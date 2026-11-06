Conflicto con Femer: “No se pueden desconocer los reclamos de los afiliados de OSER”, afirmó Sarubi

"Estamos gestionando para la semana que viene una reunión con los directores del OSER justamente para poder plantear alguna cuestión, porque hay cosas que funcionan, hay cosas que se han mejorado y otras que no, que siguen de la misma manera. Yo no puedo desconocer algunos reclamos o algunos pedidos que hay de los afiliados", afirmó Sarubi.

El diputado provincial Bruno Sarubi (JxC-La Paz) se refirió al tratamiento del Presupuesto provincial 2027 y también dio su parecer respecto del conflicto entre la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica (Femer) que llevó a un corte de los servicios médicos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sarubi consideró que la discusión por el Presupuesto 2027 “ha sido siempre en un marco de respeto, el trabajo en comisiones fue muy bueno, vinieron diferentes ministros, diferentes organismos como el IAPV y Vialidad, que estuvieron junto con el ministro de Obras Públicas y Planeamiento; estuvo el ministro de salud estuvo con todos sus equipos; estuvo la ministra de Desarrollo Humano con gran parte de su equipo y también estuvieron presentes vocales del CGE, y obviamente estuvo Fabián Boleas el ministro de economía y se hizo un trabajo interesante”.

En ese marco, señaló que “obviamente la oposición marcó algunas dudas u observaciones, o algunos puntos en los que no concuerdan que fueron explicados. Hubo un diálogo, un debate, y el jueves pasado en la última comisión se sacó dictamen favorable por mayoría, pero todavía está abierto a la firma, y por lo que venimos hablando y por las experiencias de los últimos años el Presupuesto sale por unanimidad en la votación en general y en particular hay artículos en el que algunos sectores de la oposición no acompañan y otros sí. Creo que en esta oportunidad va a ser exactamente igual”.

Sobre el proyecto, planteó que “el Presupuesto lo que marca es un crecimiento en algunas áreas que son muy sensibles y tiene una inversión fuerte en lo que es la obra pública, sobre todo en lo que es rutas, y también en lo que es educación y seguridad. Ahí marca el crecimiento de dos o tres puntos por encima del resto, y obviamente en lo que es en educación, sobre todo lo que es la infraestructura escolar, que es acorde a los presupuestos de años anteriores”.

Mencionó que en educación se ve un incremento del 82% “comparado respecto de presupuestos anteriores; en la comparación de la inversión en obra pública el presupuesto fue aumentando en un par de años, obviamente baja en el 2023 y en 2024-2025 empieza nuevamente a recuperar la inversión comparado a los años de la gestión anterior, y que lo proyectado para este año supera la inversión respecto a todos los años anteriores”.

Conflicto OSER-Femer

Consultado por el cruce de posiciones entre la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica (Femer) que llevó a un corte en la prestación de los médicos, Sarubi evaluó que “cuando uno genera un cambio, por ahí las expectativas son muy altas o muy fuertes, pero desde la experiencia de uno como intendente la clave está en poder suministrar esa esa expectativa teniendo en cuenta que los resultados visibles no siempre se logran o no se pueden mostrar de un día para el otro. Se vienen generando muchos cambios que terminan siendo visibles en el largo o, por lo menos, al mediano plazo”.

En cuanto al conflicto, indicó: “Yo, y creo que el bloque también, venimos siempre planteando nuestras inquietudes, pidiendo informes, estamos gestionando ahora para la semana que viene seguramente una reunión con los directores del OSER justamente para poder plantear alguna cuestión, porque hay cosas que funcionan, hay cosas que se han mejorado y otras que no, que siguen de la misma manera. Yo no puedo desconocer algunos reclamos o algunos pedidos que hay de los afiliados y de la gente que es usuaria del OSER, pero también es cierto que uno va siguiendo los informes y hay cosas que se han ido mejorando”.

“Respecto a la FEMER, he escuchado algunas cuestiones que plantea el OSER y creo que si hay algunas irregularidades o algo, como lo han planteado algunas autoridades, tendrán que ir a los organismos correspondientes para dejar blanco sobre negro, poder avanzar y ser claros porque a veces en la discusión entre la Femer y el OSER queda atrapado el afiliado que es el más importante y al que me parece que tenemos que proteger”, concluyó.