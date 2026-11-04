AGMER analizó con legisladores del PJ “el deterioro de la educación entrerriana” en el Presupuesto 2027

Integrantes de la conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se reunieron con legisladores y legisladoras provinciales del justicialismo para analizar aspectos del proyecto de Presupuesto 2027 en lo relacionado con la educación.

El encuentro se dio “ante la preocupación que genera la continuidad de las políticas del gobierno de Rogelio Frigerio, las cuales apuntan a seguir profundizando el achique del sistema educativo público en el marco de un proceso de deterioro que lleva ya tres años”.

Según se informó, se abordó el impacto del proyecto de presupuesto provincial con “partidas que no se condicen con el discurso gubernamental, sino que ratifican la intención de desgastar el sistema educativo público, marcado por el retiro del Estado de responsabilidades que le son propias”. En materia de recursos para la educación, se indicó que “permanentemente los funcionarios provinciales se niegan a financiar gastos que resultan absolutamente necesarios, argumentando la imposibilidad que marcaría la legislación vigente, pese a que en la provincia rige la Ley de Emergencia Pública en Materia Educativa”.

A eso se suma “la falta de incrementos salariales acordes a la realidad del sector docente, que sitúa hoy a la provincia en el puesto número 23 en el ordenamiento de los salarios docentes del país”. “Esta realidad es producto de sucesivas instancias paritarias que el gobierno provincial cierra otorgando aumentos insuficientes por decreto que continúan deteriorando el poder adquisitivo del salario frente a los porcentajes de inflación”, se acotó.

En el mismo sentido, se advirtió sobre “el aumento de problemáticas críticas como el endeudamiento y los casos graves vinculados a la salud mental, la falta de cobertura en cargos por ausencia de una ley referida a ese aspecto, las sobrecargas laborales y la escasez de personal auxiliar”.

En lo relacionado con las partidas para infraestructura escolar, se expuso “el grave deterioro edilicio de las escuelas, el impacto de emergencias climáticas y meteorológicas cuyas consecuencias podrían agravarse por la falta de detección anticipada de falencias, los problemas de intransitabilidad en los caminos rurales que se suman al deterioro de la red vial troncal, y la falta de partidas presupuestarias o licitaciones reales para la construcción y reparación de establecimientos”. Se destacó que, durante los últimos tres años en Entre Ríos, “no se hizo ninguna licitación para construir una escuela nueva; solo se realizaron arreglos menores a los que eufemísticamente se llama ‘intervenciones’, que en la realidad muestran una inversión cada vez menor y el permanente traslado de costos de reparaciones a las cooperadoras escolares”.

En otro orden, se marcó con preocupación “el desconocimiento del sistema educativo provincial por parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la implementación de un sistema administrativo de persecución o sanciones a directivos y docentes, y la falta de transparencia en la ejecución y destino de los fondos presupuestarios e impositivos. Se trata de situaciones que llegan incluso a rozar el absurdo, como la exigencia de carga de asistencia en el sistema SAGE -que requiere conexión a internet-, cuando las escuelas no cuentan con ese servicio, ya que gran parte de los establecimientos educativos de la provincia carecen de una conexión a internet pagada por el Estado entrerriano”.

Del mismo modo, los representantes de la docencia entrerriana manifestaron su inquietud por la implementación de políticas que apuntan a “achicar o cerrar las carreras de formación docente, en una línea similar a medidas ya aplicadas en otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires”. También se señaló la “inacción del CGE para llevar adelante la readecuación curricular de estas carreras, en el marco de una clara actitud de las autoridades provinciales de restarle importancia y apoyo a estas instancias de formación”. Igualmente se expuso “la preocupación por las políticas relacionadas con el nivel inicial de Educación y también por el impacto que tendrá sobre el sector si se convierte en ley el proyecto del oficialismo para reformar el Código Procesal Laboral provincial que está actualmente en tratamiento en la Legislatura”.

De la reunión participaron integrantes de la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, al igual que diputadas, diputados y senadores provinciales de los bloques “Más Para Entre Ríos”.