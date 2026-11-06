Fenómeno de El Niño: diputados de JxER se reunieron con el director de Hidráulica

Los diputados del Bloque Juntos por Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo con el ingeniero, Oscar Pintos, director general de Hidráulica de la Provincia. El encuentro tuvo como eje central evaluar el alcance, la evolución y las proyecciones del fenómeno meteorológico El Niño en la región, así como también las acciones que se ejecutan desde el Estado provincial para mitigar sus efectos.

El funcionario técnico destacó que, "por primera vez en la historia, el gobierno provincial declaró la emergencia hídrica antes de que se sientan los efectos del fenómeno climático, con el fin de anticiparse lo máximo posible a sus consecuencias". En efecto, la gestión provincial formalizó la medida mediante el Decreto 2660 del 28 de agosto de este año.

Por otra parte, el director de Hidráulica expuso "informes meteorológicos e hidrológicos actuales, analizando de qué manera este fenómeno global repercutirá en el suelo entrerriano, especialmente en las zonas ribereñas y los cascos urbanos más vulnerables ante las precipitaciones y la crecida de los ríos que se pronostican".

Además de trazar un panorama técnico, Pintos detalló "el plan de contingencia que el Gobierno de Entre Ríos implementa a lo largo y ancho del territorio". En este sentido, explicó "los trabajos de mantenimiento de infraestructura hidráulica, la limpieza de desagües pluviales y las tareas de contención que se ejecutan en articulación con las distintas intendencias y juntas de gobierno". En este punto se hizo un repaso territorial, ante las requisitorias puntuales de los participantes del encuentro desarrollado de manera virtual.

Al respecto, los legisladores de Juntos por Entre Ríos destacaron "la importancia de estas instancias informativas que permiten un seguimiento directo de la gestión y fortalecen el nexo entre el Poder Legislativo y las áreas operativas del gobierno provincial en búsqueda de soluciones a los problemas como así también la prevención de los mismos". Coincidieron en la "necesidad de trabajar de forma mancomunada para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a las contingencias climáticas".