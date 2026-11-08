El gobierno avanza con reformas de leyes que profundizan la discrecionalidad

La Legislatura entrerriana y una agenda cargada de proyectos impulsados por el gobierno provincial.

La Legislatura entrerriana afronta una agenda cargada en el tramo final del año, con el tratamiento de proyectos impulsados por el gobierno provincial que introducen modificaciones importantes en el funcionamiento del Estado. El Presupuesto 2027, la modernización administrativa y la reforma de la Ley de Obras Públicas forman parte de un paquete de iniciativas que generan preocupación en la oposición por la ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, la flexibilización de controles y el avance sobre normas fundamentales de la administración provincial.

El oficialismo busca acelerar el tratamiento de una serie de proyectos considerados prioritarios para la gestión provincial antes de que finalice el período legislativo. Sin embargo, la intención de avanzar con los dictámenes y llevar las iniciativas al recinto encuentra reparos en sectores de la oposición, que advierten sobre la necesidad de profundizar el análisis de reformas que podrían modificar sustancialmente los mecanismos de contratación, administración y control de los recursos públicos.

Uno de los puntos que genera mayores cuestionamientos es la reforma de la Ley de Obras Públicas, cuyo tratamiento en comisión comenzó recientemente y sobre la que el oficialismo pretende obtener dictamen esta semana.

Desde la oposición señalaron que la discusión recién se encuentra en sus primeras instancias y que el proyecto contiene numerosas modificaciones que requieren un análisis exhaustivo. De hecho, durante el último encuentro apenas se comenzó a abordar el primer artículo de la iniciativa.

Entre los aspectos más controvertidos aparece la ampliación de los porcentajes autorizados para modificar los contratos de obra pública. Actualmente, la normativa contempla incrementos de hasta un 30 por ciento ante situaciones imprevistas que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos. La reforma propuesta eleva ese margen al 40 por ciento y agrega la posibilidad de autorizar otro 40 por ciento adicional cuando la administración considere que resulta beneficioso.

De esta manera, la modificación podría habilitar ampliaciones de hasta un 80 por ciento sobre los montos originales de las contrataciones, una facultad que despierta interrogantes sobre los límites de la discrecionalidad administrativa y los mecanismos de control.

La preocupación radica en que una obra adjudicada mediante un procedimiento competitivo podría experimentar incrementos significativos durante su ejecución, a partir de decisiones posteriores de la administración, sin que necesariamente se reproduzcan las condiciones de competencia de la contratación original.

En ese contexto, desde la oposición consideran necesario establecer criterios objetivos, debidamente fundamentados y sujetos a controles efectivos para evitar que las excepciones terminen convirtiéndose en mecanismos habituales de contratación.

Un Presupuesto con reformas que exceden lo presupuestario

Las objeciones no se limitan a la legislación sobre obra pública. El proyecto de Presupuesto 2027 también despertó cuestionamientos por incorporar disposiciones que, según legisladores del peronismo , exceden la autorización anual de ingresos y gastos del Estado.

Entre los puntos observados se encuentran nuevas autorizaciones de endeudamiento, la creación de un fideicomiso y modificaciones a la Ley Nº 5.140 de Contabilidad Pública y a la Ley de Expropiaciones.

Desde el bloque Más para Entre Ríos plantearon que una reforma de la Ley de Contabilidad Pública, que regula aspectos centrales de la administración económica, financiera y patrimonial de la provincia, debería discutirse mediante una iniciativa específica y no quedar incorporada como un artículo dentro del Presupuesto.

En ese sentido, el peronismo evalúa acompañar el proyecto presupuestario en general, pero rechazar determinados artículos en particular, especialmente aquellos que introducen cambios permanentes en el régimen de administración estatal.

El cuestionamiento de fondo apunta a la utilización de una herramienta presupuestaria para introducir reformas estructurales que requieren un debate legislativo más amplio.

Modernización del Estado y concentración de facultadesOtro de los proyectos que integra la agenda oficialista es el de Modernización del Estado, que ya obtuvo despacho de comisión sin el acompañamiento de la oposición.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo para modificar procedimientos administrativos y avanzar en la transformación de la gestión pública provincial.

Si bien la necesidad de actualizar los mecanismos de funcionamiento del Estado no constituye necesariamente un punto de desacuerdo, las diferencias aparecen respecto de los alcances de las facultades que se pretenden otorgar al Ejecutivo y las garantías que deben preservarse durante ese proceso.

En paralelo, el debate sobre transformación e innovación digital también recibió observaciones de sectores sindicales, particularmente de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), que reclamaron que los cambios se implementen progresivamente y con resguardo de los derechos de los trabajadores estatales.

Una discusión sobre los límites del poderEl tratamiento simultáneo de estas iniciativas abre una discusión que trasciende el contenido particular de cada proyecto: hasta dónde puede avanzar la flexibilización de los procedimientos administrativos sin debilitar los controles sobre las decisiones del Estado.

La ampliación de los márgenes para modificar contratos de obra pública, las nuevas herramientas de endeudamiento, las reformas al régimen de contabilidad y las mayores atribuciones administrativas configuran un escenario que preocupa a sectores de la oposición.

En ese marco, uno de los principales cuestionamientos apunta al ritmo que pretende imponer el oficialismo para aprobar normas de considerable complejidad, cuando todavía existen artículos que no fueron analizados en profundidad.

Con el cierre del año legislativo cada vez más cerca, el gobierno de Frigerio busca avanzar con un conjunto de reformas que tendrán consecuencias sobre la administración provincial más allá del actual ejercicio presupuestario.

La discusión, por lo tanto, no se reduce a la necesidad de modernizar el Estado o agilizar la ejecución de obras, sino que también involucra la transparencia, los mecanismos de fiscalización y el equilibrio entre las facultades del Ejecutivo y las atribuciones de control de la Legislatura.

Fuente: AIM, Renzo Righelato.