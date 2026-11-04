Michel: “En Entre Ríos, Frigerio es Milei y el peronismo va a ganar las elecciones en 2027”

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) volvió a criticar la política económica del gobierno nacional y definió que el alivio fiscal para pymes “es una aspirina para un enfermo terminal”. En el mismo sentido, cuestionó el alineamiento del gobernador Rogelio Frigerio. Por otra parte, se mostró “convencido” de que “el peronismo va a ganar las elecciones” 2027 y postuló a Juan José Bahillo como el más preparado para una candidatura a gobernador.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel dijo que “sería soberbio tratar de interpretar cómo votó la sociedad norteamericana en este contexto”, pero de todos modos opinó que “se ve que los oficialismos pierden básicamente porque los que gobiernan no pueden dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y eso ocurrió en Estados Unidos”.

Agregó que “básicamente la crítica más fuerte fue, además de la posición geopolítica y el proceso de conflictos que inició (Donald) Trump, que el bolsillo no alcanza. Por eso las últimas medidas de campaña apuntaban a planes de subsidio a las familias agricultoras, a los trabajadores, incluso llegó a ofrecer un bono para los que iban a votar a los republicanos. Así que creo que eso es lo que muestra un proceso que se está dando a lo largo y ancho del mundo, que es votar en contra de los oficialismos, la excepción a esto sería lo de Lula, si uno mira las últimas elecciones, y lo de Paraguay. En general hay un proceso donde no se satisfacen las necesidades de la gente y creo que lo de Estados Unidos no escapó a eso”.

En cuanto a la injerencia de Estados Unidos en la política argentina, especialmente para las elecciones del año próximo, el legislador definió que “Estados Unidos si bien es un país presidencialista hay una burocracia que lleva adelante la gestión del gobierno cualquiera sea el color del gobierno. Hay una burocracia casi permanente, un staff permanente, donde se toman decisiones independientemente del gobierno de turno, sobre todo en lo que tiene que ver con los organismos multilaterales y en una serie de agencias internas de Estados Unidos, la Agencia contra el Narcotráfico, el Homeland Security, todas esas agencias siempre están de alguna forma gestionadas por la burocracia. Lo que sí es cierto es que Trump atravesó horizontalmente esas agencias, fundamentalmente yendo a buscar gente que él consideró que la persiguió en su gobierno anterior. Entonces, hay una destrucción un poco de la burocracia y de cuadros técnicos en el medio de estos organismos, y se incidió muy fuerte con decisiones políticas que ya anunciaron los demócratas que van a investigar, como la asistencia en menos de 24 horas que le dieron a la Argentina o la ayuda militar a Israel. Ahora, saber cómo va a seguir el mundo es muy difícil; uno puede prever hoy una baja del precio del barril, puede prever que se caigan los mercados en Estados Unidos, pero interpretar la política y cómo va a seguir en Estados Unidos es una situación muy compleja sobre todo con una persona como Trump que nadie sabe cómo va a reaccionar”.

Sobre la situación argentina y las medidas de alivia fiscal para pymes que anunció el ministro Luis Caputo, Michel definió que “es una aspirina para un enfermo terminal, es necesario y no puedo estar en contra porque hemos impulsado desde la Cámara proyectos de alivio fiscal para las pymes, para las empresas, para los pequeños contribuyentes, los monotributistas, así que si digo que estoy en contra sería hipócrita de mi parte. Pero es muy insuficiente, no alcanza, y estas mismas medidas nosotros las aplicamos en septiembre del 2023 y fueron duramente criticadas por Patricia Bullrich como ‘Plan Platita’, así que también muestra un poco la hipocresía del actual oficialismo que criticaba una medida que ahora la tiene que aplicar producto de que hay un ahogo financiero en las pymes que muestra el apretón monetario que hay en la economía, que por eso no hay plata en la calle”.

“Esto en la Argentina y en la provincia nuestra se ve muy claramente con lo que estamos viendo en la combinación que se dan tres sectores. Hay tres sectores que generan la mitad de los puestos de trabajo en nuestra provincia, que es la construcción, la industria y el comercio. Y esos son los tres sectores más afectados por esta política económica de Milei. No sólo la construcción de que no hay obra pública y que la actividad no se reactiva o el comercio, sino fundamentalmente la industria. Y en Entre Ríos, Frigerio es Milei, y esto no es un adjetivo, es simplemente una descripción de lo que ocurre en la realidad política de la provincia”, definió.

En ese sentido, planteó que “cuando se habla de la pérdida de puestos de trabajo, no son números; en mi ciudad, Gualeguaychú, Unión Bat cerró porque empezó a importar las baterías de China y despidió 100 trabajadores, de los cuales tres son amigos míos. Se está dando un proceso de implosión social para adentro de las familias, de frustración producto de que no se las personas no le pueden llevar un plato de comida a los hijos. Esto tiene que ver con la apertura indiscriminada de importaciones, la baja del poder adquisitivo de los trabajadores, la falta de actualización del haber de los jubilados que hace que no haya consumo. Si hubo un sector que lo acompañó a Frigerio en el proceso anterior fueron los docentes, que en el 2014 paraban porque pagaban Impuesto a las Ganancias sobre las horas extras y ahora no llegan a la canasta básica alimentaria. Hay un proceso que está destruyendo la industria local, que está afectando los puestos de trabajo y que le saca poder adquisitivo a los trabajadores y a los jubilados y a la inversa, por el otro lado, lo único que se ve que los servicios públicos y los gastos fijos suben todo el tiempo, con lo cual a la gente no le queda plata para consumir”.

En ese contexto, sostuvo que, ante las elecciones del año próximo y los armados del peronismo, afirmó que “va a haber dos procesos en nuestra provincia. Uno, de las elecciones provinciales y otro de las elecciones nacionales. Ante eso, lo que veo es que, si nosotros logramos mostrar que el peronismo no es únicamente oposición que se opone a las políticas de Milei a nivel nacional y de Frigerio en la provincia, y si logramos de alguna forma mostrarnos como alternativa, con propuestas, hablando de los problemas de la gente, estoy convencido que el peronismo gana las elecciones el año que viene”.

Y añadió: “Además el peronismo va a ganar las elecciones el año que viene en la provincia porque puede mostrar intendentes peronistas que gestionan y que gestionan bien. A diferencia de los de la libertad avanza del oficialismo de Entre Ríos, que claramente tienen cero capacidad de gestión y de resolver los problemas de los entrerrianos. Estoy convencido de eso, estoy convencido de que un sector grande que acompañó a Juntos por el Cambio, que ahora es La Libertad Avanza, en las elecciones va darse cuenta de que el esfuerzo que les pidió Frigerio en la provincia fue inútil. Fue un esfuerzo inútil porque hoy todas las variables en la provincia están peor: no hay obra pública, el salario de los docentes está peor que antes, el salario de los policías no alcanza para nada, y además nosotros tenemos la capacidad de articular y mostrar gestión por parte de dirigentes territoriales en la provincia. Creo que para esta elección el peronismo tiene que proponer a la provincia un intendente o un ex intendente que de alguna forma pueda mostrar esa gestión territorial en la provincia. Vengo hablando con muchos dirigentes de la provincia que han manifestado de alguna forma su voluntad de participar y particularmente creo hoy que Juanjo Bahillo es el dirigente que cuenta con las mejores capacidades para llevar adelante este proceso, porque fue intendente en plena 125, donde Gualeguaychú fue el epicentro del conflicto, y fue quien se paró y logró una victoria histórica en Gualeguaychú, fue diputado nacional, diputado provincial, llevó adelante una gestión en Agricultura en plena sequía, que fue la peor sequía de los últimos 100 años. Así que creo que es un dirigente que tiene la madurez necesaria para el tiempo que viene”.

“Estoy convencido que vamos a recuperar la provincia, y estoy convencido que el peronismo se va a organizar y va a ser gobierno nacional, y lo que tiene que pensar es cómo gestionamos la provincia y la Nación a partir del 11 de diciembre del 2027, porque lo que vienen son desafíos de una magnitud que no se vio antes, porque lo primero que habrá que hacer es inyectar urgentemente un shock de poder adquisitivo en los trabajadores, en los monotributistas, en los jubilados que no tienen la capacidad de consumo y hay un montón de herramientas para eso y va a haber que llevarlas adelante con un escenario totalmente adverso y sabiendo que el andamiaje jurídico que le está dejando Milei a la Argentina es muy complejo, con leyes muy sofisticadas, que va a requerir de mucha pericia y de medidas muy concretas para desarticularlas”, planteó.

En cuanto a soluciones más urgentes que lleguen a la gente, Michel aclaró que “hay que ser respetuosos de los procesos electorales y además el gobierno tiene un dogmatismo para llevar adelante las políticas públicas que ha demostrado que decide no cambiar nada. Lo que hizo del alivio para pymes, muestra que no va a tomar decisiones de fondo. El gobierno si quiere hacer una medida urgente para los trabajadores debería liberar los fondos que tienen retenidas las obras sociales; ni hablar de los jubilados que el bono está congelado en 70.000 pesos desde abril del 2024 y sin embargo sigue subiendo la luz, el gas, la garrafa, la nafta, los impuestos municipales”.

“El gobierno dice que controla la inflación lo cual es mentira, porque la inflación en dólares en la Argentina es la más alta del mundo, pero más allá de eso, el gobierno para tratar de contener la inflación utiliza dos anclas: el dólar y los salarios, es decir, que no haya poder adquisitivo para que no haya consumo, lo que está generando es una falta de pesos en la calle. La situación es muy compleja y creo que ya la gente le está dando cada vez menos bola al celular y más bola a la heladera y eso va a hacer que el peronismo gane en la provincia y en la Nación el año que viene”, aseguró.

En cuanto a la definición de las candidaturas y la opción de las PASO, Michel aseguró que “PASO no va a haber porque el gobierno, que reformó la ley electoral hace menos de 24 meses, la va a volver a modificar para quitarle al peronismo, a la oposición, esta herramienta. De todos modos, creo en la madurez de los dirigentes y apuesto al diálogo y al consenso y si no se deberá dirimir en una interna, como tiene que ser. No creo que sea algo que requiera mayor análisis porque el tema de la rosca política y la interna, la verdad que no le interesa a nadie. Lo que hay que hacer es hablar de los problemas de la gente, la rosca de los dirigentes va por otro carril”.

Para finalizar, reflexionó sobre el ataque a mujeres travestis y trans en los bosques de Palermo que generó el repudio de la Cámara de Diputados, y afirmó que “esto forma parte de esta batalla cultural y de esta falta de tolerancia que muestra el gobierno nacional y el Presidente en particular. El gusto sexual de cada persona es una discusión que ya quedó totalmente saldada en la Argentina, cada uno mientras no invada la intimidad de otro puede hacer con su cuerpo lo que quiera y esas discusiones en la Argentina fueron saldadas y es hasta cavernícola hablar de la preferencia sexual de una persona. Creo que muestra un poco el clima de época y la intolerancia hacia el que piensa distinto y hacia el que tiene gustos distintos. Creo que tiene que ver con una falta total de empatía y de tolerancia hacia la persona que piensa distinto”.