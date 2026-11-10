Gobierno y docentes se reúnen este miércoles en un nuevo encuentro paritario

El gobierno y los gremios de maestros se reunirán nuevamente este miércoles a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo. La convocatoria oficial se formalizó la semana pasada luego de que los sindicatos nucleados en el Frente Sindical Docente exigieran que se retomaran las negociaciones salariales.

Este lunes, el gobierno cursó la invitación a los representantes de los sindicatos para reactivar la mesa paritaria y analizar la situación salarial del sector. Fue luego de que los gremios reclamaran en rueda de prensa el jueves 29 de octubre que se reanudaran las negociaciones en el marco de la medida de protesta denominada Escuela Itinerante Entrerriana instalada frente a Casa de Gobierno, que incluyó la manifestación en la Secretaría de Trabajo.

Los sindicatos convocados son la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Docentes Privados (Sadop).