Ya hemos tenido tres reuniones de Presupuesto, a las que asisten los senadores también”.

Desde lo estrictamente electoral, Lena admitió que el posible desdoblamiento de las elecciones el año próximo “sí es un tema que se charla; no hay nada concreto, pero es una posibilidad muy fuerte que se habla dentro del oficialismo, obviamente”.

Ante ello, definió: “Yo ya he sido bastante clara con lo que opino respecto de las PASO, para mí es una instancia importante de selección de nuestros candidatos, sobre todo en las coaliciones electorales donde es muy difícil hacer internas partidarias porque somos muchos partidos. Entiendo también la situación de hartazgo de la gente de ir a votar, entiendo ese punto porque en un momento complicado, decir que van a tener que ir a votar cuatro o cinco veces quizás, es difícil encontrar una respuesta a esa situación, sobre todo ante una sociedad que está muy irascible, muy enojada, por cuestiones obvias, sobre todo que tienen que ver con lo económico, más que nada”.

“La democracia es eso, es ir a votar, yo no tengo dudas de que es así, pero también existe una realidad y un humor social donde uno no lo puede dejar de lado, no podés no ver estas cuestiones. Si a mí me preguntan qué opino y quiero, soy una defensora de las elecciones PASO, pero entiendo también algunas otras cuestiones y también tendremos nosotros una responsabilidad de buscar algún método alternativo, al menos dentro de las coaliciones electorales, para que esta selección de candidatos no sea de una sola persona, sino que realmente pueda participar todo el que tenga interés, porque también esto es la democracia, que las personas que tienen ganas de ser candidatas y que tengan esa condición, también tengan las reglas claras para poder participar”, analizó.

Asimismo, dijo que el radicalismo no tiene definida su posición ante una posible alianza de Juntos por Entre Ríos con la Libertad Avanza nuevamente. “Cuando uno habla con radicales son las opiniones más personales que partidarias y en estas cuestiones nosotros somos orgánicos y lo que dice nuestro Congreso partidario lo vamos a respetar. La verdad que no son temas muy sencillos para los radicales, honestamente, y creo que merecen mucho debate”, concluyó.