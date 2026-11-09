Jóvenes participaron del primer plenario peronista en Entre Ríos

El Primer Plenario Provincial de Juventudes Peronistas Entrerrianas reunió a más de 250 jóvenes de distintas localidades de la provincia para debatir sobre “las principales problemáticas que atraviesan las nuevas generaciones en materia de salud, educación, trabajo y gestión. A través del intercambio de experiencias y la construcción colectiva de propuestas, el encuentro expresó la voluntad de consolidar una juventud organizada y unida, con capacidad de incidir en la vida política partidaria y en la construcción del futuro de Entre Ríos”.

En las mesas de trabajo se abordaron las principales preocupaciones de las juventudes. En el eje Salud, se debatió sobre salud mental, Educación Sexual Integral (ESI), salud sexual y reproductiva, discapacidad y desigualdades de género, destacando la necesidad de “fortalecer las políticas públicas de cuidado, los espacios de escucha y el acompañamiento territorial2.

En Educación y Trabajo, se discutieron “las dificultades para acceder y permanecer en el sistema educativo, la falta de oportunidades laborales, la precarización y las desigualdades entre las distintas localidades. Se planteó la importancia de fortalecer la educación pública, la formación profesional y el empleo digno, generando condiciones para que las juventudes puedan estudiar, trabajar y desarrollarse en sus propias comunidades”.

Por su parte, el eje Jóvenes en Gestión puso en discusión “las dificultades de inserción de las juventudes en la vida político-partidaria, las desigualdades territoriales y la necesidad de incorporar las demandas juveniles a la agenda política. También se destacó la importancia de fortalecer la organización territorial y avanzar en la incorporación de un cupo joven en los espacios institucionales y de representación”.

Una conclusión común: “más participación y protagonismo juvenil”

Uno de los principales consensos del Plenario fue la necesidad de garantizar una participación efectiva de las juventudes en los espacios de representación, conducción y toma de decisiones, tanto dentro del Partido Justicialista como en los ámbitos de gestión pública e instituciones comunitarias.

El debate dejó una definición política clara: “las juventudes no deben ser solamente destinatarias de políticas públicas, sino protagonistas de su formulación, de su implementación y de los procesos de decisión”.

El Primer Plenario Provincial expresó “la voluntad de construir una juventud organizada y unida, capaz de transformar las preocupaciones compartidas en propuestas concretas. El desafío es avanzar hacia una mayor apertura de los espacios de conducción y de la vida política partidaria, generando oportunidades reales para que las nuevas generaciones puedan asumir responsabilidades y participar activamente en la construcción del presente y el futuro de Entre Ríos”.

“La unidad no se construye desde las diferencias que nos separan, sino desde los objetivos que nos unen. Este Plenario fue una expresión concreta de esa voluntad: encontrarnos, escucharnos y organizarnos para fortalecer una Juventud Peronista provincial con capacidad de construir una agenda común y asumir los desafíos que vienen. Porque la unidad se fortalece con organización, participación y protagonismo”, se indicó.