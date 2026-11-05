Pablo Giampaolo, síndico de la OSER por la oposición: “Tenemos una obra social que está agonizando”

El síndico por la oposición de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica, institucional y prestacional del organismo. En una entrevista realizada por Juan Cruz Butvilofsky en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), sostuvo que los conflictos con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), las clínicas, los prestadores y las dificultades para garantizar medicamentos no constituían episodios aislados, sino consecuencias de una crisis estructural que, a su entender, se había profundizado durante la actual gestión. También cuestionó la falta de transparencia, denunció obstáculos para ejercer su función de control y advirtió sobre el deterioro de las prestaciones que reciben los afiliados.

“Esto no es sorpresivo”, afirmó Giampaolo al analizar el nuevo conflicto entre la OSER y los profesionales médicos. Recordó que las diferencias comenzaron a principios de año por descuentos administrativos, débitos y otros conceptos que afectaron a los prestadores. A su juicio, las dificultades con Femer, la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), las cuidadoras domiciliarias y la provisión de medicamentos respondían a un mismo problema de fondo: “La profundización de la crisis económica que tiene hoy la Obra Social de Entre Ríos”.

El síndico aseguró que había advertido sobre este escenario desde febrero, cuando presentó su primer informe ante la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. “El conflicto se va a profundizar”, había anticipado ante la ausencia de soluciones para una situación que también definió como una crisis institucional.

Uno de los principales argumentos de Giampaolo se apoyó en los estados contables publicados en el Boletín Oficial. Según detalló, la deuda pasó de 10.000 millones de pesos en 2023 a 56.000 millones en 2024 y superó los 80.000 millones a diciembre de 2025. También señaló un crecimiento significativo del gasto: de aproximadamente 67.000 millones en 2023 a más de 289.000 millones en 2025.

Frente a la posibilidad de atribuir esos incrementos exclusivamente a la inflación, precisó que el aumento del gasto rondó el 43%, por encima del 31,5% de inflación registrado durante 2025. “No solo el aumento se debió al crecimiento inflacionario, al crecimiento de los precios, sino se vio un aumento del gasto real”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó que la reducción del déficit respondiera a una disminución de las erogaciones. “La pérdida disminuyó de 25.000 millones de pérdida a 23.000 millones. Pero no disminuyó por una reducción de gastos, sino por un aumento de los ingresos que hacemos todos los afiliados”, explicó. Para Giampaolo, la consecuencia más preocupante era la incertidumbre sobre los pagos a los prestadores y, por extensión, sobre la continuidad de los servicios.

La entrevista también expuso las dificultades que -según denunció- enfrentaba para ejercer la sindicatura. Giampaolo afirmó que una circular del directorio -identificada con el número 126-, estableció que sus informes y pedidos de información debían contar con la firma del otro síndico, Juan Carlos Paludi, representante del oficialismo. Sostuvo que esa exigencia le impedía formalizar un segundo informe y que, pese a tenerlo preparado y actualizado al 21 de agosto, no podía elevarlo a los organismos de control.

“Si la ley prevé un síndico por el oficialismo y otro por oposición, para que justamente exista un control por oposición, y no puedo realizar mi trabajo, ese control no se puede realizar”, advirtió. También cuestionó la falta de respuestas del gobernador, la vicegobernadora, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas ante las presentaciones que realizó.

En materia de legalidad, enumeró incumplimientos que atribuyó a la conducción de la OSER: la falta de reglamentación de la Ley 11.202, la ausencia del Consejo Consultivo previsto en el artículo 18 y el cumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el artículo 27. Además, mencionó observaciones sobre procedimientos de contratación y compras, entre ellas una licitación de prótesis y adquisiciones de medicamentos.

Giampaolo rechazó que sus cuestionamientos fueran desestimados por su pertenencia política. “Soy un síndico de la oposición, ¡porque la ley así lo determina!”, respondió a esa crítica. Y reclamó que las autoridades refuten sus planteos con documentación y argumentos, en lugar de recurrir a descalificaciones partidarias.

Hacia el final de la entrevista en “Cuestión de Fondo”, puso el foco en la situación cotidiana de los afiliados y las delegaciones provinciales. Describió dificultades edilicias, precariedad laboral, falta de insumos y empleados que debían afrontar gastos básicos con recursos propios.

“Tenemos una obra social que está agonizando”, expresó. Y sintetizó el reclamo que atravesó toda la entrevista: “A nosotros nos descuentan todos los meses. (...) Pero el descuento sigue y no tenemos la prestación”. Para el síndico, la discusión excede las diferencias entre autoridades y prestadores: “Los dueños de la obra social somos los afiliados”, recordó.

-Inevitable comenzar con el tema que ha sido y ha ocupado la agenda en estas últimas jornadas. Un capítulo nuevo de una relación que por momentos parece calma. Pero, por momentos es conflictiva entre la OSER Y los médicos, en este caso deriva del Círculo de Paraná, pero la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) toma cartas en el asunto. ¿Cómo sigue este tema para usted?

-En principio, me parece que habría que aclarar que esto no es sorpresivo. Este conflicto nace a principios de año con otros conceptos como los descuentos por gastos administrativos y diferentes descuentos, incluso los débitos que recibían los médicos. Y ahí empieza el conflicto y la imposibilidad de cerrar un convenio con Femer. Tampoco sorpresivo es el conflicto que hay con Acler (Asociación de Clínicas de Entre Ríos), con las cuidadoras domiciliarias, ni con la falta de medicamentos, ni con los problemas de medicamentos de diferentes tipos, ni con los problemas de las prestaciones. Esto tiene un problema original, que es la profundización de la crisis económica que tiene hoy la Obra Social de Entre Ríos. Aspecto que vengo comunicando desde febrero de este año, cuando presenté mi primer informe de manera formal en la Legislatura y en el Poder Ejecutivo, incluso en el Tribunal de Cuentas… que iba a llegar un momento que se profundizaría este tipo de conflictos, justamente, porque el problema de fondo que es la crisis económica y la crisis institucional por diferentes incumplimientos legales, falta de coordinación… convenios que se caen, etcétera, iba a derivar en este tipo de conflictos. A mi parecer el conflicto se va a profundizar. ¿Por qué digo esto? No solo por esa crisis económica sin resolver. sino porque es un conflicto de larga data que a la fecha no se le ha encontrado solución.

-Antes de abordar en detalle la cuestión particular de la OSER, porque esta crisis de la que vamos a hablar en un ratito nada más, dista o distaría de lo que les pasa a otras obras sociales que hay en este momento, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico.

-Sí es verdad que el problema de las obras sociales es un problema generalizado, nacional. Y la Obra Social de Entre Ríos no es ajeno a ese problema de la crisis nacional y provincial. Ahora, nosotros como afiliados -porque aparte de ser síndico hace más de 20 años que soy afiliado a la obra social-, queremos una solución. No podemos echarle la culpa a lo que pasa en la Nación, a las políticas nacionales, máxime que políticamente el gobierno actual se podría decir que es un socio político de (Javier) Milei. Así que me parece que echarle la culpa a lo nacional, lo que hay que encontrar es una solución. Y lo que se ve es que no se encuentra la solución. Se profundiza la administración deficiente de esta gestión y lo más llamativo es que cuando surgió la ley, la nueva ley de la OSER, la 11.202, la justificación era que se buscaba una administración eficiente y una administración más transparente. Y bueno… los hechos, tanto los números de los estados contables publicados en mayo de este año, como los hechos que estamos viviendo todos los afiliados y que son de público conocimiento, dejan ver que esto no es así. La nueva ley no dio mejores resultados, no solucionó los problemas, sino que profundizó los problemas que ya tenía la obra social.

-En números, ¿por qué habla de la crisis que hace referencia?

-Hablo de la crisis porque ha habido un aumento considerable de la deuda. Si nosotros comparamos, estoy hablando de los estados contables publicados en el Boletín Oficial, esto lo puede ver cualquier persona. Si nosotros hablamos de la deuda que había en el año 2023-2024 y 2025, recordemos que esta gestión empieza a hacerse cargo de la obra social con su intervención en septiembre de 2024. Esto es importante decirlo. Pero, esta deuda sufre un aumento considerable, pasando de 10.000 millones en 2023 a 56.000 millones en 2024 y supera los 80.000 millones a diciembre de 2025 y en aumento. Con créditos no cobrados, los créditos son por aportes y no cobrados, que pasan de 8.000 millones a 23.000 millones y 27.000 millones en 2025 y un aumento considerable del gasto. Para que ustedes se hagan una idea: en 2023 el gasto era aproximadamente 67.000 millones y al 31 de diciembre de 2025 estamos superando los 289.000 millones. No quiero ser muy técnico, pero con una relación entre ingresos y gastos que denota un aumento considerable. Antes los ingresos eran 66.000 millones y los ingresos 67.000 millones en 2023 y a diciembre de 2025 estamos hablando de 266.000 millones de ingresos contra 281.000 millones de gastos. Es decir, hay una relación aproximadamente 1,5 era del 9%... es muy técnico, pero sí se ve en los números que hay un aumento considerable del gasto, un aumento considerable de la deuda, escasos recursos y esto genera una incertidumbre de pagos hacia el prestador. Entonces, obviamente, que va a haber este problema. Lo escuché al presidente (de la Oser, Mariano Gallegos) que dijo que este problema que estamos viviendo hoy con Femer se debe a conceptos o a débitos de los meses de junio y julio. Nosotros estamos en noviembre. Si estamos discutiendo conceptos de junio y julio significa primero que los pagos están atrasados y segundo que la administración es eficiente porque no pudo resolver algo de junio. O sea, los números son indiscutibles.

-Respecto a esto: la comparación de los balances, esto está matizado por el crecimiento inflacionario. Son números reales, son números históricos…

-Son números en moneda homogénea. Pero, si tenemos en cuenta si lo quieren ver de esa manera: la inflación de 2025 fue del 31,5%. Y estamos hablando de un aumento del gasto cerca del 43%. Es decir, no solo el aumento se debió al crecimiento inflacionario, al crecimiento de los precios, sino se vio a un aumento del gasto real. Y aumentó el gasto, a pesar de que 132 familias se quedaron sin trabajo, porque en el 2025 no renovaron contratos y dejaron sin trabajo a gente de planta aproximadamente a 132 personas. Y, sin embargo, el gasto sigue siendo en la misma proporción. Antes de los despidos era el 9% el gasto de personal respecto al gasto total y después los despidos sigue siendo el 9%. Es decir, se tomaron medidas que tienen que ver con la limitación de los empleados con ciertos temas laborales de los empleados, pero eso no redujo el gasto, sino que aumentó el gasto. También se habló en un momento del tema de la reducción del déficit. Sí, la pérdida disminuyó de 25.000 millones de pérdida a 23.000 millones. Pero, no disminuyó por una reducción de gastos, sino por un aumento de los ingresos que hacemos todos los afiliados… un sacrificio. Para que ustedes se den una idea, del total de ingreso que recibió la obra social en 2025, un 89% proviene del aporte obligatorio, con más el Fondo Voluntario, seguros, etcétera. Es técnico para que la gente entienda. Pero, los números se ven, no es un tema subjetivo ni de interpretación. Vemos los números del balance, hay una profundización de la crisis económica. Y esto hace que repercuta directamente en la prestación por esta incertidumbre de pago, por estos este convenios caídos, falta de cintura al negociar algún tipo de convenio, como se ve en el tema de Femer. Estamos hablando que empezaron a principio de año los conflictos y estamos en noviembre y me parece que faltó solución.

- ¿Cuántos informes realizó?

-Formalmente presenté uno en febrero de este año y quise presentar uno por el semestre enero-junio de 2026 y me encuentro impedido de presentarlo porque el directorio actual, por unanimidad, suscribió una Circular que es la 126, en donde tanto para pedir información para ser analizada como para presentar mis informes en el Tribunal de Cuentas, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, necesito contar con la firma del otro síndico. Es decir, esos informes deben tener la doble firma. ¡Y eso es imposible! Inclusive fue pedida la firma por expediente y el síndico se negó a firmar el informe.

- ¿Por qué es imposible? Aquí tenemos el nombre del otro síndico que es Juan Carlos Paludi.

-Sí, es el síndico que surge de la terna del oficialismo.

- ¿Por qué es imposible? ¿No hay diálogo entre ustedes?

-En principio la ley está pensada para un órgano de fiscalización. Esto se ve en la interpretación que hace el directorio. El artículo 28 de esta ley habla de dos síndicos. Uno que proviene del oficialismo y otro que proviene de la primera minoría del Senado. Por lo tanto, provenimos de lugares políticos diferentes. Seguramente, vamos a tener visiones encontradas en muchos aspectos. Este es el primer problema. Y el segundo problema es que se generaron algunos inconvenientes internos que, bueno, no están de acuerdo con la presentación del primer informe, con el contenido. Y a partir de ahí empezaron a ver algunos hechos, digo de cierta tirantez laboral, por lo cual se cortó el diálogo con el directorio, se cortó el diálogo inclusive con el presidente de la OSER y con el síndico. Y ante eso propongo que firme el síndico el informe para ser elevado, sobre todo, al Tribunal de Cuentas para comentar las irregularidades encontradas a junio y por expediente se negó directamente y que no iba a firmar los informes. Por lo cual teniendo formalmente la negativa no puedo cumplir con una circular y no puedo presentar el informe.

-O sea que tiene el informe preparado, pero no puede formalizarlo.

-No solo que lo tengo preparado, lo podría presentar ahora mismo porque incluso hasta está impreso y fue actualizado al 21 de agosto. O sea, no que no tendría problemas en presentarlo.

-Dijo que el directorio lo decidió por unanimidad. Pero, ahí hay representantes en esto que usted dice de la distinción ideológico-política, hay algunos representantes de Agmer, por ejemplo.

-El directorio está constituido por el presidente y el vicepresidente que son designados por el Poder Ejecutivo y dos vocales: uno por Agmer y otro por UPCN. Por unanimidad está suscripta la circular, lo cual llama la atención porque siempre estamos hablando en post de la transparencia. Si yo hablo de la transparencia y después suscribo una Circular por el cual el síndico no puede realizar su trabajo, me parece que esto no es transparente.

-Perdón, no hay diálogo con Agmer.

-Sí, hubo diálogo en lo personal con Agmer, inclusive con el secretario general de Agmer: Tuve diálogo con el vocal de Agmer, pero… bueno… evidentemente, ellos están de acuerdo con el curso que está tomando la obra social y están aprobando casi todas las medidas que salen del directorio.

-Respecto al informe, ¿cómo usted se nutre de la información? Teniendo en cuenta esta rispidez que usted mismo señala.

-Hasta esta Circular que consigno, salió en mayo de este año. Hasta mayo de este año tenía acceso a cierta información. Yo sí tengo acceso por ser síndico a un sistema que se llama SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera). Pero, el SIAF no contiene todo. El SIAF contiene tres partes: la contable, la presupuestaria y la tesorería. Pero, no tiene copias de convenios, de los estados contables, de los acuerdos, contratos, etcétera. Por lo cual, no tengo toda la información completa como para profundizar. Ante eso se solicita información y antes de la Circular me devolvieron el expediente negándome el acceso a la información basados en que no era en este caso una ley que usamos nosotros que es la 7060 de procedimientos administrativos, y que se iban a tomar el tiempo para contestarme. El expediente que surgieron en noviembre de 2025, y a la fecha no tengo la información. Es bastante preocupante, porque si la ley prevé un síndico por el oficialismo y otro por oposición, para que justamente exista un control por oposición, y no puedo realizar mi trabajo, ese control no se puede realizar. ¡Está previsto en la ley el control! No es que a mí se me ocurrió controlar tal o cual cosa. El artículo 25 taxativamente determina qué debe controlar el síndico y no lo puedo hacer. A raíz de esta Circular, me veo un pedido de realizar mi trabajo. Es el principal problema que tengo hoy en día. Por eso, recurro a los informes verbales que he hecho ante la Cámara de Senadores, ante el cuerpo de Diputados del Partido Justicialista, ante legisladores nacionales, hago un informe verbal, porque no lo puedo presentar. Hablar no me lo pueden impedir.

- ¿Qué respuesta ha tenido en la Cámara de Senadores y si intentó llegar al gobernador?

-Al gobernador llego a través de notas, presentando expedientes… he presentado expedientes en este sentido de la imposibilidad de realizar mi trabajo como síndico y establecer un control, tanto a la vicegobernadora de la Cámara de Senadores he hecho dos presentaciones en expedientes separados y al gobernador no solo he interpuesto recursos de queja por la imposibilidad de obtener información en los términos de una ley que es la 7060 -el artículo 72- sino que también he informado al Tribunal de Cuentas, y al gobernador, la imposibilidad de realizar mi trabajo. Y no he tenido respuesta de ningún organismo, ni de la Cámara, ni de la vicegobernadora, ni del gobernador, ni del Tribunal de Cuentas. Estoy a la espera de una respuesta porque no puedo realizar mi trabajo y me parece que no solo tengo que cumplir con la ley, sino que debo contarles a los afiliados -a través de mi informe- el estado de situación de la obra social.

- ¿Cree que esta crisis que señala tiene que ver exclusivamente con una mala administración, con una mala gestión o cree que hay alguna otra cuestión?

-La crisis económica no se inició en esta gestión. Hay que decir la verdad, también como digo una cosa, hay que decir la verdad. Ya cuando se hace cargo esta gestión en septiembre de 2024, los números -debido a la inflación- vienen en aumento considerable…

-Recordemos lo que significó para todo el mundo y las obras sociales también, la devaluación al final del 2023.

-Exacto… la obra social de Entre Ríos no estuvo ajena a eso. En ese momento los números empiezan a elevarse en los estados contables. Pero, lo que sí se ve es que a partir de la intervención y después de aprobación de la ley, hay una profundización del problema y no se ve una solución en el mediano y corto plazo, donde uno puede decir… bueno… hay una profundización del problema, un aumento de la deuda, un aumento del gasto, escasos recursos, créditos sin cobrar en aumento, créditos morosos incobrables, etcétera. Perfecto. Pero, hay una solución. No se ve una solución en el corto y mediano plazo. No se ve un programa que tienda a una solución en ese sentido. Los números si venían mal por el tema inflacionario, pero sí se ve en los números y en los hechos por la suspensión del servicio, la falta de medicamentos, los problemas que hay para cobrar de cierto prestadores, que hay una profundización del problema. Y ahí sí empezamos a hablar de una mala administración. No tengo problema en decirlo. Si la administración fuera buena, por lo menos habría un programa tendiente a solucionar el problema.

-En su control, en lo que le permiten controlar, ¿ha detectado alguna irregularidad?

-Sí, sí. He detectado, sobre todo -a eso me refiero con crisis institucional- que es incumplimiento de ciertas determinaciones legales o ciertas normas vigentes. La que llama más la atención es que se incumple la misma ley de la OSER. El Poder Ejecutivo propuso una ley. La ley se aprobó. La ley está en aplicación. Y, sin embargo, no cumplen con la misma ley. Por ejemplo, no está reglamentada. El artículo 36 determina que tenían 180 días para reglamentar. Ese plazo se venció el 27 de febrero de 2026. La ley está sin reglamentar. O sea, no hay decreto reglamentario. Por eso, surgió el problema con la Circular 126, en donde el directorio hace una interpretación de la ley en contra del artículo 175 de la Constitución, que dice que quien reglamenta es el Poder Ejecutivo. Pero, eso será otra cuestión para tratarlo judicialmente. Por ahora estamos en la vía administrativa.

-Perdón por la interrupción. “Por ahora estamos en la vía administrativa”, ¿qué significa o por qué no se ha ido a la Justicia?

-Porque quiero agotar toda la vía administrativa, justamente, para evitar la judicial. Yo lo que quiero es una solución. Quiero que me den la información para hacer mi trabajo. Por eso, presenté expedientes ante el Tribunal de Cuentas con el problema, lo mismo ante la Cámara de Senadores, ante la vicegobernadora, ante el gobernador. Estoy esperando una respuesta administrativa. Por eso, digo que quiero agotar la vía administrativa. Pero, este artículo 36 no es el único que se incumple. Hay un artículo que es el 18 que crea el Consejo Consultivo. Se acuerdan que el Iosper tenía un directorio mucho más amplio. Todos los estamentos que se quedaron afuera pueden formar parte del Consejo Consultivo y participar de la reunión del directorio con voz, pero sin voto. Bueno, eso tampoco este se creó. Tampoco hay un incentivo para crearlo, etcétera. No sé, también podría decir el artículo 27, que me parece que es un artículo muy importante y que tiene que ver con la transparencia. Se llama transparencia activa, en donde la OSER debe dar a comunicar o debe comunicar ciertos aspectos que determina la ley: el sueldo de los funcionarios, la duración, los contratos, la compra, licitación, etcétera, etcétera. Eso está incumplido o, mejor dicho, está cumplido parcialmente. Y después el incumplimiento de la 7060 -Ley de procedimientos-, 5140, el decreto 1328 de compra abierta. Y esto le digo acá y lo dije en los expedientes. Y lo dije en los expedientes que elevé no solo el Tribunal de Cuentas, sino a la Presidencia. Por ejemplo, hay una licitación que es la licitación de prótesis que se hizo a través de un sistema orden de compra abierta, que es un procedimiento generado por esta gestión. Y no se cumplía con ese decreto. Lo observé formalmente a la Presidencia antes de abrir la licitación. La licitación se abrió igual. Se adjudicó y están comprando la prótesis. Ese es un ejemplo del problema de legalidad que existe en algunos aspectos.

- ¿Esta es la única o hay algunas otras licitaciones, convenios que usted ha observado?

-No he tenido acceso. A raíz de eso empiezo a pedir las otras licitaciones. Obviamente, no tuve acceso. Esta es la licitación número cuatro del 2025, pedí la 1, la 2, la 3… no tuve acceso. Sé de qué se tratan porque está publicada la carátula y el pliego de condiciones generales y particulares. Pero, no tuve acceso al expediente. Y, después hay compras directas y particiones de compra que también el Tribunal de Cuentas está comunicado, digo el Tribunal de Cuentas porque es el órgano de control del Estado. Hay compras directas, sobre todo, lo que son descartables. Solicito información, no se me ha otorgado. Se contrató un sistema que se llama Fermanager para adquisición de medicamentos. Solicité por qué se contrató en forma directa, sin licitación, entre otros puntos. Nunca fue contestado. Por qué se contrató a la empresa Preserfar para la gestión de medicamentos o el gerenciamiento de la compra de medicamentos, tampoco se contestó. Hay 25 expedientes de los cuales 2 comuniqué la visita a las delegaciones. O sea, son 23 solicitudes de informaciones que no obtuve la información. Y a partir de la Circular 126 ni siquiera pude pedir la información. Quiero ejercer un control, pero no se me da la información. Esta es la transparencia de la que habla el gobierno actual.

- ¿Qué tiene para decir cuando el oficialismo dice que usted es un síndico de la oposición?

-Primero que sí soy un síndico de la oposición, ¡porque la ley así lo determina! Y, justamente, es el espíritu de la ley, que haya un control del oficialismo, un control de la oposición y haya un control cruzado. Es el espíritu de la ley: dos síndicos independientes. Ahora, siempre se apela el sesgo político, y esto lo he escuchado de los funcionarios de la OSER, cuando salgo a decir algo, me salen a refutar con el sesgo político, cuando tiene un argumento sólido que contrarreste lo que dijo. Yo creo que lo que deberían hacer es contrarrestar lo que yo digo con argumentos sólidos, basados en expedientes, basados en los estados contables, basados en informes sólidos, porque después sí escuchamos declaraciones que dicen “se bajó el déficit”, hoy di el ejemplo, por una disminución del gasto. Y cuando uno va a los estados contables no es así, lo que aumentó fueron los ingresos, no disminuyó el gasto. O dicen que aumentaron las prestaciones en 300.000. Pero, nadie lo puede contrastar a eso. Me parece que tienen que argumentar en forma sólida y contrarrestar con argumentos, no con chicanas “de que tiene sesgo político”, “que viene del peronismo” y “que se olvida lo que pasó antes”. No, no. ¡Soy síndico de la OSER! Lo que pasó antes fue el Iosper. Lo que digo es que se profundizaron los problemas. La ley no trajo soluciones Y después también si hablamos de del tema político. Creo que nosotros tenemos una obra social como afiliados, que hay que solucionar el problema y la solución es política. O sea, no me da miedo decirlo. Acá hay una ineficiencia de gestión, una ineficiente gestión política, sin lugar a duda. Si políticamente hubiera una buena gestión, no estaríamos en estamento de conflictos permanentes, tanto con la Femer, con Acler, etcétera, etcétera.

- ¿Ha seguido el tema de los amparos?

-En los amparos para que ustedes se den una idea, porque el oficialismo dice que los amparos han disminuido. Lo que les quiero contar es que en los estados contables de año 2025, comparados con el de 2024… en 2024 el gasto en honorarios por amparo era de 1.300 millones. Al 31 de diciembre de 2025 los gastos por amparo fueron de 4.800 millones… 269% de aumento y nos dicen que los amparos no han aumentado.

-Ese es el valor de los honorarios pagados.

-Exacto…

-Que no necesariamente tiene que ver con el aumento de los amparos…

-Claro, porque no aumentaron 269% el JUS. Ahora, por otra parte, he solicitado información tanto de tipo de amparo, no solo de los honorarios, de los intereses pagados, sino del tipo de amparo del año 2023-2024 y 2025. Y nunca se suministró la información. Si hubieran bajado los amparos, me hubieran dado la información. Entonces, corroboro y diría: miren, tienen razón, bajaron los amparos. Bueno, nunca tuve acceso a la información y es uno de los expedientes que está pendiente de obtener información.

- ¿El control es a través del Sistema Integrado de Administración Financiera y de papeleo o también hace control en las sedes territoriales?

-El artículo 25 -les dije hoy- determina qué controles se deben hacer. Entre ellos, hay un inciso que habla de la prestación del servicio de la OSER. Entonces, hago un recorrido de las delegaciones. Esta nueva gestión las llama sedes. Actualmente, hay 104 sedes en todo Entre Ríos, incluida la de Paraná. Cuando recién asumí había 98. Hago un recorrido de las delegaciones. El problema que tengo es que no tengo movilidad por parte de la OSER. Entonces, lo tengo que hacer bajo mi propia movilidad y eso hace muy lento, ralentiza mi trabajo. Pero, sí recorro las delegaciones y en mis informes consigno lo que veo en cada delegaciones. O sea, hay varios problemas en las delegaciones, más allá de que la parte edilicia ahora se esté modificando y estemos viendo que hay algunas reformas edilicias. Hay delegaciones, la verdad que estaban muy mal, en muy mal estado. Bueno, parece que han tomado cartas en el asunto. Pero, también hay otros problemas, sobre todo, que tienen que ver con la precariedad laboral de los empleados. Esa reducción de los empleados hace que el empleado no trabaje bien, en primer lugar. Hay sedes en donde el empleado llega, limpia la sede, inclusive los baños, después se lava las manos, se sienta y se pone a atender a los afiliados. No digo que esté mal, tampoco digo que sea indigno limpiar un baño. Lo que digo es que no es su función. Muchas veces no tienen para el gasto porque le sacaron la caja chica, entonces, entre todos ponen dinero y compran la hoja, los útiles… no se pueden trabajar así.

- ¿Usted percibe un salario por el trabajo de síndico? ¿De cuánto es?

-No hay problema. Yo lo que le quiero decir es que los sueldos que están publicados en la página de la OSER están publicados solamente en el básico. A mí me gustaría que tanto el presidente, el vicepresidente o los demás funcionarios también digan cuánto cobran y que cobran unidades de compensación económica. Sería muy interesante saber y también cómo solventan los gastos de estadía y de viaje las personas que vienen de Buenos Aires… viven acá durante la semana, comen acá, etcétera, etcétera… porque con los sueldos publicados aproximadamente un poco más de 3.000.000 de pesos, el Presidente tiene que vivir la semana acá, comer, se pagan el avión… Es medio extraño lo que publican con la realidad. Yo con un sueldo que está determinado en la ley, mi sueldo es la categoría del Secretario de Estado, o sea, lo que cobra un Secretario Ministerial con mi antigüedad, el básico es de 3 millones y pico. Yo tengo una antigüedad de más de 20 años porque soy empleado público con esa antigüedad y no se me paga ningún tipo de adicional. Más allá de lo que cobre, que no tengo ningún problema en decirlo ni mostrar mi recibo de sueldo porque soy un empleado público. Más allá de lo que cobre, me parece que no corresponde que un empleado tenga que pagar la movilidad, su viático, para hacer su trabajo. Pero, esto fue negado por expediente. La movilidad fue negada. Lo que se me dice es que tengo que viajar con algún funcionario de ellos cuando ellos hacen los viajes a donde ellos quieren. Obviamente, que para ver las delegaciones que están en buenas condiciones me gusta ir. Pero, también quiero ver las otras.

-Son muchos los que vienen de Buenos Aires…

-Este año no sé. Hasta el año pasado eran 9 personas que venían de Buenos Aires a trabajar en la OSER. Y esto también tiene que ver con el estado actual de la OSER. Esto no es un tema personal, lo que voy a decir, pero tenemos una obra social que está agonizando. Por otro lado, vemos al gobernador que está… ¿cómo se podría decir? … preocupado por lo que va a pasar con las elecciones, si adelanta, si habrá PASO. Me parece que se deberían preocupar por solucionar los problemas del sistema de salud y dentro del sistema de salud general lo de OSER. Pero, tenemos funcionarios que vienen de Buenos Aires y no tienen OSER, que tienen en su mayoría OSDE. ¿Qué compromiso social le podemos pedir a una persona que viene a trabajar, que ni siquiera tiene la obra social de la provincia?

-Eso debió haber pasado también en otras administraciones.

-No lo sé. Yo pertenezco a ésta. Pero, lo que digo es lo siguiente: si tuvieran OSER…

-Independientemente de dónde vivan, podrían vivir acá y tener OSDE…

-Bueno, no creo. Porque uno está obligado a tener OSER si es empleado público. Lo que pasa es que la gente que viene de Buenos Aires es contratada. Entonces, no están obligados. Lo que digo es lo siguiente: es una apreciación. Si tuvieran OSER y no tuvieran otra obra social, yo les puedo asegurar que se preocuparían un poco más. A mí me parece que hay que solucionar el problema por un tema de respeto hacia los afiliados. A nosotros nos descuentan todos los meses. Esto lo digo como afiliado: todos los meses nos descuentan del recibo de sueldo, en este caso por ser funcionario el 4% y al empleo común el 3%. El Fondo Voluntario en aumento, este mes volvió a aumentar el Fondo Voluntario, Los socios adherentes en aumento. Los coseguros en aumento. Muchas veces tenemos que pagar sobreprecios cuando vamos a un médico… la discusión si está bien o mal esa es otra discusión, Pero, nosotros lo tenemos que pagar. Es una realidad. Pero, el descuento sigue y no tenemos la prestación. Si yo le estoy diciendo que el 89% viene del aporte obligatorio, con más lo que aportamos, lo que tenemos Fondos Voluntarios, los coseguro, los dueños de la obra social somos los afiliados. No puede ser que, a pesar que el descuento se haga en forma regular, la prestación no sea regular.

-Detectó irregularidades en reintegros. ¿O demoras injustificadas?

-No lo podría decir justificadamente a través de documentación. Sí, he recibido quejas de demora de 3-4 meses en reintegros. Pero, no podría afirmarlo.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 4 de noviembre de 2026