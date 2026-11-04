Conflicto Femer-OSER: “Quieren culpar a los médicos de cosas que corresponden a la obra social”

“Gallegos habla de irregularidades al referir que hubo facturación duplicada, y a eso lo reconocimos porque hay facturación que por ahí se hizo a través del Círculo Médico y a través de la clínica, pero el médico no es responsable de eso", afirmó Rivas.

El vicepresidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Fernando Rivas, brindó su postura respecto del conflicto con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que llevó a un corte de servicios y respondió a los dichos del presidente de la obra social Mariano Gallegos a los que consideró “chicanas”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rivas aseguró que “la situación es que estamos empantanados, si bien hemos tenido diálogo hasta ayer por este tema, no hemos vuelto a hablar”. Y agregó que las declaraciones del presidente de OSER, Mariano Gallegos, “para nada parecen acercar las partes; es más, yo considero fundamental, no querer culparnos a nosotros los médicos de cosas que corresponden a la obra social y querer echar a la comunidad en contra de los médicos como si fuéramos los culpables de esta situación”.

“De ninguna manera la Federación Médica está en contra de las auditorías, ni con OSER ni con ninguna de todas las otras obras sociales que tenemos convenio, que son 90. Las organizaciones tienen todo el derecho a hacerlo, lo hacen, y cuando hay algún débito se charla. Reconozco que muchas veces hubo alguna inconsistencia de la facturación duplicada, que no es problema del médico –y quiero aclararlo porque si no parece que fuéramos unos sinvergüenzas- porque el médico se desliga de la parte administrativa. El médico hace la cirugía, la internación, y lo que le interesa es que el paciente se recupere y ande bien, de la parte administrativa ni se acuerda, porque de eso se encarga más que nada su Círculo Médico y la clínica. Entonces, si hasta ahora OSER pagaba a cartera cerrada como dicen ellos y no hacían auditoría, yo no tengo la culpa. Y si cuando hacen auditoría nos descuentan un 27% y nosotros reconocemos que hay algunas donde tiene razón OSER, pero hay otras que no tienen razón y creemos que es justo nuestro reclamo, como la atención pediátrica de los recién nacidos y el código de aparatología de los cirujanos, me parece que hay que hacerse cargo de los problemas también de la obra social”, describió.

Advirtió que “Gallegos habla de irregularidades al referir que hubo facturación duplicada, y a eso lo reconocimos porque hay facturación que por ahí se hizo a través del Círculo Médico y a través de la clínica, pero el médico no es responsable de eso. Y, además, dicen que hubo facturación fuera de tiempo que tampoco es responsabilidad del médico, porque la facturación, para poder cerrar una historia clínica cuando el paciente se va de alta, hay un ítem que te tiene que dar como el ok para cerrar la historia clínica y empezar a facturar. Por ejemplo, en el servicio de ginecología donde yo trabajo, las administrativas me dicen que hay 10 carpetas para que OSER dé el ok para cerrar, pero los pacientes se fueron de alta hace rato. Entonces, si no está hecha esa visualización de la obra social, nosotros no podemos hacer el proceso de facturación”.

“Hay una cirugía de diciembre del 2025, emblemática para nosotros, que la pudimos facturar recién en junio porque OSER habilitó a poder hacer ese proceso a partir de junio. No es que demoramos seis meses para facturarla o que el médico demoró. Lo mismo para las atenciones pediátricas, que la obra social cambia el código y no me informa cómo se pone ese código ni a partir de cuándo vamos a trabajar con ese código. Los pediatras trabajaron todo junio, julio y agosto, y le advertimos a OSER que esos débitos que hicieron en junio iban a repercutir o a ser iguales en julio”, ejemplificó.

Agregó que “siempre nos enojamos por plata porque los valores son bajos, pero ahora estamos peleando por algo que ya trabajamos. Yo soy obstetra y en un parto el pediatra está al lado mío, codo a codo, para que todo salga bien. No puede ser que no le reconozcan lo realizado teniendo ellos la información. Hay un protocolo donde se informa la fecha de nacimiento, el sexo, el peso, el pediatra lo revisó, lo dio de alta al otro día. Si ellos no lo revisan o si me cambian el código es una cuestión de la obra social. Pero el trabajo está hecho”.

En este contexto, el profesional confirmó que “en Concordia todas las cirugías programadas fueron suspendidas por ahora y se van a reprogramar si esto se soluciona. Todo lo que es urgencias está garantizado; para aquellos afiliados que tengan una urgencia la atención está y si hay una cirugía y el afiliado la quiere hacer tendrá que pagar los honorarios del médico, la internación está cubierta porque las clínicas y sanatorios la parte de internación la están dando”.

En cuanto a las diferencias que se plantean en relación a los porcentajes que se retienen de la facturación, Rivas explicó que “nosotros no estamos hablando del total; el 27% que decimos es de los honorarios médicos del segundo nivel o internación. Y de ese 27% estamos hablando de un porcentaje menor, que son ítems específicos como internación, atención de los recién nacidos en partos y cesáreas, el código de aparatología que es el 6060 que está pensado para que al médico le sirviera para actualizar sus equipos, para mejorar y tener mejor instrumental, pero que ahora OSER aduce que no tienen información de quiénes son esos equipos. No todos los cirujanos hacen cirugía laparoscópica, pero los que las hacen, las hacen hace años; hay equipos que se han ido renovando o, por ejemplo, hay distintos médicos o jóvenes residentes que terminaron su especialidad, se incorporan a un equipo quirúrgico y a lo mejor entran como parte de esa sociedad de equipos, incorporando material, incorporando experimental, cámaras, etc. No es que hay un equipo puntual, pero hay un listado que se lo hemos mandado desde las clínicas y los sanatorios de cuáles son los cirujanos habilitados para que les paguen ese código extra”.

“Y después hay ítems de internaciones que se hacen a través de clínicas y sanatorios, que OSER dijo que, a partir de ahora, hay que facturarlo en forma ambulatoria. Macanudo, lo hacemos, pero lo que ya se trabajó, se venía haciendo de una manera y no avisaron que iban a cambiar la forma de facturar o la forma de codificar. Los auditores hablan continuamente, pero queda en saco roto y nunca se soluciona”, cuestionó.

Consultado por la forma de lograr una solución, Rivas afirmó: “Los médicos queremos trabajar con OSER, pero queremos que se reconozca nuestro trabajo. Esto es sencillo, se paga lo que se trabajó hasta ahora, pongámonos de acuerdo definitivamente, pongamos las reglas claras de cómo se hace y a partir de tal fecha empezamos a trabajar con estos nuevos códigos y demás. No es tan complicado porque ese 27% que reclamamos es un porcentaje menor, no es que se va a desfinanciar”.

Por último, sobre los dichos de Gallegos respecto de que hay médicos que quisieron dos veces por lo mismo, planteó que “es una chicana; el médico ni se preocupa de lo que es la facturación porque eso sigue un circuito administrativo que el médico que está o el médico que trabaja en su consultorio o en la clínica, ni se entera de esos circuitos administrativos. Lo que ocurre es que a veces hay problemas y no están claras las reglas de cómo tenemos que facturar, entonces hay cirugías que se facturaron a través del círculo médico o de la Federación Médica de Concordia, donde tenemos una relación con los sanatorios donde ellos nos mandan los protocolos quirúrgicos, quién fue el cirujano, qué tipo de cirugía hizo, está la descripción de la cirugía, quién lo ayudó, a qué día, a qué hora. Eso se manda a la Federación Médica y la Federación Médica le manda a OSER el papel. Y a su vez está el circuito que hacen los administrativos de los sanatorios, por eso puede haber cirugías que a lo mejor mandamos nosotros y también cirugías que mandó la clínica o sanatorio. Pero a eso lo tienen que decidir ellos, lo tienen que controlar ellos desde OSER”.