Cerrarán 72 Registros del Automotor en los próximos 60 días, de las cuales 6 operan en Entre Ríos

La disposición forma parte del Plan Nacional de Digitalización. En Entre Ríos son seis las dependencias que cerrarán sus puertas.

El Gobierno avanza con el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias. La medida fija un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) concrete el proceso y reasigne los dominios a oficinas que permanezcan abiertas.

La Resolución 538/2026 del ministerio de Justicia publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial, suprime 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas mediante una resolución de 2025. El texto lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.

Qué pasará con los trámites en curso

La resolución instruyó a la Dnrpa para que realice el cierre y distribuya los legajos correspondientes entre las oficinas que continúen en funcionamiento.

La cartera estableció que los dominios radicados en las sedes alcanzadas deberán ser asignados a otros registros. El objetivo declarado es asegurar la continuidad de los trámites, aunque la norma no detalla en cada caso cuál será la oficina receptora, destacó el portal de Infobae.

La disposición indica que la reorganización forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. Según el Ministerio de Justicia, el programa apunta a una estructura con “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”.

También señala que la reorganización incluye la “supresión, concentración o reorganización de oficinas registrales” cuando resulte conveniente para una prestación más eficiente del servicio.

Más competencias para los registros activos

La resolución habilita a los registros seccionales que sigan operativos a inscribir trámites referidos a automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, siempre que exista una orden de la Dirección Nacional, publicó el portal de Infobae.

Además, los encargados titulares de los registros que absorban funciones de otras sedes conservarán su cargo y su designación se extenderá a la nueva denominación registral.

El Ministerio sostuvo que la concentración de oficinas busca “fortalecer la prestación y mejorar las condiciones de atención, sin menoscabar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios”.

Cuáles son los registros suprimidos

La resolución publicada en el Boletín Oficial detalla en sus anexos el nombre y número de cada registro del automotor que deberá dejar de funcionar provincia por provincia, las que corresponde a Entre Ríos son las siguientes:

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Basavilbaso y Rosario del Tala (58018).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Gualeguaychú y Urdinarrain (58011).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Nogoyá (58015).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Paraná (58017).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Ramírez (58016).

Por otro lado, la normativa incluye cinco registros que habían sido suprimidos con anterioridad y ordenó que su cierre operativo también se complete dentro del plazo de 60 días hábiles. Para el caso de Entre Ríos se afecta el Registro de la Seccional de la Propiedad del Automotor de Concepción del Uruguay N° 3.