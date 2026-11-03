Bastián recorre la provincia como precandidato a gobernador pero habló de "consenso" con el resto del PJ

Intendente de San José y presidente del Partido Justicialista del departamento Colón. Gustavo Bastian está entre quienes se postulan como sucesor de Rogelio Frigerio en Casa Gris, por el lado del PJ.

Con la misma intención estarían el diputado provincial Juan José Bahillo, el intendente de Concepción del Uruguay José Eduardo Lauritto, el diputado nacional Marcelo Casaretto y el diputado provincial Enrique Cresto.

“Todos los precandidatos estamos recorriendo la provincia y llegado el momento trabajaremos para definirlo por consenso. Hay que agotar hasta la última instancia para que haya una lista de unidad. Si no está la herramienta de las PASO y si se suspenden, las internas partidarias. El adversario político es Rogelio Frigerio y su gobierno, no el compañero que está en las filas del peronismo”, dice el sanjosesino en diálogo con El Entre Ríos.

En su caso, la recorrida lo encontró la semana pasada por los departamentos del norte de la provincia: La Paz, Federal, Feliciano, Federación. El sábado siguió por la zona centro y estos días visitará el sur.

Resalta que “no hay ninguna posibilidad” de que dispute la gobernación por fuera del PJ. “No es cuestión de priorizar cuestiones personales por encima del resto. Yo no construyo política de esa manera. Si me toca ser candidato me siento preparado y voy a dar todo de mí; de lo contrario, voy a acompañar a la persona que sea, porque quiero que los entrerrianos vivamos mejor”. Estima que antes de fin de año el dilema estaría resuelto.

Bastian espera contar con el apoyo de quienes conforman la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos. “Con la mayoría hay un acuerdo”, señala.

Proyecto

“La gente está esperando que la política ofrezca algo diferente. No quiere decir que los demás no sirvan. Acá no sobra nadie y todos valen lo mismo, pero creo que la sociedad está demandando una renovación. Tengo mucho para aportar desde mi experiencia como intendente y entiendo el momento coyuntural que está pasando la provincia y el país”, confía Gustavo Bastian.

“Quienes conformamos esta alternativa, creemos que la posibilidad de discutir una renovación dentro del peronismo es importante, pero esa renovación viene acompañada con un proyecto de provincia. Sabemos que hubo errores, pero a partir de diciembre de 2023 se multiplicaron. Este gobierno profundizó las problemáticas”, agrega.

“La provincia que queremos es productiva y tiene que ver con la matriz energética. Los recursos que generamos se los está llevando Buenos Aires y nos los está devolviendo a menor escala y a un costo que nos dificulta desarrollarnos productivamente”.

Para el intendente de San José, “eso impide generar trabajo y hace que los entrerrianos paguemos una factura de luz altísima. Viene de la mano con el desarrollo estructural, como los caminos y la obra pública”.

Cree que el gobierno de Rogelio Frigerio “va a pasar sin penas ni glorias. Lo único que se le destaca es que los problemas que teníamos hasta 2023 los profundizó y los multiplicó”.