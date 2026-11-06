Ponce: “Todas las leyes que se han sancionado terminan perjudicando a los trabajadores”

La dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), y flamante secretaria adjunta de la CGT Paraná, Mariela Ponce, se refirió a los desafíos de la nueva conducción sindical y planteó duras críticas a las legislaciones sancionadas a nivel nacional y provincial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ponce afirmó que el nuevo cargo en la CGT implica “muchísimos desafíos” y destacó “el consenso y la unidad que hemos logrado en toda la provincia, y sobre todo en Paraná, porque nuestra CGT hoy está conformada por dirigentes jóvenes y por dirigentes de mucha trayectoria”.

“Eso es importante destacarlo, lograr el consenso entre todos y la verdad que tenemos muchos desafíos por delante sobre todo en un momento tan difícil que nos toca atravesar a los trabajadores, que primero tuvimos que enfrentar una ley de reforma laboral que afectó la vida para mal de todos los trabajadores y ahora estamos enfrentando una reforma del Código Procesal Laboral. Más allá de la defensa de los puestos de trabajo, la registración de los trabajadores que están como monotributo y toda la situación que vive en general el trabajador, hoy tenemos otras situaciones que tenemos que como CGT dar soluciones y dar respuestas y también plantearlas como hicimos hace unos días en la Cámara de Diputados”, analizó.

Consultada por las críticas y la pérdida de credibilidad de los sindicatos, Ponce planteó: “Yo puedo hablar de mi secretario general, que es Héctor Daer y es el secretario del Interior de la CGT nacional, y él tomó el compromiso de trabajar en todo el país fortaleciendo las organizaciones sindicales y eso habla de la nobleza de tomar el compromiso en pos de la unidad del movimiento obrero. Todas las organizaciones sindicales del país estamos dándolo todo en pos de poder recorrer estos tiempos tan difíciles unidos, organizados, solidarios. Se habla mucho del dirigente sindical, pero quien día a día da la cara con el trabajador para resolver todos los problemas, es el sindicato; el que tiene que resolver las malas leyes que votan personas que quizás nunca estuvieron trabajando en relación de dependencia es el dirigente sindical; así que estamos en esta etapa de unidad, de reorganización y de trabajo en conjunto”.

“Disiento en que el sindicalismo, como algunos interpretan, no hace nada, al contrario, nosotros en cada una de las acciones redoblamos la apuesta y somos quienes respondemos ante el trabajador cuando asiste a la organización sindical para resolver un problema de trabajo, de despido, de salud. Y ahora con esta regional vamos a llevar adelante una buena gestión porque van a aportar toda su experiencia y también los jóvenes dirigentes que vienen con mucha fuerza para brindar ese empujón fuerte que necesitamos para transformar esta realidad tan dura que hoy viven los trabajadores”, prometió.

En cuanto al trabajo en la regional, la dirigente sostuvo que “hay mucho entusiasmo. Desde los jóvenes ya nos han propuesto trabajar en todo lo que es el área de salud, trabajar en el deporte, desde el área de la mujer, en capacitaciones, el enfrentar las nuevas tecnologías y la formación a través de las nuevas tecnologías, que sin duda afecta a la reforma laboral”.

Comentó que en la asunción de la nueva conducción estará Héctor Daer, y remarcó que “ahí arranca toda una nueva etapa, con dirigentes históricos y con dirigentes jóvenes para dar otra vuelta de rosca al sindicalismo y dar también soluciones al trabajador y a la familia que hoy por hoy están pasándola muy mal con todas estas leyes que se hicieron. Y ahora estamos enfrentando un nuevo cambio, un intento de la reforma del Código Procesal Laboral que también nos estamos involucrando para frenarlo porque termina perjudicando al trabajador. Todas las leyes que se han sancionado terminan perjudicando a los trabajadores. No hay una buena para el trabajador”.

En cuanto al rol de la CGT de cara a las elecciones del año próximo, Ponce afirmó que “los trabajadores tienen que estar representados en la Legislatura, tenemos que tener representantes de los trabajadores en la legislatura. Ya tuvimos la reforma laboral en el país, en la provincia también, la reforma previsional y ahora esta reforma del Código Procesal Laboral. Todas estas reformas cambian la vida de los trabajadores por muchos motivos y por eso los representantes de los trabajadores tienen que ser parte de la toma de decisiones donde se resuelve la vida de todos y el rol de la CGT es muy importante”.

“Tenemos que estar en esos lugares donde se toman las decisiones porque son los compañeros que están capacitados para legislar, hay muchos compañeros muy capacitados para legislar, y los dirigentes sindicales somos quienes todos los días tenemos que rendir examen ante nuestros afiliados, dar respuestas, dar soluciones gremiales, soluciones que tienen que ver con la salud; el dirigente sindical da la cara todos los días con el trabajador que sufre este modelo económico nacional. Y también tenemos que resolver las malas leyes que votan personas que nunca estuvieron en un laburo en relación de dependencia. Es muy importante la CGT que esté involucrada y que dirigentes estén ocupando esos cargos legislativos o involucrados en la política por todas estas razones que estoy nombrando”, reflexionó.

Por último, remarcó que “hay trabajadores que tienen mucho miedo y que dicen ‘no hagas nada porque yo sé que esto está mal, pero tengo miedo a perder el trabajo’. Y el trabajador que está en informalidad no tiene acceso a un buen sistema de salud, no tiene no tiene ART, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. Entonces eso lo vamos a ir viendo porque cada sindicato tiene sus particularidades. Nosotros desde Sanidad hemos detectado en clínicas la figura del monotributo para contratar trabajadores, y eso no puede ser.

“Es todo un desafío, más aún en este momento donde la figura del monotributo está muy fuerte en algunos establecimientos. Siempre nosotros apelamos al diálogo, llamamos a la empresa, le explicamos qué es lo que está pasando, cómo puede plantearnos un plan de regularización de sus trabajadores. No buscamos el cierre de las empresas más aún en estos momentos tan difíciles. Pero sí que no pasen tres años y los trabajadores sigan en la misma situación del monotributo, que es la precarización laboral neta”, afirmó.

“También tenemos muchos desafíos apuntados a ver si podemos tener una agenda de trabajo con el gobierno provincial, porque hay una realidad y es que la Secretaría de Trabajo de la provincia muchas veces no nos está dando respuesta. Desde mi sindicato hace un mes que pedimos una inspección de higiene y seguridad en una clínica de salud mental y no hemos tenido respuesta de esa inspección. Esas son las falencias y ese es el trabajo que vamos a hacer con los sindicatos, con los organismos provinciales exigiendo que nos den inspectores, que nos den las audiencias, que nos den las inspecciones que necesitamos, porque en definitiva los que están sufriendo son los trabajadores”, concluyó.