Código Procesal Laboral: “Hay varios puntos que no son claros en una reforma que quieren hacer a las apuradas”

El secretario general de la Regional Paraná de la CGT, Jorge “Piry” Ávalos, se explayó sobre los motivos por los que rechazan la reforma del Código Procesal Laboral y pidió mayor participación de los sindicatos y trabajadores en la discusión. Además, lamentó la política de precarización del gobierno nacional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ávalos explicó que “vemos el perjuicio que puede generar a los trabajadores fundamentalmente, y también a las pequeñas empresas que están involucradas en un juicio laboral por una enfermedad laboral. Ante eso, por una invitación que nos hicieron para que podamos decir algo respecto a este tema, hicimos un escrito presentando los motivos. Para nosotros lo fundamental es la centralización de los peritos en Paraná, cuando hoy la provincia tiene toda la capacidad para hacer los peritajes en cualquier punto de la provincia. No entendemos porqué centralizar con tres médicos auditores de peritos en Paraná”.

Como ejemplo, mencionó que “un trabajador que tiene un juicio laboral por un accidente laboral en Gualeguaychú va a tener que venir a Paraná a hacerse el peritaje con un médico, que no sabemos si es un especialista laboral, si está trabajando en conjunto con las ART, con los seguros. No dudamos de su capacidad, pero no se especifica bien quiénes van a ser”.

“Así hay varios puntos más que todavía no son claros dentro de esta reforma que quieren hacer a las apuradas, y nosotros nos enteramos de rebote porque nunca convocan a los trabajadores, siendo que estas son cosas que pegan directamente a los trabajadores. Creo que los sindicatos tenemos que estar en esta discusión, por lo menos para tratar de mejorar el proceso que tiene el trabajador y poder acompañado, pero lamentablemente nos vamos enterando sobre la marcha que se quiere tratar esto. Por eso queremos tratar de que razonen un poco los diputados y puedan involucrar un poco más a los trabajadores en la discusión de esta reforma. No decimos que no, pero tampoco es la manera, y no significa que algo se modifique, pero tampoco que lo tengan que perjudicar al trabajador”.

Agregó que “nos preocupa la reforma del tema pericial, además el tema del seguro de caución, porque un trabajador no tiene para hacer un seguro de caución para seguir la demanda. Un seguro de caución que le garantiza al trabajador poder seguir con la demanda, no te lo hace cualquiera, demora un tiempo y obviamente lleva un valor importante. Entonces también planteamos que la provincia, ya que está tan interesada en modificar esto, ¿por qué no pone a disposición al IAPSER? que es la empresa de seguros de la provincia, tanto para el trabajador como para las empresas, y eso también facilitaría un montón que los procesos legales y judiciales puedan seguir para que tengan una pronta respuesta y no anden dilatando tanto en el tiempo ni al trabajador principalmente, que menos recursos tiene y que más que perder tiene, y al empresario también”.

En este marco, aseguró que “la reforma, así como está, beneficia al gobierno fundamentalmente, porque se va a bajar un montón de plata porque van a centralizar en Paraná todo el control de los juicios laborales que hay en la provincia –que no sabemos cuántos hay porque tampoco se especifica en la ley- y no sabemos si van a alcanzar los tres peritos para sostener todas las demandas que hay. Evidentemente esto está sacando del plano federal de la provincia todos los controles que se hacen actualmente; hay Juzgados Federales por toda la provincia, hay un montón de sistemas y de dispositivos que pueden ayudar sin que el trabajador se mueva de su localidad y lo quieren reducir a tres médicos en Paraná. Les sirve en la parte económica que se va a bajar la provincia, pero el más perjudicado de esto es el trabajador, porque no tiene los recursos para venir hasta Paraná una vez por mes o cada 15 días o cada vez que los médicos le quieran hacer un peritaje y todo lo que conlleva hacer un juicio laboral para el trabajador”.

Respecto de la realidad, Ávalos afirmó que “las principales causas de juicios laborales hoy se dividen en dos: por un lado, los despidos porque ya sabemos cómo está la situación del país y de la provincia, y, por otro lado, hay muchos accidentes laborales porque las ART se lavan las manos con la situación de los trabajadores. Hoy hay un montón de problemas que las ART se están lavando las manos y terminan descargando toda esa cobertura médica en las obras sociales, generando obviamente ganancias extraordinarias para las ART y todo el costo lo llevan a las obras sociales, y ahí empieza todo un juicio laboral”.

“A veces los compañeros se quedan sin trabajo, no tienen el acceso a una obra social, la salud pública no se lo puede brindar y terminan pasando seis meses, ocho meses, un año sin trabajar, sin cobertura y entran las demandas judiciales y el compañero sigue sin resolver su situación de salud y su situación del seguro de la ART que lo debería cubrir”, agregó.

En cuanto al análisis del tema en la Legislatura, el dirigente comentó que “algunos compañeros hablaron con el diputado Yari Seyler de Concepción del Uruguay y ahí arrancó la posibilidad de que nos inviten a participar, por lo menos a dar un comentario porque no tenemos participación activa en esto. Confiamos en que los diputados tomen un poco de razonamiento en esto y puedan acceder a que los sindicatos puedan dar su punto de vista y lograr armar algo que le sirva al trabajador fundamentalmente. Agradecemos que nos den la posibilidad por lo menos de decir algo y ojalá que nos puedan escuchar”.

Gestión Milei

A la hora de analizar el plan del gobierno nacional y las medidas de precarización laboral, Ávalos definió: “Lo que estamos viendo –como lo ven todos- que día a día la plata al trabajador no le alcanza y hay dos realidades: una cuando abrís la heladera y la otra cuando metés la mano al bolsillo. Cada vez hay más Moto Uber, cada vez hay más autos de Uber, cada vez hay más Rappi y cada vez hay menos cosas para entregar y menos cosas para llevar. Está todo tan desregulado que la economía se está destrozando sola; nos estamos auto eliminando porque se ven negocios que abren y a los dos o tres meses cierran de vuelta; el trabajador no sabe para dónde ir porque no hay consumo; no hay plata en el bolsillo de la gente, y esta situación se va a ir agravando cada vez más porque el gobierno no tiene intención de resolver este problema. Ha abierto las importaciones para que entre lo que sea, la industria nacional está totalmente parada, no hay actividad de nada, es muy poquito o nada lo que se mueve. Lo único que ha crecido es la actividad de Vaca Muerta, otra cosa no ha crecido, ha venido todo en baja”.

Ante ello, afirmó que “la CGT se tiene que poner a trabajar, a armar un plan para acompañar al proceso de cambiar esto, porque si seguimos con estas medidas, la Argentina no está para esto. El argentino, el trabajador quiere progresar, hacer su casita, irse de vacaciones, tener una vida tranquila, que no le falte nada en la casa, y la verdad que este gobierno no se lo está dando”. “Han inventado de todo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el gobernador acá ha inventado el RIGI, el RINI, ya no saben qué nombre ponerle, y las inversiones no aparecen. También hemos tenido reuniones por la reforma laboral con empresarios y los empresarios dicen que la reforma laboral no les sirve, lo que sirve es que haya consumo”, apuntó.

Consultado por la falta de movilización de la CGT ante este panorama, sostuvo: “Nosotros hemos estado siempre y hoy nos tuvimos que ir a otro sector de la lucha, en la parte administrativa, en la parte legal, porque este gobierno implementó la reforma laboral, el DNU 70/23, aplicó un montón de leyes que hoy terminan presionando a los trabajadores. Hoy nosotros en Entre Ríos tenemos denuncias penales por hacer una asamblea con los trabajadores informando para la entrega de útiles, para el inicio de la colonia de verano. Hay empresas que han sabido aprovechar estas limitaciones que le han puesto a las organizaciones sindicales, y obviamente el trabajador cayó en el discurso de plantearse ‘por lo menos tengo laburo’. Eso es lo que logró este gobierno. Están tratando de desarmar a todo tipo de organización, a todos, y están trabajando para que la gente entre en un individualismo del que después va a ser difícil salir. Y hablo en todos los ámbitos, en la fábrica, en la televisión, en los medios, hay un sálvese quien pueda”.

“Han pasado un montón de cosas que han cambiado la forma de activar o de trabajar desde la CGT. Hoy se está trabajando más con las instancias legales; ayer estuvimos con Huguito Moyano hablando un poco y ellos están trabajando desde la parte de los abogados laborales, y están a pleno con el tema de frenar todas las cosas que se van dando día a día que perjudican al trabajador, a las pymes, a las grandes empresas, y la verdad que se torna complicado. Hoy la gente no se quiere exponer y las organizaciones sindicales no quieren exponer a la gente, porque hoy las condiciones para que, si se hace una asamblea o se hace una reunión dentro de la empresa, te meten una denuncia penal y terminan echando trabajadores o suspendiendo, y los terminamos perjudicando. Entonces hoy no estamos en el rol de hacer un paro, sí se hacen las medidas necesarias cuando hay que hacer un reclamo por diferencias salariales, por condiciones laborales, se usan dentro de todos los recursos que podemos tener, porque administrativamente la Secretaría de Trabajo acá en la provincia no funciona para nada, y entonces buscamos con escribano, con abogado, hacer otro tipo de medidas que podamos acompañar al trabajador, y vienen dando resultados, pero no es como antes”, explicitó.

“A todo esto lo único que crece es la precarización, el trabajo en negro, y se trabaja desde ese lado tratando de que las cosas se normalicen, pero es más fuerte el poder que tiene el gobierno nacional y provincial para destruir las fuentes de trabajo genuinas y darle acceso al trabajo negro, al trabajo por monotributo que es una precarización laboral, lamentablemente, también”, concluyó.