El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para autorizar la reorganización del Nuevo Banco de Entre Ríos

El Gobierno Provincial envió este jueves a la Legislatura un proyecto de ley mediante el cual se busca facultar al Poder Ejecutivo a otorgar las autorizaciones solicitadas por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en su rol de Agente Financiero de la Provincia. La medida se enmarca en un proceso de reorganización societaria que involucra a tres entidades de la región, informó la agencia APF.

De acuerdo con el mensaje oficial, la iniciativa proyecta una fusión por absorción en la cual el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuará como la entidad absorbente y continuadora universal, integrando operativamente al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y al Banco de San Juan S.A.

Esta reestructuración cuenta con una opinión favorable preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA), orientada a potenciar la consolidación patrimonial y la eficiencia del sistema financiero.

Claves del acuerdo: continuidad y traslado de Casa Central

El proyecto elevado al parlamento detalla dos aspectos centrales sobre los cuales el Poder Ejecutivo necesita la venia legislativa:

La continuidad del servicio: Asegurar que la entidad resultante de la fusión continúe prestando de manera ininterrumpida el servicio de Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia, asumiendo todos los derechos y obligaciones pendientes del Nbersa.

El traslado de la Casa Central: Autorizar formalmente que la sede central de la nueva entidad se fije en la provincia de Santa Fe.

Ante las inquietudes que esto último pudiera generar, el mensaje del Ejecutivo aclara expresamente que dicho traslado "no alterará la continuidad, la calidad, la capacidad operativa, el nivel de atención ni la cobertura territorial de filiales y cajeros automáticos comprometidos en la Provincia de Entre Ríos".

Asimismo, se prevé la adopción de una nueva denominación social e identidad comercial que contemple equilibradamente el arraigo histórico en Entre Ríos, Santa Fe y San Juan.

Por qué interviene la Legislatura

Aunque la Secretaría Legal y Técnica señaló que el Poder Ejecutivo contaba con atribuciones jurídicas discrecionales para resolver la cuestión en su propia sede administrativa, se recomendó la elevación a la Legislatura debido a la enorme relevancia institucional del tema.

Desde el Gobierno destacaron que el agente financiero no es un proveedor ordinario del Estado, sino el depositario del Tesoro Provincial y el encargado de pagar los sueldos de toda la administración pública activa y pasiva. Al tratarse de un contrato de gran impacto transversal que atravesará distintas gestiones de gobierno, se consideró indispensable la participación de los representantes legislativos.

"La actividad bancaria —financiera y de caja— que realiza el agente financiero resulta transversal a todas las áreas estatales, de intervención obligada y necesaria en sus relaciones interorgánicas, interestatales y con la ciudadanía en general", subraya el texto remitido a la cámara, enfatizando que cualquier cambio en la contraparte contractual exige un riguroso debate y aval institucional.

Para que la medida adquiera plena eficacia jurídica, la ley proyectada estipula que la operación deberá ser aprobada de forma definitiva en el ámbito societario privado y contar con la autorización formal del Banco Central de la República Argentina (BCRA).