Sergio Elizar de la CTA criticó a Gustavo Bastian por sus postura ante el OSER y la Caja de Jubilaciones

El secretario general de la CTA, Sergio Elizar, salió al cruce del intendente de San José, Gustavo Bastian, quien declaró que, de ser gobernador, no anularía la reforma previsional ni la disolución del IOSPER implementadas por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Bastian expresó que ambas leyes “fueron un guadañazo sobre los derechos adquiridos y conquistados por los trabajadores” y de llegar a la gobernación no iría por la anulación de esas leyes, sino que “hay que mejorarlas”. Y agregó; “No sirve de nada volver para atrás; lo que está hay que mejorarlo para bien de la entrerrianía, y hacerlos parte a los sectores que están involucrados en esto, ya que los cambios estructurales, que van a quedar para siempre, se tiene que discutir con todos los actores, y una mirada con sensibilidad social”.

En ese marco, Elizar manifestó su sorpresa ante esas declaraciones: “Sorprende que un compañero justicialista naturalice semejante atropello a los trabajadores. La implementación de estas leyes significó un retroceso en nuestros derechos. Anularlas sería ir para adelante, y eso es lo que necesitamos los estatales en la provincia”.

En ese sentido, sostuvo: “No podemos aceptar mansamente, como un hecho consumado, las dos leyes que son pilares del ajuste en Entre Ríos. Tenemos que dar vuelta la página, pero recuperando la obra social y los derechos previsionales. Para eso hay que derogar estas leyes nefastas”.

Por último, se refirió al recorrido que la central viene realizando por la provincia en el marco de las elecciones de la CTA: “Estamos recorriendo la provincia, hablando con docentes, estatales, enfermeros y comerciantes. Hay mucha bronca y desamparo ante el atropello de Frigerio y Milei”.

“Creo que, si algún sector del justicialismo se plantea la resignación, no está entendiendo lo que espera nuestra gente. Por eso sería bueno que el compañero Bastián pueda rever estos dichos”, concluyó.