La CGT llevará a Diputados su rechazo a la reforma del Código Procesal Laboral

La CGT Regional Paraná anticipó su rechazo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos y llevará su postura a la Cámara de Diputados este martes 3 de noviembre. Su secretario general, Jorge “Piry” Ávalos, adelantó que presentarán un documento de disconformidad con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo.

“Vamos a estar presentes con un grupo de compañeros de distintas regionales de la provincia y un grupo asesor de la Regional Paraná, para hacer una presentación de disconformidad con esta modificación, ya que perjudica directamente a los trabajadores”, sostuvo el dirigente de Camioneros.

La exposición se realizará en el marco del plenario conjunto que llevarán adelante, a partir de las 16, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Trabajo, y Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja. El encuentro fue convocado para continuar el análisis del proyecto que modifica el Código Procesal Laboral, establecido por la Ley Provincial Nº 5.315, y al que fueron invitados representantes sindicales para aportar sus consideraciones.

Ávalos señaló que la organización sindical identificó puntos desfavorables de la iniciativa. “Vimos que algunos aspectos de la propuesta perjudican muchísimo al trabajador. Por eso vamos a dejar por escrito una presentación y vamos a hacer lectura del mismo documento a todos los legisladores en la Cámara”, afirmó en declaraciones a Página Gremial.