El intendente de Federación, Ricardo Bravo, respaldó la candidatura de Juan José Bahillo para la gobernación

En el marco de su recorrida por distintos puntos de la provincia, el diputado provincial y precandidato a gobernador por el justicialismo, Juan José Bahillo, desembarcó este martes en Federación, donde desarrolló una agenda que combinó actividades institucionales, encuentros políticos y visitas a emprendimientos productivos.

Acompañado por el intendente Ricardo Bravo, el legislador mantuvo reuniones con empresarios, referentes de distintos sectores económicos, militantes y dirigentes locales, en una jornada que también estuvo atravesada por el análisis de la situación política y económica de Entre Ríos.

Uno de los datos políticos más relevantes de la visita fue el respaldo explícito de Bravo a las aspiraciones provinciales de Bahillo. El jefe comunal destacó su perfil dialoguista y su capacidad para articular acuerdos entre los distintos sectores del peronismo.

“Es una persona de diálogo y consenso, que puede llevar adelante la unión de los esfuerzos de cada uno de los sectores para poder tener una provincia activa en lo económico”, expresó el intendente durante el encuentro.

El posicionamiento de Bravo adquiere relevancia en el escenario interno del justicialismo entrerriano, donde comienzan a expresarse respaldos y a tomar forma distintas alternativas de cara a la discusión por la conducción provincial.

En ese contexto, el intendente de Federación fue más allá de las consideraciones personales y manifestó su apoyo a la precandidatura del legislador, al sostener que Bahillo “tiene la capacidad de poder consensuar con todo el peronismo” y que “es la persona que hoy puede aglutinar al peronismo de la provincia”.

Finalmente, Bravo le deseó “muchos éxitos” y dejó asentado su acompañamiento a través de sus redes sociales.

La visita a Federación se inscribe así en la agenda de construcción política que viene desarrollando Bahillo, con recorridas territoriales y contactos con intendentes, dirigentes y sectores vinculados a la actividad económica. Una estrategia que busca instalar su propuesta en el debate interno del peronismo entrerriano y sumar adhesiones en distintos puntos del territorio provincial.