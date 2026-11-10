Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes y la mañana del miérco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos. Se prevén fenómenos localmente fuertes, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, sobre la base de los datos del SMN el área provincial será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

La advertencia rige durante la noche de este martes 10 de noviembre y se extenderá durante la madrugada y la mañana del miércoles 11, según los mapas y pronósticos oficiales.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a la población evitar salir durante las tormentas; no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Asimismo, es importante cerrar puertas y ventanas, alejarse de ellas y retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, se debe buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Desde Defensa Civil se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del SMN.