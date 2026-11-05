Chanenko: “El fenómeno del Niño se está desarrollando como estaba previsto”

El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, brindó un panorama de la situación en la provincia ante el desarrollo del fenómeno del Niño que viene provocando intensas lluvias y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), explicitó que “en lo que son las dos vías hídricas más importantes de la provincia, el río Paraná y el río Uruguay, tenemos situaciones totalmente disimiles. En lo que tiene que ver con el Uruguay, hace unos días que está manteniendo una tendencia a la baja, leve, pero a la baja. Y en lo que hace al río Paraná, por el contrario, estamos teniendo una tendencia de suba, también lenta, que tiene que ver con una onda que está viniendo desde la zona de la cuenca alta, lo que afectó en primera instancia a Corrientes y el Chaco. Sólo en lo que sería el sector de La Paz estamos a una altura que llamamos de alerta, pero hacia el sur todavía estamos en una situación lejana a las alertas y con una observación permanente”.

Planteó que “esto tiene que ver con la cantidad de lluvias en las altas cuencas de ambos ríos, que son diferentes. En lo que tiene que ver con la cuenca del río Uruguay, no estamos teniendo hasta el momento una inclemencia pluvial que haga cambiar demasiado la cota del río. Es decir, como todavía la represa de Salto se encuentra en condiciones de amortiguar el agua que está viniendo desde el norte, lo que se está dejando fluir desde la represa está controlado por los hidrólogos de CTM Salto Grande y es por ahora manejable, y no tenemos lo que comúnmente se llama el tapón de la sudestada en el río La Plata que impida el drenaje de esa agua. Ahora, en lo que tiene que ver con el Paraná, es diferente porque son varios afluentes que influyen en el alto Paraná, en la zona de la cuenca norte. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el Pilcomayo, con el Paraguay, con el Iguazú, y después la actividad que tienen las presas tanto en Brasil como en Argentina con Yaciretá”.

“Lo que tenemos pronosticado por el Instituto Nacional del Agua es que vamos a tener un incremento en el caudal, no en la cota –estamos hablando de caudal y eso puede influir en la cota- de los primeros 15 días de noviembre hasta mediados de noviembre, en donde podríamos llegar a ver la máxima actividad hídrica del río Paraná”, anticipó.

Señaló además que “estamos transitando ya lo que sería el tercer trimestre del Fenómeno del Niño, donde ya estamos viendo el accionar de esta fenomenología, lo que tiene que ver sobre todo con las tormentas, la confluencia de actividad eléctrica con granizo, con fuertes vientos, con tormentas que pueden ser de alta o mediana intensidad. A eso ya lo estamos viendo en el territorio. La mayor capacidad del Niño siempre se da en la época estival, es decir, a principios de diciembre en adelante, hasta el comienzo del otoño del año que viene, es donde vamos a tener la mayor actividad del Niño. Eso utilizando como parámetro lo histórico, es decir, se hacen las comparaciones con lo que tiene que ver con la calidad del fenómeno del Niño que estamos viviendo y con antecedentes anteriores que nos muestran cuál sería la actividad, pero igual hay que también tener en cuenta los cambios que hubo en lo geográfico, en lo topográfico, durante este tiempo. La cuenca del río Paraná, por ejemplo, lo que es el valle de inundación, después de los años que hemos tenido de sequía, ha cambiado, hay mayor cantidad de vegetación que ahora está quedando por debajo del agua, ha habido un cambio en la zona por dónde va a fluir el río, eso hace que se ralentice el movimiento del agua, por ende, no va a ser la misma actividad que tuvimos en otros fenómenos anteriores. No quiere decir que no vamos a tener alturas importantes, pero es diferente la respuesta del río a esos elementos que están por debajo y que ralentizan la actividad del agua”.

“En base a los informes que hace con las alertas hidrológicas de la cuenca del Plata el Instituto Nacional del Agua, la información que nos da CTM Salto Grande y CARU sobre el río Uruguay, y los informes de alturas de los ríos que da Prefectura, vemos que se está desarrollando el fenómeno como estaba previsto. Es decir, los ciclos del fenómeno se dan como estaba previsto, la diferencia es cómo afecta. No es lo mismo un efecto que tuvimos en el 2015 que en el 83 o el 90 y algo; son diferentes fenómenos porque es diferente también dónde ocurre, aparte que ha cambiado también el desarrollo urbano, no son lo mismo nuestras ciudades, nuestras rutas, hay diferentes desarrollos urbanísticos que antes no existían. Todo tiene que ver con el tiempo y el espacio, no es solo la fenomenología que tiene que ver con lo climatológico”, resaltó el funcionario.

En relación con las alertas climáticas para dar previsibilidad a la población y a los organismos de emergencias, afirmó que “hasta el momento nos ha funcionado muy bien. Nosotros hemos desarrollado todo un formato de información a los gobiernos locales, porque siempre el primer efector de la respuesta ante un evento como estos es el municipio, la comuna, la junta de gobierno. El sistema nacional de gestión de riesgo indica siempre una respuesta escalonada, primero el gobierno local, después el gobierno provincial que va en y así sucesivamente hasta que llegamos a los medios nacionales. En este caso, una de las formas de respuesta es mantener informados a los gobiernos locales y hemos logrado tener un punto focal de comunicación en cada uno de los municipios y comunas de toda la provincia, adonde les vamos haciendo llegar todo lo que tiene que ver con las alertas tempranas, con los avisos a muy corto plazo y eso está funcionando bien”.

De todos modos, aclaró: “Estamos informados, pero siempre hay que tener en cuenta que son pronósticos. Es algo que sale de un modelo que tiene que ver con la matemática, con la física y con la meteorología y que nos da una probabilidad de existencia de un evento. A veces no se da, pero ante la menor información de la posibilidad de que haya un evento climatológico que afecte a las personas o a los bienes, lo comunicamos en el acto”.

Añadió que “aparte de eso, a la población en sí se lo estamos comunicando por nuestras redes sociales, por las páginas del gobierno de la provincia, que muchos de los medios de comunicación toman esa información y la remiten, pero es pública. Uno ingresa a la página del Servicio Meteorológico Nacional y hay un botón que dice alerta temprana, donde a cualquiera le permite ver la información actualizada al momento. Nosotros también contamos con otras informaciones que tienen que ver con organismos científicos, pero eso lo usamos para el basamento de nuestros informes, tanto al gobierno provincial como a los gobiernos locales”.

En el mismo sentido, planteó que las aplicaciones del celular que brindan este tipo de alertas “no las descarto a ninguna porque la mayoría de las que están a disposición de la ciudadanía son bastante eficientes. Nosotros particularmente nos basamos en la información de los organismos oficiales porque conocemos de la capacidad científica de la gente que hace esos informes”.