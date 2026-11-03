Mario Moine: "Adhiero al cambio que ha habido, pero no quiero que siga este presidente”

El exgobernador de Entre Ríos Mario Moine analizó con crudeza la actualidad del país y reflexionó sobre el impacto de la crisis en los distintos sectores productivos y comerciales. Al referirse al escenario político general, el exmandatario apoyó la necesidad de un cambio estructural, pero se mostró crítico de las formas institucionales: “Adhiero a un cambio que ha habido”, reconoció al inicio. Sin embargo, cuestionó de forma directa el perfil del mandatario nacional: “No quiero que siga este presidente”, sentenció, y agregó: “Quiero un presidente que se respete a sí mismo”. Para Moine, la investidura presidencial requiere otra prudencia: “Es un país que debe mostrar seriedad”.

En materia económica, Moine detalló cómo la caída del poder adquisitivo y el incremento de las importaciones afectan de lleno al empresariado y al comercio minorista. Según su perspectiva, la situación de la actividad económica se encuentra al límite del punto de equilibrio: “Estamos rompiendo el punto de equilibrio para trabajar como fue el año pasado, perdiendo”. Además, advirtió sobre la falta de previsibilidad financiera que atraviesan los distritos provinciales: “Los gobernadores dependen de la ayuda de Nación”, remarcó sobre las asimetrías fiscales vigentes.

Consultado sobre la relación del Gobierno con el sector agropecuario, Moine analizó los números de la rentabilidad y las retenciones, señalando que los productores sufren márgenes muy ajustados: “Este gobierno les bajó las retenciones al campo”, indicó, aunque matizó que los costos globales y la caída de precios internacionales continúan golpeando a la economía regional, publicó Ahora.

Hacia el final de la entrevista, el exgobernador profundizó en el diagnóstico sobre la dirigencia política y el desinterés de los sectores capacitados para involucrarse en la gestión pública. Con tono crítico, señaló una marcada degradación en el nivel de debate y en las figuras que lideran los espacios partidarios: “Ha caído la calidad de políticos”. Por este motivo, advirtió que la apatía se extiende de forma transversal en la sociedad: “La gente seria no se quiere meter en política”.