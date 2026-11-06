Agmer le respondió a Frigerio por OSER: “No es la mejor obra social del mundo”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) salió a cuestionar la situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y le respondió directamente al gobernador Rogelio Frigerio. “La Obra Social no está mejor; no es ‘la mejor obra social del mundo’, como expresó días atrás el gobernador Rogelio Frigerio. Lejos está de esa realidad”, sostuvo el gremio docente.

La entidad manifestó su “profunda preocupación” por las dificultades que enfrentan los afiliados para acceder a prestaciones de salud. Advirtió además que “todo lo que advertimos en el 2025 está sucediendo”.

Así lo expresó Agmer en un comunicado difundido a los medios, en medio del conflicto que mantiene la obra social con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer).

Los reclamos

El gremio recordó que días atrás mantuvo una reunión con el presidente de OSER, Mariano Gallegos, en la que planteó “la urgente necesidad” de resolver tres problemas:

La entrega de medicamentos, especialmente oncológicos y para pacientes crónicos.

Los reintegros.

La ampliación de convenios con ópticas.

A esos reclamos, señaló, “se suma ahora el conflicto con la Femer referido específicamente a internaciones y cirugías programadas”.

“Tapar el sol con las manos”

Agmer acusó al Gobierno de intentar minimizar la situación. “Se intenta mediáticamente tapar el sol con las manos y los únicos perjudicados con la situación somos quienes la transitamos a diario, quienes aportamos mes tras mes parte de nuestro salario para tener la cobertura necesaria al momento de requerir atención”, planteó.

“Lo decimos con claridad: las y los afiliados no pueden ser rehenes de los conflictos entre la obra social y los prestadores, ni asumir con sus propios recursos las consecuencias de la falta de acuerdos. No es aceptable que quienes aportan mensualmente vean vulnerado su derecho a la atención de la salud”, agregó el gremio.

Por eso, exigió “al Gobierno provincial y a las autoridades de la OSER que asuman la responsabilidad que les corresponde y arbitren de manera urgente los medios necesarios para garantizar la continuidad y la cobertura integral de las prestaciones”.

“La salud es un derecho y no puede quedar supeditada a disputas administrativas o financieras”, concluyó el comunicado.

El conflicto con la Femer

La Federación Médica suspendió la atención en internación a los afiliados de OSER por diferencias en la facturación. La entidad médica sostiene que la obra social realiza descuentos de alrededor del 27% sobre los honorarios de segundo nivel e internación, y denunció que en Concordia todas las cirugías programadas fueron suspendidas.

Desde OSER, Gallegos afirmó que los débitos equivalen a menos del 5% de lo abonado a la Femer, y que responden a irregularidades como facturación duplicada o fuera de término. También aseguró que las urgencias, las consultas de segundo nivel y las cirugías programadas están garantizadas. “No vamos a permitir que esto afecte al afiliado”, sostuvo.