Sarubi contestó críticas del PJ sobre el presupuesto: “Una foto con Agmer no borra 20 años de responsabilidad"

El diputado provincial Bruno Sarubi (JxER) respondió a las declaraciones difundidas tras la reunión entre la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el bloque de sus pares del PJ que tuvo lugar este miércoles. El legislador destacó que el Presupuesto 2027 contempla 43.052 millones de pesos de inversión de capital en Educación y Cultura, con un incremento del 82 por ciento, y contrapuso las críticas con las obras escolares terminadas y en ejecución.

“Hablan de deterioro educativo como si hubieran llegado ayer a Entre Ríos. Gobernaron veinte años consecutivos y ahora pretenden borrar su responsabilidad con un comunicado que no presenta una sola comparación presupuestaria que sostenga sus acusaciones”, afirmó en un parte de prensa.

Sarubi precisó que el incremento previsto para inversión de capital en Educación y Cultura es del 82 por ciento, mientras que el presupuesto provincial total crece un 23,8 por ciento. “Son partidas concretas para discutir en la Legislatura. Si las consideran insuficientes, que expliquen cuáles y qué alternativa proponen. La acusación de abandono no reemplaza el análisis de los números”, sostuvo.

“El PJ tuvo durante dos décadas el manejo del presupuesto, del Consejo General de Educación y de las decisiones sobre los edificios escolares. Muchas de las escuelas que hoy necesitan obras profundas atravesaron sus gobiernos esperando respuestas. Antes de dar lecciones sobre infraestructura, deberían explicar por qué dejaron acumular esas necesidades”, agregó.

El legislador destacó que el Plan de Infraestructura Escolar 2024–2026 reúne 717 proyectos e intervenciones: 527 finalizadas, 45 en ejecución, 34 próximas a iniciar y 111 en etapa de proyecto. Según el balance presentado, el plan informa más de 70.000 millones de pesos invertidos y más de 175.000 estudiantes beneficiados.

“Hay 527 intervenciones terminadas, que incluyen los trabajos de las cuadrillas, y otras 45 en ejecución. Detrás de esos números hay alumnos, docentes y familias. Reducir todo ese trabajo a arreglos menores es desconocer deliberadamente las respuestas que están recibiendo las comunidades educativas”, señaló.

Como ejemplos de la magnitud de las obras, el diputados mencionó la restauración y puesta en valor de la escuela N° 1 Independencia de Diamante, con una inversión informada superior a 1.428 millones de pesos; la construcción del nuevo edificio de la escuela Cesáreo Bernaldo de Quirós de Rosario del Tala, por más de 2.192 millones; y las ampliaciones y refuncionalizaciones de las escuelas técnicas N° 4 de Paraná y N° 1 de Gualeguay, por más de 2.579 millones y 2.022 millones, respectivamente.

“Estamos hablando de recuperar edificios históricos, ampliar escuelas y construir nuevos espacios educativos. Que les expliquen a esas comunidades por qué consideran menores inversiones de esta magnitud. El tamaño de estas obras también muestra la profundidad de los problemas que quedaron pendientes después de sus gobiernos”, expresó.

También recordó que el 23 de octubre se abrieron los sobres para finalizar el nuevo edificio de la escuela N° 40 José Enrique Rodó, en el departamento Gualeguay, con siete oferentes. “Terminar una escuela inconclusa es hacerse cargo de una necesidad pendiente. A las familias les importa que la escuela se termine; el PJ debería explicar por qué pretende restarle valor a esa respuesta”.

Sarubi sostuvo que los reclamos docentes deben ser escuchados y que las necesidades pendientes exigen seguir trabajando. “Nuestra responsabilidad es responder, ejecutar y mostrar qué hacemos con los recursos. La del PJ es explicar qué hizo durante los veinte años en los que tuvo las herramientas para transformar la educación entrerriana”, dijo.

“Una foto con Agmer no les borra veinte años de responsabilidad. Ahora exigen soluciones inmediatas para problemas que dejaron acumular durante dos décadas. Los entrerrianos merecen un debate con memoria, con números y con propuestas”, concluyó.