La Lista 10 se impuso en todos los departamentos de Entre Ríos en las elecciones de la CTA

La Lista 10 se consolidó como la fuerza ganadora en las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Entre Ríos, al imponerse en la totalidad de los departamentos de la provincia con 6.027 votos.

La propuesta, encabezada por Sergio Elizar como secretario general, recibió un contundente apoyo de los trabajadores entrerrianos. La CTA agrupa a sindicatos de docentes, estatales, judiciales, universitarios, trabajadores de la represa hidroeléctrica, movimientos sociales y afiliados directos entre otros.

Sergio Elizar expresó su agradecimiento “a todos los trabajadores y trabajadoras que participaron de la jornada electoral, destacando especialmente a quienes ejercieron su derecho democrático y fueron protagonistas de una nueva instancia de participación y construcción colectiva”. Asimismo, puso en valor el compromiso de cada uno de los candidatos y candidatas que integraron la Lista 10, y reconoció “el enorme trabajo de los compañeros y compañeras que militaron, fiscalizaron y colaboraron en la organización y el desarrollo de los comicios en cada rincón de la provincia”. “Este resultado es fruto del compromiso, la militancia y el esfuerzo colectivo de cientos de compañeros y compañeras. A todos ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento”, destacó.

Por otra parte, Elizar resaltó el trabajo realizado durante la campaña electoral y señaló: “Llevamos adelante una campaña muy buena, con una fuerte presencia territorial en todos los departamentos de la provincia. Pudimos encontrarnos y dialogar con trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, como estatales, municipales, aeroportuarios, docentes, universitarios y de la salud, escuchando sus realidades, sus preocupaciones y sus demandas. Creemos que ese contacto directo, el diálogo y la construcción colectiva son fundamentales para fortalecer nuestra organización sindical y seguir construyendo una CTA presente en cada rincón de Entre Ríos”.

Con el resultado, la Lista 10 “renueva el desafío de seguir construyendo una central de trabajadores fuerte, representativa y comprometida con las luchas del movimiento obrero entrerriano”.