Afiliados de OSER reclaman por cuidadoras domiciliarias, recortes de FEMER y suba del Fondo Voluntario

“Desde la destrucción del IOSPER y la creación de la OSER, como afiliados venimos advirtiendo que el rumbo adoptado por OSER no es una particularidad, sino que se inscribe en la política integral de salud de los gobiernos nacional y provincial”, criticaron afiliados a la obra social.

Desde la Asamblea de afiliados a IOSPER emitieron un comunicado en el que expresan su acompañamiento “al reclamo a la OSER de las Cuidadoras Domiciliarias por el pago del trabajo que desempeñan” y remarcaron que “no es una situación nueva, pero hoy está agudizada”.

Al respecto, indicaron que “el pago atrasado no sólo afecta el sustento económico de las cuidadoras, sino que también pone en riesgo la salud y calidad de vida de los afiliados que necesitan de sus servicios (personas con capacidades diferentes, abuelos, enfermos, etc.)” y plantearon que “la obra social es la responsable de solucionar efectivamente esta situación a la brevedad”.

También manifestaron la “preocupación por la suspensión de la atención médica por OSER durante las internaciones; medida resuelta este 2 de noviembre por la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER); ya que los afiliados quedamos desprotegidos y sin cobertura de la obra social por la atención que recibamos de los cardiólogos, cirujanos, etc. que nos atiendan estando internados”.

Además, reclamaron que “el Directorio de OSER aumentó el Fondo Voluntario (FVSE) a partir de octubre de 2026, como lo hace periódicamente, afectando nuestros salarios ya totalmente deteriorados. Así, al trabajador con salario mínimo provincial de hasta $792.720 se le descontaron $19.700 por FVSE”.

“Desde la destrucción del IOSPER y la creación de la OSER, como afiliados venimos advirtiendo que el rumbo adoptado por OSER no es una particularidad, sino que se inscribe en la política integral de salud de los gobiernos nacional y provincial; política que implica supresión, intervención, reformulación de diversos organismos, y la consecuente persecución, difamación y despido de trabajadores”, señalaron.

“Esta situación amerita un protagonismo colectivo de los sectores afectados y un rol activo de las representaciones de los trabajadores, las que −en su mayoría− corren detrás de los acontecimientos. Hoy le pasa a otro, mañana me puede pasar a mí. Hoy le pasa a otro, es como si me pasara a mí”, concluyeron.