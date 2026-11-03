Satto: “Vamos a tener un verano sin playas, pero estamos atentos a proponer otras alternativas”

"Tratamos de aconsejar y ayudar a todos los que tengan emprendimientos o inversiones en zonas ribereñas que sepan que el fenómeno y la crecida los va a afectar para que no hagan gasto en estos momentos, porque en diciembre o enero les puede venir una corriente y arruinarle todo”, afirmó Satto.

El secretario de Turismo de Entre Ríos y presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, habló de las perspectivas en Colón ante la visita del Papa a Paysandú y también de la preparación ante el fenómeno del Niño.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Satto afirmó que “ayer en Colón se dio otro hecho muy importante, que fue el cumpleaños número 30 del alumbramiento de recursos termales en Colón, dos años después de lo que ocurrió en el año 94 en Federación, ocurrió el alumbramiento de la perforación a 1.270 metros de profundidad en la ciudad de Colón, donde hoy está el complejo termal y un año después abrió sus puertas. Así que hubo un acto muy emotivo”.

En ese marco, recordó que “Colón vive el turismo, el turismo tiene mucha incidencia en la vida diaria porque, de una u otra manera, un alto porcentaje de la población está ligado a un alojamiento, a un entretenimiento, a la gastronomía. Es una villa turística”.

Satto sostuvo que “en ese marco, por supuesto que se habló de la visita papal a la ciudad vecina de Paysandú” y reveló que “la gente de Colón está muy entusiasmada, viviéndolo con mucha devoción”. “Se estima que va a haber entre 40 y 50 mil personas más o menos en el predio”, anunció el funcionario y definió que “es un gran número”.

Consignó también que para ver al Papa en Paysandú “hay que hacer una pre-inscripción, que llega un mensaje al celular que hay que mostrar para poder cruzar el puente ese día y para poder asistir al parque donde estará el Papa. Sin esa pre-inscripción no se puede ingresar. Si bien el ingreso es libre y gratuito en el Parque París-Londres, que está cerca del aeropuerto de Paysandú, hay que atravesar la ciudad e ir hasta ese parque”. Agregó que “está todo dispuesto, hay estacionamientos antes de la llegada al Parque para que la gente pueda conseguir estacionamiento, que seguro se va a llenar rápido porque a las 5 de la mañana abre el predio y la misa es a las 10, y el municipio de Paysandú puso colectivos gratuitos que trasladan la gente hasta el parque”.

Consignó que “en este momento se abrieron 30.000 accesos que estaban a punto ya de completarse y se iban a abrir de 10 o 20.000 más”.

Describió que en Colón “están muy entusiasmados, la gente lo siente como si fuera su casa, aunque es el otro lado del puente, pero ya ve las dificultades que se generan. Es una situación que hay que sortear, por eso recomiendan cruzar el puente con tiempo, entre las 0 y las 5 de la mañana, porque solo se puede ingresar al predio hasta las 8.30 de la mañana”.

En cuanto a los alojamientos, afirmó que “Paysandú hace mucho tiempo que está totalmente colmado porque allí también tiene que estar toda la gente de la organización, y todos los fieles, y por supuesto viene mucha gente de afuera. Pero Colón tiene pocas plazas. Después vino la intervención quirúrgica del Papa y se puso en duda la visita lo que frenó un poco la previsión, el entusiasmo, las reservas, pero luego Paysandú quedó completo y en Colón ayer me decían que está a más del 50%, pero recordemos que Colón tiene 14.000 plazas y seguramente en esta semana creo que se va a completar”.

“Hay algunos datos de San José que está un poco más arriba, con menos plazas también, y ahora estamos pidiendo si hay en Villa Elisa o en Concepción del Uruguay, pero Concepción del Uruguay tiene otro evento que tiene que ver con autos de tunning, que también completa totalmente la ocupación”, completó.

En tanto, planteó que “mucha gente va a decidir quizás no alojarse, depende de qué distancia venga, porque va a tener que viajar en la madrugada, cruzar el puente, como se recomienda, antes de las 6 de la mañana, para poder ir hasta el predio”.

Turismo y creciente de los ríos

En otro orden de temas, consultado por las perspectivas turísticas y la preparación ante la crecida de los ríos, Satto dijo que “ni bien tuvimos noticias de este pronóstico comenzamos a prepararnos y, lamentablemente para nosotros, el Niño ya está con nosotros, está dando señales concretas con esa lluvia persistente y el exceso hídrico. Las crecidas todavía no han sido del todo dañinas, por suerte; y siempre afectan a los balnearios, a la zona ribereña, y dado lo que se ha venido haciendo hace 20 años, cada vez a menos cantidad de gente porque se van erradicando las construcciones en zonas ribereñas y se respeta lo que es el cauce del río”.

“El río tiene un cauce normal y un cauce que ocupa periódicamente cuando tiene crecidas, si el hombre desafía esa situación y construye en zonas ribereñas, sabemos que vamos a tener un problema. Ahora, otra cosa son los servicios y toda esa situación tiene que ver con otras áreas del gobierno como la seguridad civil, el desarrollo social, y en eso se está trabajando muy seriamente hace muchísimo tiempo, buscando por sobre todas las cosas, la protección de la vida de los entrerrianos. Lo que tiene que ver con el área turística, nosotros tratamos de aconsejar y ayudar a todos los que tengan emprendimientos o inversiones en zonas ribereñas que sepan que el fenómeno y la crecida los va a afectar para que no hagan gasto en estos momentos, porque en diciembre o enero les puede venir una corriente y arruinarle todo”, afirmó.

Evaluó que “ante una situación como esta, tenés dos o tres caminos. Enfrentarte, lo cual sería muy torpe, enfrentarse contra la naturaleza y desafiar un fenómeno que sabemos que va a ocurrir. Huir podría ser otro y el tercero, que nos parece el más inteligente y es el que está acordado, es gestionar la situación, una situación que sabemos que va a ocurrir y cómo nos preparamos para eso. Por supuesto, nadie está contento porque va a tener un verano sin playas, pero todos estamos atentos a trabajar, a proponer otras alternativas. Queremos tener una temporada y vamos a tener una temporada casi normal, sin playas, pero con mucha terma, con mucho carnaval, con mucha fiesta, con muchas bodegas. Tenemos todas las pilas puestas en los museos, en los paseos, en el avistaje de aves en el Parque Nacional El Palmar.

“Y estoy hablando un poco de la costa del Uruguay que es la más castigada porque el río Uruguay invade mucho más de lo que invade el Paraná, que como es de barrancas, invade bastante menos. Obviamente, todo el mundo está preocupado, pero tiene una preocupación razonable y lógica. Nadie está desprevenido que de repente le va a pasar esto y no sabía nada. Eso no está ocurriendo. Por suerte, hay mucha responsabilidad no solo de parte del gobierno, de todas las áreas, y todos los gobiernos locales”, concluyó.