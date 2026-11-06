La FCyT aprobó un reglamento para el uso ético, responsable y pedagógico de la Inteligencia Artificial

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia y Tecnología aprobó en sesión extraordinaria un reglamento para el uso ético, responsable y pedagógico de la Inteligencia Artificial, el primero en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y en la provincia, buscando llenar un vacío normativo sobre el tema.

El reglamento fue aprobado este miércoles 4 de noviembre por unanimidad en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo.

Tras la aprobación de la nueva normativa, el decano, Esp. Abog. Juan Pablo Filipuzzi, agradeció el acompañamiento y el trabajo colaborativo de la Comunidad FCyT para avanzar en una propuesta que calificó como “pionera” y “sin precedentes a nivel nacional”. Asimismo, destacó que se trata de una iniciativa que podría convertirse en un antecedente y servir de referencia para que otras instituciones, organismos e incluso el Estado avancen en la regulación del uso de la inteligencia artificial.

Resaltó además que la nominación del reglamento haciendo hincapié en cuanto a fomentar el uso ético, responsable y pedagógico responde a una idea de “proponer una norma humanística, dejando en claro que la Inteligencia Artificial no sustituye a las personas, sino que complementa la tarea cotidiana” y confió en que el reglamento aprobado por el Consejo Directivo “contribuya a mejorar la calidad de la educación y brinde respuestas a las demandas sociales”.

En ese sentido, expresó que “la irrupción de la Inteligencia Artificial es una realidad, y queríamos dar una respuesta institucional a lo eso representa en los procesos educativos y anticiparnos al futuro desde un pensamiento crítico”.

Del mismo modo, la vicedecana, Mg. Adriana Gras, apuntó que “la Inteligencia Artificial nos atraviesa en los distintos ámbitos de la vida, ha cambiado la forma de comunicarnos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y nos invita a reflexionar sobre cómo la incorporamos. Pero también es fundamental analizarlas críticamente” y confió en que el reglamento está orientado en esa línea.

Por qué reglamentar el uso de la Inteligencia Artificial

La presentación estuvo a cargo del secretario del Consejo Directivo, Abog. Fabio Rodríguez Zanín, quien resaltó que la Inteligencia Artificial forma parte de las prácticas académicas, de investigación, extensión y gestión institucional de la casa de estudios; y, en virtud de los desafíos que se plantean en torno a su uso responsable, se conformó un equipo de trabajo para la elaboración de un reglamento específico que atienda los desafíos inéditos que se presentan desde una perspectiva ética, responsable y pedagógica.

La elaboración del reglamento se enmarca en las acciones del Plan de Gestión Institucional 2026-2029 y proyecta nuevas formas de enseñar, aprender, investigar y gestionar.

Rodríguez Zanín señaló en su exposición que la nueva normativa surgió como una necesidad de regular un uso responsable de una herramienta que está muy extendida en la Comunidad FCyT y evoluciona a gran velocidad, y resaltó que el reglamento “es el resultado de un trabajo arduo, con aportes del equipo de gestión, docentes, las distintas sedes y la comunidad del Colegio Superior del Uruguay”.

La nueva normativa tiene por objeto “gobernar el uso de sistemas de Inteligencia Artificial en todos los ámbitos de la Facultad de Ciencia y Tecnología, estableciendo criterios claros de uso permitido, obligaciones de transparencia, régimen de consecuencias proporcional y mecanismos de protección de derechos”.

También se pretende “garantizar que estas tecnologías se integren a las actividades de docencia, aprendizaje, investigación, extensión y gestión institucional de manera responsable, transparente y proporcionada, ampliando capacidades humanas sin sustituir la formación intelectual, el juicio profesional ni la responsabilidad de las personas”.

En ese sentido, se puso de resalto que el reglamento no tiene por objeto prohibir el uso de la Inteligencia Artificial, sino garantizar que su integración al proceso educativo y administrativo amplíe las capacidades humanas sin sustituir la formación intelectual que es razón de ser de la universidad.

En su elaboración intervinieron referentes de toda la comunidad educativa, en base a recomendaciones de la Unesco, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); como también las leyes nacionales sobre la protección de datos personales; de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y de propiedad intelectual.

Qué dice el reglamento

El reglamento, aprobado por la Resolución Nº 501-26 CD, cuenta con catorce capítulos donde se establecen criterios, responsabilidades y garantías para el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito institucional.

Estructura del reglamento:

1)- Disposiciones generales

2)- Definiciones

3)- Clasificación de niveles de uso

4)- Uso de estudiantes e investigadores

5)- Uso docente, administrativo e institucional de Inteligencia Artificial

6)- Transparencia y declaración de uso tecnológico

7)- Protección de datos y privacidad

8)- Inteligencia Artificial institucional y gobernanza

9)- Integridad académica y procedimiento de detección

10)- Régimen de consecuencias

11)- Derechos

12)- Comisión Institucional de Ética en Inteligencia Artificial (CIEIA)

13)- Formación y alfabetización en Inteligencia Artificial

14)- Disposiciones finales

La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestras prácticas. Su incorporación en la enseñanza, la investigación, la extensión y la gestión institucional plantea nuevos desafíos. Por eso, la FCyT establece pautas para promover un uso que garantice la integridad académica, la protección de datos personales, la transparencia y una formación crítica y responsable.

En ese marco, se establece un sistema de niveles que determina las condiciones de uso de herramientas de Inteligencia Artificial según el tipo de actividad académica y se promueve una integración consciente, contextualizada y acorde con los objetivos de cada propuesta formativa.

También incorpora la Declaración de Uso Tecnológico (DUT), un instrumento para transparentar cuándo y cómo se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial con una presentación que no perjudique la calificación académica.

El reglamento contempla además procedimientos para abordar posibles usos indebidos, límites al valor probatorio de los detectores automáticos de Inteligencia Artificial, consecuencias graduadas y proporcionales, la creación de una Comisión Institucional de Ética en Inteligencia Artificial y la protección reforzada para estudiantes menores de edad.

Construir el futuro también implica asumir responsabilidades. Con esta iniciativa, la FCyT fortalece su compromiso con la innovación, la formación crítica y el desarrollo tecnológico responsable.