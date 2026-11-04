Gallegos, a la Femer: “Vinimos a controlar lo que se paga”

El presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, relativizó la medida que anunció la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) respecto a un corte de prestaciones en el segundo nivel, internación, para los afiliados en toda la provincia.

“Quiero llevarle tranquilidad a los afiliados: todo aquel afiliado que tenga una cirugía programada, alguna práctica médica que deba hacerse de segundo nivel, la tiene garantizada. Ese comunicado que difundió la Federación Médica es producto de una negociación que está estancada en este momento”, señaló Gallegos en declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).

Dijo que la obra social “aplica débitos sobre la facturación de los prestadores porque la OSER controla lo que se paga. Nosotros no vinimos acá para que la OSER sea la pobrecita con la cual todos hacen lo que quieren. Y la verdad que hemos encontrado que la facturación de algunos Círculos Médicos y la Federación Médica tiene muchísimos errores, por decir errores, que no estamos dispuestos a permitirlos. Nosotros estamos controlando que cada peso vaya donde tiene que ir y que por supuesto cada acto médico que se haya hecho lo vamos a pagar, pero no vamos a pagar ni honorarios vencidos que no se facturaron en su momento y llevan nueve meses sin presentar una factura y muchísimo menos honorarios duplicados que hemos encontrado”.

“Nos hemos encontrado con casos de médicos que quieren cobrar dos veces lo mismo”, subrayó.

Se trata de la facturación de junio y julio. Esto se viene observando desde hace tiempo. Gallegos fue consultado en relación a qué pasó particularmente con estos dos meses. “Lo que pasó es que la obra social empezó a hacer un fuerte trabajo de auditoría sobre la facturación de la Femer, que nunca se había hecho. Se pagaba digamos, a tranquera cerrada, como se le dice. Es decir, lo que venía se pagaba y ahora empezamos a facturar y a ver qué es lo que nos facturan. Y cuando vemos qué es lo que nos facturan, empiezan estos problemas. Pero el diálogo es permanente y semanal con las autoridades de la Federación Médica. Pero nos enfrentamos a un límite: la obra social no va a pagar todo. Bueno, la Federación Médica alega algunas cuestiones vinculadas a que ellos no saben bien administrativamente cómo es. Y bueno, ahí en ese punto se trabó. Pero nosotros no vamos a sacar ni un solo peso de la obra social que no creamos que corresponda pagar. Para eso vinimos: para hacer un control que nunca se había hecho. La cobertura de salud está en un momento crítico. Todas las obras sociales del país están con muchos problemas, el PAMI no sabemos si no está con una crisis terminal, los fondos no alcanzan y bueno, hay que cuidarlos más que nunca. Y todo médico que haya hecho una práctica médica que corresponda, esté tranquilo que se lo va a pagar en tiempo y forma, como venimos pagando desde que llegamos. Pero lo que no corresponda, no”, contestó.

La Federación Médica afirma que les han retenido el 25% de la facturación. Aseguró que “no es esa la envergadura de los débitos. Lo primero que tiene que saber la audiencia y nuestros afiliados en particular, es que la factura que nosotros le pagamos mensualmente a la Federación Médica es inmensa. No digo los números porque la gente y su audiencia no puede dimensionar. Y los débitos son de menos del 25%. Bastante menos. Y se aplicaron sobre los honorarios de segundo nivel, es decir, no sobre las consultas, sino en internación. Es menos del 5% de la factura que le pagamos a Femer. No son débitos puramente médicos, por algún nomenclador: si una cirugía debía hacerse con tal técnica, le corresponde un código con un valor, si se hace con otra técnica, corresponde otro código con otro valor. Bueno, esos son débitos puramente médicos. Acá nos encontramos con que facturan médicos que no pertenecen a la Femner, que son de otras asociaciones. Hay un sinfín de situaciones irregulares. Evidentemente, esto a la Federación no le gustó y responden con esto, el corte. Esta es una práctica que no va más en la Argentina. Esto de ‘no discuto más y corto prestaciones’. Y después están los vivos de siempre. En el marco de esta situación nos enteramos que hay un cirujano en Concordia que le pidió por una factura que nosotros tenemos, una práctica que nosotros tenemos nomenclada, que tiene un valor de alrededor de 500 mil pesos, que el afiliado le pague 5 millones para hacerle la cirugía. Pretenden cobrar por fuera, como si hubiera corte total de prestaciones. Tenemos algunos casos detectados y no nos va a temblar el pulso de llevar a la Justicia al que detectemos con estas situaciones, porque esto es jugar con un derecho muy sensible, que es el derecho a la salud”.

Dijo que el alcance de las prestaciones afectadas, “es bajo”. “El alcance es bajo. También quiero aclarar que no es la Federación Médica la única entidad de médicos de la provincia. Nosotros tenemos también convenio con la Sociedad Hipócrates, que son los médicos que atienden en Villa Libertador; tenemos convenio con la Asociación de Oftalmólogos, con los traumatólogos. Para que se entienda, las consultas de segundo nivel en la internación, las urgencias están garantizadas, las cirugías programadas están garantizadas. En eso los afiliados pueden estar tranquilos”.

Le pidió a los afiliados que estén tranquilos, “que no va a tener absolutamente ninguna mella en su prestación”. “Si algún afiliado se encuentra con algún problema, se lo va a resolver. Nosotros no vamos a permitir que esto afecte al afiliado. Cualquier afiliado que sienta que ve afectado su derecho a tener una correcta atención médica, que se comunique con la OSER y se le va a dar respuesta. Hay que tener en claro que en una relación tan cotidiana y tan fuerte como la de la Femer y la OSER, siempre van a aparecer situaciones en las cuales no estemos de acuerdo. Pero instamos a que no sea una medida gremial, prender fuego unas gomas en la calle. Estamos hablando de salud, médicos, afiliados. Nosotros necesitamos a los médicos, y los médicos necesitan de la obra social. Apelamos a que las autoridades sean razonables y vuelvan a la mesa de negociación y sigamos como hemos venido hasta acá. Pero que sepan que los fondos de la OSER hay que cuidarlos. No podemos ser flexibles en la administración de los fondos porque son escasos y porque se necesitan para muchas prestaciones”, cerró.