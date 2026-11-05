Emergencia agropecuaria: entidades del agro valoraron la celeridad y el trabajo conjunto con el gobierno

Desde el sector productivo entrerriano se expresó satisfacción "por la sensibilidad del gobierno entrerriano al concretar rápidamente la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario para los ganaderos y apicultores afectados por el fenómeno climático conocido como El Niño". La medida, instrumentada a través del decreto Nº 3.692 beneficia a productores con actividad en zonas de islas y anegadizos entrerrianos.

El director del distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, comentó: "Luego de una intensa gestión hemos logrado en tiempo récord y, en conjunto con el gobierno provincial, obtener el decreto de emergencia para ganadería y apicultura en las zonas de islas; donde realmente se están viviendo momentos muy complejos".

"Sin dudas, esto es una herramienta más para los productores que están en una situación muy delicada, previendo también lo que puede llegar a ser uno de los peores fenómenos de El Niño de la historia", añadió.

Por su parte, el dirigente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Ronald Garnier precisó: "La provincia se ha manejado con celeridad ante esta situación hídrica. Vale la pena destacar que la emergencia está declarada desde el primero de agosto, y esto incluye a los productores que se movieron con anterioridad".

"Creemos que se está dando una evacuación de islas bastante ordenada, y con la posibilidad de que los productores hagan sus solicitudes de emergencia en tiempo y forma", sumó.

Asimismo, el director por Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere; expresó: "La declaración de emergencia y desastre agropecuario por parte del Gobierno de Entre Ríos es una decisión acertada y necesaria frente a la gravedad del daño productivo que provoca la creciente. Es correcto que se reconozcan no solo las pérdidas directas, sino también los mayores costos de traslado, alimentación y arrendamiento de campos, y las ventas forzosas de hacienda; así también el diferimiento y las exenciones del inmobiliario rural y subrural son herramientas concretas de alivio para los productores afectados".

"El próximo paso indispensable es la homologación nacional de la emergencia, para hacer efectivos los beneficios previstos por la Ley 26.509 y acceder a herramientas impositivas, financieras y crediticias. El desafío es que esta declaración se traduzca en soluciones concretas, proteja al productor y permita sostener la capacidad productiva de Entre Ríos", finalizó.

Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer); indicó: "Me parece excelente la celeridad con la que el gobierno provincial dio curso a la declaración de esta emergencia, ya que este tipo de fenómenos y sus efectos se lograron prever, a diferencia de un evento de granizo o una sequía. Uno pudo anticiparse al ingreso del agua dentro de su establecimiento y obrar en consecuencia, pero además era necesario este acompañamiento del sector público para hacerle frente a las pérdidas económicas que provocan estos desastres".

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos