Moreno defendió las PASO y señaló que el PJ espera la convocatoria a elecciones en Entre Ríos

La vicepresidenta primera del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, Silvia Moreno, cuestionó la posibilidad de que el gobernador Rogelio Frigerio impulse la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que su propio gobierno mantuvo en la reforma electoral de 2024. Consideró “lamentable” ese eventual cambio de postura y defendió las primarias como garantía de participación democrática. Además, aseguró que el peronismo trabaja para fortalecer su unidad y construir una alternativa política frente a las políticas de ajuste nacional y provincial.

El Consejo del PJ “tiene un mandato muy claro desde el Congreso: defender las Paso como una herramienta de participación ciudadana, donde el ciudadano pueda votar a quien quiere que lo represente en las elecciones generales”, afirmó Moreno a AIM.

En ese marco, aseguró que “es importantísimo defender esta herramienta, que también defendió Rogelio Frigerio en su momento. Está en la nueva Ley Electoral, en la reforma política que se votó en 2024. Defendieron las Paso, así que yo no creo que las vayan a eliminar, porque lo que se escribe con la mano no se borra con el codo”.

Asimismo, rechazó los argumentos que cuestionan el costo económico de las primarias: “Hay que dejar claro que esto que dicen de que se gasta mucho presupuesto no significa que se saque presupuesto a Salud, Educación o a una obra pública. Es un presupuesto que está disponible para los partidos políticos. Además, hay una Ley nacional”.

“Defendemos rotundamente las Paso porque creemos que son una herramienta esencial para la consolidación de nuestra democracia”, enfatizó.

La dirigente justicialista advirtió que cualquier intento de suprimir las primarias requeriría una nueva modificación legislativa: “Sabemos que el que tiene la lapicera hoy es el gobernador, que tendría que mandar un nuevo proyecto para reformar la misma ley que él mandó en 2024 si quiere eliminar las Paso, porque hoy están vigentes en nuestra provincia. Me parece que va a ser lamentable si llega a realizarse eso”..

Además, señaló que el peronismo está “a la espera y creemos firmemente que las Paso son una herramienta importante. Hemos escuchado a otros partidos políticos importantes de la provincia que también las defienden”.

El trabajo interno del PJ y la construcción de una propuesta política

Por otra parte, Moreno se refirió al funcionamiento institucional del justicialismo entrerriano y a las distintas instancias de debate que se desarrollan dentro del partido.

“Estamos trabajando con los consejeros permanentemente, estamos en reuniones. Este año hicimos el Congreso Provincial, donde hubo un mandato específico para defender las Paso y también para tener una postura sobre el casillero de la Boleta Única que se aprobó con la reforma electoral de este gobierno en 2024”, recordó.

Además, explicó que durante el Congreso se analizaron las resoluciones del Tribunal de Disciplina partidario. “También se evaluaron las resoluciones que elevó el Tribunal de Disciplina acerca de compañeros, donde hubo diferentes mandatos, ya sea de expulsión o sanciones. La verdad que fueron unos meses y un año bastante movidos en el PJ”, reconoció.

En paralelo, destacó que se “trabaja en mesas técnicas para tener una plataforma para quien vaya a representar al Partido Justicialista en las elecciones. Tenemos varias actividades y constantemente nos estamos reuniendo y evaluando, porque la política es dinámica, hay distintos movimientos y nosotros estamos atentos a todo lo que pasa a nivel nacional, provincial y en cada uno de los territorios”.

Sobre ese trabajo, precisó que “hay grupos y comisiones de Salud, Educación, de la parte social, de Infraestructura y de lo productivo. Se están delineando las ideas y las propuestas para que quien represente a nuestra fuerza pueda decir qué queremos en Educación, en Salud, en materia salarial, qué hacemos con los empleados estatales, con la Caja de Jubilaciones y con el Iosper”.

También, remarcó que la construcción de esa plataforma contempla la participación de distintos sectores del justicialismo y busca dar respuesta a las consecuencias de las políticas implementadas por los gobiernos nacional y provincial.

“Hay muchísima gente, compañeros técnicos, militantes y profesionales que están trabajando en cada una de las comisiones, con su experiencia y con lo que pasa en los territorios”, explicó.

En ese sentido, cuestionó el rumbo de las políticas públicas actuales y sostuvo que el objetivo es elaborar propuestas que expresen las necesidades de la población. “Con lo que está pasando hoy, con las políticas públicas que van en deterioro del pueblo entrerriano, se está trabajando una plataforma que represente lo que hoy el pueblo está pasando”, afirmó.

La unidad como prioridad para las próximas elecciones

Finalmente, la vicepresidenta primera del PJ provincial se refirió al escenario electoral y a la necesidad de construir acuerdos entre los distintos sectores del peronismo.

“Creemos que se va a poder competir con los candidatos que quieran hacerlo en cada uno de los territorios y en la provincia. Nosotros, desde el movimiento, seguimos hablando con nuestros referentes y con los militantes. Nuestra premisa es la unidad, el consenso y el diálogo”, aseguró.

En esa línea, explicó que el trabajo político apunta a fortalecer la organización partidaria y alcanzar acuerdos que permitan presentar las mejores candidaturas.

“Estamos en el diálogo permanente, en el consenso, tratando de ordenar los territorios y la provincia, y de tener los mejores candidatos y candidatas que representen a nuestro movimiento”, expresó.

Para Moreno, esa construcción debe recuperar los principios históricos del justicialismo, que consideró amenazados por las políticas de los actuales gobiernos.

“Tenemos que tener candidatos y candidatas que representen lo que significa nuestro movimiento: la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional, que hoy están siendo tan vapuleadas por el gobierno nacional y provincial”, cuestionó.

Por último, insistió en que la unidad constituye el principal desafío del peronismo entrerriano. “Estamos trabajando en la unidad, con diálogo permanente y consenso. Estamos hablando con todo el partido, con los consejos departamentales, con quienes tenemos funciones nacionales, provinciales y territoriales, para tratar de llegar a una unidad que represente al pueblo entrerriano”, concluyó.

Fuente: AIM.