Jefes comunales de Paraná Campaña respaldan la candidatura de Manuel Tennen para la Intendencia de la capital

En un fuerte respaldo político en el armado electoral para la capital provincial, intendentes de distintas localidades de Paraná Campaña pertenecientes a Juntos por Entre Ríos manifestaron su decisión de apoyar y acompañar la candidatura de Manuel Tennen a la intendencia de Paraná para el período que iniciará en 2027.

“Apoyamos y acompañamos la decisión de nuestro colega y amigo Dr. Manuel Tennen de asumir el desafío de encabezar una propuesta para la Intendencia de la ciudad de Paraná”, expresaron los mandatarios locales. Los jefes comunales basaron su acompañamiento en el conocimiento mutuo del trabajo territorial y los desafíos que presenta la administración pública.

“Desde nuestra experiencia al frente de cada municipio que nos toca gobernar conocemos la responsabilidad que implica gestionar y trabajar todos los días por nuestros vecinos. Por eso valoramos en Manuel la capacidad de gestión, la honradez, el compromiso con la gente y su militancia política de toda la vida”, destacaron.

De cara al futuro de la capital entrerriana, los dirigentes aseguraron: “Estamos seguros que su experiencia y vocación de servicio serán un valioso aporte para el futuro de la capital de la Provincia en la próxima gestión a partir del 2027”.

Expresaron su adhesión a la propuesta de Tennen los mandatarios de Juntos por Entre Ríos: Marcelo Cerutti (Crespo), Carlos Weiss (Viale), Héctor Solari (María Grande), Hernán Kisser (Hasenkamp), Gardi Müller (Seguí), Soledad Daneri (Sauce Montrull), Ariel Voeffray (San Benito), Celeste Pando (Aldea María Luisa) y Juan Maldonado (Hernandarias).