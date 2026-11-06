El gobernador se reunió con el Tribunal de Cuentas y valoró el fortalecimiento del control público

El gobernador Rogelio Frigerio recibió al presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, y al titular del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Sergio Oste.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno con el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, y el titular del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Sergio Oste. Dialogaron sobre la modernización de los organismos de control, la transparencia y el trabajo articulado para fortalecer la fiscalización de los recursos del Estado.

Durante la reunión, en las que también participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y vocal del Tribunal de Cuentas, Gustavo Labriola, se analizó la importancia de profundizar los procesos de innovación y modernización tecnológica en los órganos de control externo, con el objetivo de optimizar los mecanismos de fiscalización y contribuir a una gestión pública más eficiente y transparente.

Asimismo, abordaron el rol de los Tribunales de Cuentas en el ámbito federal y destacaron el trabajo conjunto que desarrollan los organismos provinciales a través de la Red Federal de Control Público, una herramienta que permite auditar los programas y las políticas sociales nacionales que se implementan en los distintos territorios, señalo el portal del gobierno provincial.

La visita de Oste a Entre Ríos se desarrolló en el marco de una agenda de actividades que incluyó un acto de homenaje a trabajadores del Tribunal de Cuentas recientemente jubilados.

El encuentro permitió reafirmar la importancia de consolidar la cooperación entre los poderes del Estado y los organismos de control, promoviendo la mejora continua, el control constructivo y una rendición de cuentas clara ante la ciudadanía.