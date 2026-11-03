Desde OSER hablan de "facturaciones duplicadas" y aseguran que no están suspendidas internaciones ni cirugías

Luego de que el Círculo Médico Paraná informara que, ante la falta de respuestas de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a los reclamos por débitos injustificados sobre honorarios médicos, la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) había dispuesto la suspensión de la atención médica en internación, desde la obra social emitieron un comunicado para aclarar los alcances de la medida y confirmar que se trabaja "para resolver las diferencias".

"Ante la información difundida sobre una supuesta suspensión de la atención médica en internación para afiliados de OSER, la obra social considera necesario aclarar el alcance de la situación y llevar tranquilidad a sus afiliados", introduce el parte de prensa enviado a ANÁLISIS.

"En primer lugar, no se encuentran suspendidas las internaciones ni las cirugías de los afiliados de OSER. La medida comunicada por Femer alcanza exclusivamente a las consultas médicas realizadas durante la internación por profesionales nucleados en esa entidad", se indicó.

"Es importante señalar, además, que los médicos que trabajan de manera individual y aquellos que integran otras asociaciones médicas continúan brindando atención con normalidad. Por lo tanto, no existe una interrupción generalizada de las prestaciones médicas", se advirtió luego.

"Respecto del origen de esta situación, OSER informa que se encuentra desarrollando un proceso de conciliación administrativa y técnica con Femer, a partir de diferencias detectadas en la facturación de prestaciones correspondientes a médicos que atienden pacientes internados. Durante la revisión se identificaron inconsistencias que requieren verificación, entre ellas duplicaciones en la facturación de una misma práctica y presentaciones realizadas fuera de los plazos establecidos, entre otras observaciones. Se trata de cuestiones que deben ser debidamente analizadas y conciliadas antes de determinar los importes que corresponden reconocer", se detalló.

"Este proceso de revisión se encontraba en curso cuando Femer comunicó la suspensión de la atención. Los equipos técnicos de ambas partes continúan trabajando para resolver las diferencias y alcanzar una solución durante el transcurso de esta semana. OSER ratifica su voluntad de diálogo y de mantener una relación de trabajo con todos los prestadores, pero también tiene la responsabilidad institucional de controlar, auditar y verificar la facturación, garantizando que los recursos de la obra social se destinen al pago de prestaciones efectivamente realizadas y correctamente facturadas", se indicó más adelante.

Finalmente, desde la obra social se destacó que "la prioridad es garantizar la atención de sus afiliados" y que "por eso se trabaja para resolver esta situación a la mayor brevedad, sin afectar la continuidad de las internaciones, las cirugías ni el resto de las prestaciones médicas".